Kol­gas ko­gu­ne­sid lau­päe­val, 19. ok­toob­ril prae­gu­sed ja en­di­sed õpe­ta­jad ning vi­list­la­sed koo­li­maj­ja koo­li 160. sün­ni­päe­va pi­da­ma.

Pi­du­päev al­gas paar tun­di va­rem Uu­ri kü­las en­di­se mi­nis­tee­riu­mi­koo­li, hi­li­se­ma alg­koo­li juu­res, kus prae­gu asub loo­mak­lii­nik. Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier rää­kis seal koo­li aja­loost ja teh­ti ring­käik üm­ber omaaeg­se­te koo­li­hoo­ne­te. Uu­ri külas Vaa­di­se­pa ta­lus asu­ta­ti 160 aas­tat ta­ga­si Kol­ga val­la­kool. Aas­tal 1899 ava­ti ka­he­klas­si­li­ne mi­nis­tee­riu­mi­kool Uu­ri kül­la ehi­ta­tud koo­li­ma­jas, ku­hu jäi kool 1986. aas­ta­ni, see­jä­rel ko­li­ti Kol­ga ale­vik­ku ra­ja­tud hoo­nes­se.

Koo­li­ma­ja ehi­ta­mist ale­vik­ku ja seal 38 aas­tat ta­ga­si ala­nud koo­lie­lu mee­nu­tas sün­ni­päe­va­peo ak­tu­sel en­di­ne di­rek­tor Enn Siim.

Kui õpi­la­sed 1986. aas­tal 1. sep­temb­ril Kol­gas uu­de koo­li­maj­ja tu­lid, ehi­ta­jad al­les lah­ku­sid köö­giuk­se kau­du, rää­kis ta. Vast­val­mi­nud koo­li­ma­jas asu­sid õp­pi­ma 139 õpi­last. Uk­se ees lõi­ka­sid lin­di lä­bi Ki­ro­vi kol­hoo­si esi­mees Os­kar Kuul ja ha­ri­dus­mi­nis­ter El­sa Gretš­ki­na.

„Lu­ba­sin täi­ta ma­ja ilu­sa si­su­ga. See õn­nes­tus tä­nu õpi­las­te­le ja õpe­ta­ja­te­le, kes te­gid tööd nii, et meid tul­di vaa­ta­ma mu­jalt Ees­tist,“ sõ­nas en­di­ne di­rek­tor ja li­sas, et õpi­la­sed olid nii to­re­dad, et mõ­ne aja pä­rast oli kah­ju 9. klas­si ära saa­ta. Too­kord­ne ha­ri­dus­mi­nis­ter Rein Loik kuu­las di­rek­to­ri ju­tu ära ja üt­les, an­na min­na, tee­me kesk­koo­li.

Kol­ga koo­li di­rek­tor Tõ­nu Vald­ma tõ­des pi­du­päe­va­kõ­nes, et nii 160 aas­tat ta­ga­si kui ka nüüd te­ge­le­tak­se koo­lis õpe­ta­mi­se ja õp­pi­mi­se­ga ning kool on elu­jõu­li­ne, kui on lap­si, ke­da õpe­ta­da, ja õpe­ta­jaid. Kol­ga ko­gu­kond on suut­nud säi­li­ta­da tu­ge­va koo­li, käe­so­le­val õp­peaas­tal on koo­lis 155 õpi­last. Õpe­ta­jaid on 18.

Peol tä­na­ti koo­li en­di­si ja prae­gu­seid õpe­ta­jaid, koo­li töö­ta­jaid, koos­töö­part­ne­reid, val­la­va­lit­su­se ja -vo­li­ko­gu juh­te.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt tä­nas sa­mu­ti en­di­si ja prae­gu­seid õpe­ta­jaid ning koo­li­juh­te, tä­nu nen­de pü­hen­du­mi­se­le on Kol­ga kool saa­nud kind­la ko­ha Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se­lus. Ta an­dis Kol­ga koo­li­le üle tä­nu­kir­ja sü­da­mest teh­tud töö eest ja 500eu­ro­se kin­ke­kaar­di koo­li­pe­re­le ühi­se õpi­üri­tu­se jaoks. Pi­kaa­ja­li­se pü­hen­du­nud töö eest sai val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja di­rek­tor Tõ­nu Vald­ma, kes on Kol­ga koo­li juh­ti­nud 20 aas­tat.

Ak­tu­sel esi­ne­sid põ­hi­koo­li laul­jad, 2. klas­si rah­va­tant­si­jad, õpe­ta­ja­te an­sam­bel, Kol­ga koo­li õpi­las­te fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad. En­da­kir­ju­ta­tud luu­le­tu­se lu­ges An­ni-Mai Kat­vel. Tant­su­de ja õn­nit­lus­lau­lu­ga ter­vi­tas koo­li­rah­vast Kol­ga rah­va­tant­su­rühm, kes teeb tant­sup­roo­ve koo­li saa­lis.

Ak­tus lõp­pes ühis­lau­lu­ga „Ar­mas kool“, mil­le viisi ja sõ­na­de au­tor on Uu­ri­ka­te ju­hen­da­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken.

Järg­nes vi­list­las­te pi­du, mu­sit­see­ri­sid Uu­ri­kad, Ro­bert Lin­na ja an­sam­bel Uu­ri4Ever.

Koo­li aas­ta­päe­va pu­hul il­mus pä­rast 10aas­tast va­heae­ga Kol­ga koo­li­leht Koo­pu­la. Sel­le an­dis väl­ja mee­dia­ring, mi­da ju­hen­dab õpe­ta­ja Me­li­ka Kin­del, kes oli 1995. aas­tal õpi­la­se­na Koo­pu­la esi­mes­te numb­ri­te pea­toi­me­ta­ja.

Sün­ni­päe­va­peo­l oli ka Kol­ga kesk­koo­li en­di­ne di­rek­tor, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se lii­ge Mart Laan­pe­re. Ta lau­sus Sõ­nu­mi­too­ja­le, et oli Kol­gas kesk­koo­li säi­li­ta­mi­se tu­li­hin­ge­li­ne toe­ta­ja ja hil­jem põ­hi­koo­liks muut­mi­se eest­ve­da­ja: „Kui güm­naa­siu­mi osas ol­di sun­ni­tud te­ge­ma 10.-11. klas­si liit­klass, sai sel­geks, et õpi­la­si on tu­ge­vaks kesk­koo­liks jää­nud vä­he, pa­rem on Kol­ga tu­gev põ­hi­kool. Ko­ha­lik rah­vas teab, et siin on hea kool. Ai­nus prob­leem on, et koo­li­ma­ja ehi­ta­ti lii­va­le ja on ha­ka­nud va­ju­ma. Me val­las on alus­ta­tud Kuu­sa­lu koo­li­le uu­te ruu­mi­de ehi­ta­mi­se­ga ja min­gil hetkel on va­ja ka Kol­ga koo­li­ma­ja kor­da te­ha.“