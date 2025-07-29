Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus sätestab, et volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määrab eelmine koosseis. Volikogu liikmeid peab olema paaritu arv ning volikogu koosseisu minimaalne suurus sõltub omavalitsuse elanike arvust. Üle 5000 elanikuga omavalitsuses, seega ka Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas, peab vallavolikogus olema vähemalt 17 liiget. Anija ja Kuusalu vallavolikogud on praegu 19liikmelised, Raasiku vallavolikogus on 17 liiget.
Volikogu järgmise koosseisu liikmete arv tuli määrata hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva, mis tänavu 19. oktoobril toimuvate valimiste puhul oli 21. juuli.
Anija volikogus ettepanek liikmete arvu vähendada
Anija vallavolikogu 19. juuni istungil tegi Peep Kask reformifraktsioonist ettepaneku määrata järgmise koosseisu liikmete arvuks praeguse 19 asemel lubatud miinimum ehk 17. Ta märkis, et ka väiksema koosseisuga volikogu saab vastu võtta sama palju otsuseid ning vallaeelarvele kaasneb volikogu liikmete arvu vähendamisega rahaline kasu – ainuüksi liikmete tasudelt hoitaks tasu praegust suurust arvestades kokku 1400-1500 eurot aastas, nelja aastaga umbes 5700 eurot.
Triinu Allipere EKREst toetas ettepanekut. Ta sõnas, kuna volikogu igal liikmel on õigus osaleda ka ühes komisjonis, annab volikogu liikmete arvu vähendamine nelja aastaga 9500 eurot kokkuhoidu. Triinu Allipere lausus veel, et volikogu suurem koosseis oleks põhjendatud, kui volikogus oleksid esindatud valla kõik piirkonnad, kuid praegu see nii ei ole.
Marek Suik reformifraktsioonist toetas samuti Peep Kase ettepanekut. Ta leidis, et liikmete arvu vähendamisega muutuvad arutelud volikogus kvaliteetsemaks.
Hannes Pikkel keskfraktsioonist ütles, fraktsioon arutas teemat ning kuna valla elanike arv ei ole olulisel määral langenud, peeti mõistlikuks, et volikogus oleks suurem esindatus. Seetõttu tegi ta ettepaneku jätta järgmise koosseisu liikmete arvuks 19. Hannes Pikkel märkis, et volikoguliikme tasust on võimalik ka loobuda.
Ka Erik Jüriöö Anija Ühenduse fraktsioonist toetas volikogu jätkamist 19liikmelisena. Ta põhjendas, et volikogu praeguses koosseisus on peamiselt kahe suurema keskuse, Kehra ja Aegviidu, inimesed ning liikmete arvu vähendamisega ei tekigi võimalust muuta volikogu laiapõhjalisemaks: „Mina jätaksin ikkagi 19 liiget, et oleks ka nii-öelda maakatel võimalus tulla volikogu laua taha.“
Anne Oruaas samast fraktsioonist toetas samuti volikogu jätkamist 19 liikmega. Ta oli seda meelt, et volikogu koosseis võiks olla isegi veel suurem – et igal liikmel oleks oma ringkond, kellele oma tegevusest volikogus aru anda: „Ikka kostab kodanike suust, et ei teata, mis vallas toimub. Mida rohkem on volikogus liikmed, seda rohkem on ka inimesi, kes on asjadega kursis.“
Ranno Soots Anija Ühenduse fraktsioonist lausus, et volikogus ei olda raha pärast, pigem missioonitundest. Ta arvas, et rohkem võiks vallaelu korraldamisse kaasata aktiivseid inimesi, praegu on ka komisjonides paljuski ühed ja samad inimesed.
Peep Kask rääkis, et ei saa välistada, et uues koosseisus on näiteks ainult Alavere ja Aegviidu elanikud – see, millistest piirkondadest inimesed volikokku valitakse, otsustavad valijad. Ta lisas, et aktiivsed inimesed saavad vallaelus kaasa rääkida komisjonide kaudu, kuid vaid juhul, kui on komisjonide juhtide arvates piisavalt head: „Pärast eelmisi valimisi minu esitatud kolmest kandidaadist üks sobis, teiste puhul arvati, et ei sobi kaasa rääkima. Selles suhtes oleneb kõik komisjoni esimehest.“
Triinu Allipere ütles veel, et suurema hulga elanike kaasamiseks ei pea volikogus olema rohkem liikmeid, kaasata saab ka komisjonide kaudu. Kalle Saarmas reformifraktsioonist tõdes, et väljastpoolt volikokku inimesi komisjonidesse leida on raske.
Peep Kase ettepaneku poolt ehk määrata volikogu järgmise koosseisu suuruseks 17 liiget olid 6 ja vastu 7 liiget, 2 volinikku jäid erapooletuks. Seega valitakse sügisel Anija vallavolikokku taas 19 liiget.
Raasiku ja Kuusalu volikogus
Raasiku vallasekretär Gunnar Nuuma tegi Raasiku vallavolikogule ettepaneku kinnitada sügisel valitava uue koosseisu liikmete arvuks samuti 17, nagu on praegu. Volikogu 21. juulil toimunud veebiistungil olid selle poolt kõik istungil osalenud 11 volinikku.
Kuusalu vallavolikogu liikmete arvu määramine oli volikogu 18. juuni istungi päevakorras. Vallasekretär Mart Külvi ütles, et vallaelanike arvu järgi rahvastikuregistris 1. juuni seisuga võib Kuusalu vallavolikogus liikmeid olla 17-21. Vallavolikogu esimees Ulve Märtson tegi ettepaneku määrata volikogu liikmete arvuks 19. Teisi ettepanekuid ei esitatud. Volikogu esimehe ettepaneku poolt olid kõik istungil kohal olnud 18 volikoguliiget.