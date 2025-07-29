Kodu-uurijal ANTS MIIDLAL jäi pooleli raamat Parila ajaloost

ANNE ORUAAS
Kehra tuntuim kodu-uurija Ants Miidla lahkus meie hulgas 2022. aasta jüripäeval. Temast jäi maha suur arhiiv, mis alles ootab korrastamist. Kahjuks jäi pooleli ka alustatud raamat Parila küla ajaloost. Raamatu käsikiri, nii palju kui seda on, jõudis nüüd Kehra muuseumi.
2017. aastal ilmus Ants Miidla koostatud „Hüdra viimased poisid“, mis kõneleb Tallinna Reaalkooli viimase, 1955. aasta poistelennu õpilastest ja õpetajatest, sisaldab ka nende poiste endi kirjutatud elulugusid ja mälestusi.
Ants Miidla kirjutab seal nii: „Pärast EPA lõpetamist 1960. aastal suunati meid koos Maimu Kajakuga Kehra sovhoosi tööle. Olime Maimuga juba tükk aega semminud ja selle suunamise vastu polnud meil midagi. Saime ühise korteri 2 kilomeetri kaugusel Kehrast, minule usaldati sovhoosi keskuse osakonna juhataja amet ja Maimu sai Raasiku osakonna Parila põllundusbrigaadi brigadiriks.“
Hiljem oli Ants Miidla paar aastat Kehra sovhoosi Raasiku osakonna juhataja ja siis pikka aega sovhoosi peaagronoom. Tekstis nimetatud Arvo Saareperast (1925–2005) sai Kostivere sovhoosi direktor. 28. juulil möödus tema sünnist 100 aastat. Järgnev on paar lõbusamat katkendit pooleli jäänud raamatu käsikirjast.
ANTS MIIDLA meenutusi elust noore agronoomina
EDUARD SAAREMI sünnipäev ja lipp traktoril
Raasiku osakonna tubli traktoristi Eduard Saaremi sünnipäev oli 20. novembril. 1963. aastal tähistasime tema 60. sünnipäeva. Ma tellisin Raasiku puutöömeistrilt Kaarel Ülevainult Eduardile kingituseks õllekannu, millele palusin teha traktori ja Eduard Saaremi nime. Autojuht Jaak Siidok võttis Salumäe ja Linnakse külas elanud traktoristid peale ja sõitis Paenurme, kus meie abikaasa Maimuga elasime. Mehed olid auto kastis püsti. Meid võttis Jaak ette auto kabiini enda kõrvale.
Sõitsime Saare tallu, mis asub Parila jaamast üle raudtee. Eduard oli teinud hea õlle ja perenaised sünnipäevatoidud. Pühitsesime lõbusalt Eedi sünnipäeva. Tagasi koju sõitsime samamoodi, et mehed olid auto kastis püsti ja meie Maimuga istusime kabiinis.
Järgmisel päeval olin ma osakonna kontoris ja tegin töökäske, kui direktor Eduard Truber Kehrast helistas. Ta ütles, et tema juures on mehed musta autoga ja räägivad, et Raasikul raudtee ääres künnab mees, kelle traktoril on vardas lipp. Ma ei teadnud lipust midagi, aga naljatasin, et meil on ju sotsialistlik võistlus ja esikündja kannab lippu.
Truber ütles, et asi on naljast kaugel, see on vale lipp. Keegi rongiga mööda sõitnu oli näinud ja KGB meestele teatanud. Mehed tahavad künnimeest ja osakonna juhatajat arreteerida.
Ma juhatasin sellele põllule sõitmiseks teed. Sõitsin ka kohe oma ametisõiduki, mootorratas IŽiga põllule ja selgitasin künnimees Luige Kaljule olukorda. Kalju oli väga resoluutne, et tema lippu ära ei anna. Ta oli käinud vanades majades kolamas ja leidnud ühe maja laka pealt lipu.
Ma selgitasin Kaljule, et nende meestega ei tasu jonnida. Veidi aja pärast oligi must auto põllu ääres. Ma läksin meestega rääkima. Lipp kästi kohe nendele tuua. Ma läksin Kalju juurde ja rääkisin, mis mehed tahavad. Lõpuks andis Kalju suure vandumise saatel lipu minu kätte. Viisin lipu linnameestele, kes ütlesid, et tänu direktori toredale jutule on asi lõppenud ja las mees künnab edasi. Mõni päev hiljem levisid Parila külas jutud, et osakonna juhataja oli meestega sõitnud, sinimustvalge lipp autol lehvimas.
Kalju Luik oli tubli traktorist, kes elas Salumäe külas. Hiljem ta abiellus ja läks elama Kostiveresse. Kui 28. septembril 1967 toimusid Harjumaa künnivõistlused Parila külas Uuetoa põllul, siis võtsid sellest osa linttraktorite klassis 12 kündjat. Kostivere sovhoosi esindajana saavutas Kalju Luik tubli 5. koha. Rajooni künnimeistriks linttraktorite klassis tuli Leo Teppan Kehrast ja ratastraktorite klassis Valdur Veskioja Riisipere sovhoosist.
Kalapüük Jõelähtme jõel
1962. aasta suvel kutsus Raasiku osakonna juhataja Juhan Püss Kehra sovhoosi juhtkonda Paenurme kala püüdma. Läksime – direktor Eduard Truber, peaagronoom Arvo Saarepera, peainsener Ivar Tamsalu ja mina kui Kehra osakonna juhataja. Võtsime Paenurmes kalapüügivahendi, liivi, selga ja läksime Kallastemäe talust mööda Jõelähtme jõe äärde Parila küla talude heinamaade lahustükkide juurde. Kallastemäel elas siis Salme Paju. Jõkke läksime liiviga sisse mina ja Juhan Püss.
Olin varem liiviga kala püüdnud. Kui käisin veel keskkoolis, siis 1954. aasta suvel käisime isaga kodutalu Rahknõmme naabertalu Ülevaino taga Jutapere ojas kalal. Viimasel kalapüügil juhtus erakordne lugu. Olime juba hauge ja särgi püüdnud, kui liivile tuli tugev tõuge. Isa ütles, et suur kala on liivis. Kui liivi üles tõstsime, rabeles seal loom, kes lõhkus võrgu, hüppas kaldale ja jooksis metsa. See oli saarmas. Võrku andis lappida, enne kui veel püüda saime.
Jõelähtme jões olime Juhan Püssiga rinnust saati vees ja saime ilusaid kalu, mida viskasime kaldale kalakoti hoidjatele Truberile, Saareperale ja Tamsalule. Saime nii hauge, ahvenaid kui särgi. Ka mõni vähk trehvas võrku.
Äkki hakkas Juhan Püss kilkama, et üks uss on talle püksi roninud. Ta tuli jõest välja, kobas püksis ja tõmbas välja suure vingerdava angerja. Juhan Püss oli alati vigurimees. Meie küsisime, et kas siin jões on ka angerjaid. Miks ei ole, see jõgi on ju merega ühenduses, lausus Juhan Püss.
Kui Paenurmes läksime kööki käsi pesema, nägime vannis vingerdavaid angerjaid. Püssid, Ella ja Juhan, olid eelmisel päeval käinud Ella sünnikodus Kasispeal ja toonud sealt angerjaid. Ella oli teinud meile head söögid, kus olid ka praetud angerjad. Oli tore kalapüügipäev.