Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis nel­ja­päe­val, 22. veeb­rua­ril toi­mu­nud is­tun­gil 11 poolt-, 3 vas­tu- ja 2 era­poo­le­tuks jää­nud liik­me hää­le­ga vas­tu val­la 2024. aas­ta ee­lar­ve. Ee­lar­ve põ­hi­te­ge­vu­se tu­lud on 13 152 458 eu­rot, ku­lud 13 122 027 eu­rot, in­ves­tee­ri­mis­te­ge­vus 1 297 010 eu­rot ja fi­nant­see­ri­mis­te­ge­vus 853 117 eu­rot. Mak­su­tu­lu on ka­van­da­tud 8 022 473 eu­rot, sel­lest 7 814 500 eu­rot on ük­si­k­isi­ku tu­lu­maks ja 207 973 eu­rot maa­maks. Ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su on planeeritud võr­rel­des eel­mi­se aas­ta te­ge­li­ku lae­ku­mi­se­ga 2,5 prot­sen­ti roh­kem. Ee­lar­ve ku­lu­dest lä­heb kõi­ge suu­rem osa, 7 664 743 eu­rot ehk 64 prot­sen­ti, ha­ri­du­se­le. Va­ba aja, kul­tuu­ri ja spor­di­te­ge­vu­se­le on ee­lar­ves 1 129 105 eu­rot ehk 9,4 prot­sen­ti ku­lu­dest, sot­siaal­se­le kait­se­le 994 532 eu­rot ehk 8,3 prot­sen­ti, kesk­kon­na­kait­se­le 682 883 eu­rot ehk 5,7 prot­sen­ti, ma­jan­du­se­le 585 650 eu­rot ehk 4,9 prot­sen­ti, üld­va­lit­se­mi­se­le 588 290 eu­rot ehk 4,8 prot­sen­ti, ela­mu- ja kom­mu­naal­ma­jan­du­se­le 161 370 eu­rot ehk 1,4 prot­sen­ti, ava­li­ku­le kor­ra­le ja jul­geo­le­ku­le 43 340 eu­rot ehk 1,4 prot­sen­ti ning ter­vis­hoiu­le 2800 eu­rot. Re­serv­fon­dis on 131 526 eu­rot ehk 1,1 prot­sen­ti ku­lu­dest. In­ves­tee­rin­gu­teks on kok­ku 1 605 141 eu­rot. Suu­rim in­ves­tee­ring on Aeg­vii­du las­te­aia re­no­vee­ri­mi­ne, sel­leks on ee­lar­ves 1 135 000 eu­rot, mil­lest 554 649 eu­rot on Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se toe­tus. Las­te­ta­re las­teaia juur­de­ehi­tu­se lõ­pe­ta­mi­seks on ee­lar­ves 157 200 eu­rot, Põr­gu­põh­ja elu­ra­joo­ni sa­de­vee­süs­tee­mi esi­me­se eta­pi lõ­pe­ta­mi­seks 30 151 eu­rot. Sood­la-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­seks on ka­van­da­nud 142 000 eu­rot, tee­de-in­ves­tee­rin­gu­teks 132 000 eu­rot, ea­ka­te tee­nus­ma­ja es­kii­si jaoks 5490 eu­rot ja maa­de mõõ­dis­ta­mi­seks 3000 eu­rot. In­ves­tee­rin­gu­teks on tä­na­vu ka­vas võt­ta 1,55 mil­jo­nit eu­rot lae­nu.