Ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se vo­li­ko­gu va­li­mi­se sea­dus sä­tes­tab, et vo­li­ko­gu järg­mi­se koos­sei­su liik­me­te ar­vu mää­rab eel­mi­ne koos­seis. Vo­li­ko­gu liik­meid peab ole­ma paa­ri­tu arv ning vo­li­ko­gu koos­sei­su mi­ni­maal­ne suu­rus sõl­tub oma­va­lit­su­se ela­ni­ke ar­vust. Üle 5000 ela­ni­ku­ga oma­va­lit­su­ses, see­ga ka Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las, peab val­la­vo­li­ko­gus ole­ma vä­he­malt 17 lii­get. Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gud on prae­gu 19liik­me­li­sed, Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gus on 17 lii­get.

Vo­li­ko­gu järg­mi­se koos­sei­su liik­me­te arv tu­li mää­ra­ta hil­je­malt 90. päe­val en­ne va­li­mis­päe­va, mis tä­na­vu 19. ok­toob­ril toi­mu­va­te va­li­mis­te pu­hul oli 21. juu­li.

Ani­ja vo­li­ko­gus et­te­pa­nek liik­me­te ar­vu vä­hen­da­da

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 19. juu­ni is­tun­gil te­gi Peep Kask re­for­mif­rakt­sioo­nist et­te­pa­ne­ku mää­ra­ta järg­mi­se koos­sei­su liik­me­te ar­vuks prae­gu­se 19 ase­mel lu­ba­tud mii­ni­mum ehk 17. Ta mär­kis, et ka väik­se­ma koos­sei­su­ga vo­li­ko­gu saab vas­tu võt­ta sa­ma pal­ju ot­su­seid ning val­la­ee­lar­ve­le kaas­neb vo­li­ko­gu liik­me­te ar­vu vä­hen­da­mi­se­ga ra­ha­li­ne ka­su – ai­nuük­si liik­me­te ta­su­delt hoi­taks ta­su prae­gust suu­rust ar­ves­ta­des kok­ku 1400-1500 eu­rot aas­tas, nel­ja aas­ta­ga um­bes 5700 eu­rot.

Trii­nu Al­li­pe­re EK­REst toe­tas et­te­pa­ne­kut. Ta sõ­nas, ku­na vo­li­ko­gu igal liik­mel on õi­gus osa­le­da ka ühes ko­mis­jo­nis, an­nab vo­li­ko­gu liik­me­te ar­vu vä­hen­da­mi­ne nel­ja aas­ta­ga 9500 eu­rot kok­ku­hoi­du. Trii­nu Al­li­pe­re lau­sus veel, et vo­li­ko­gu suu­rem koos­seis oleks põh­jen­da­tud, kui vo­li­ko­gus olek­sid esin­da­tud val­la kõik piir­kon­nad, kuid prae­gu see nii ei ole.

Ma­rek Suik re­for­mif­rakt­sioo­nist toe­tas sa­mu­ti Peep Ka­se et­te­pa­ne­kut. Ta lei­dis, et liik­me­te ar­vu vä­hen­da­mi­se­ga muu­tu­vad aru­te­lud vo­li­ko­gus kva­li­teet­se­maks.

Han­nes Pik­kel keskf­rakt­sioo­nist üt­les, frakt­sioon aru­tas tee­mat ning ku­na val­la ela­ni­ke arv ei ole olu­li­sel mää­ral lan­ge­nud, pee­ti mõist­li­kuks, et vo­li­ko­gus oleks suu­rem esin­da­tus. See­tõt­tu te­gi ta et­te­pa­ne­ku jät­ta järg­mi­se koos­sei­su liik­me­te ar­vuks 19. Han­nes Pik­kel mär­kis, et vo­li­ko­gu­liik­me ta­sust on või­ma­lik ka loo­bu­da.

Ka Erik Jü­riöö Ani­ja Ühen­du­se frakt­sioo­nist toe­tas vo­li­ko­gu jät­ka­mist 19liik­me­li­se­na. Ta põh­jen­das, et vo­li­ko­gu prae­gu­ses koos­sei­sus on pea­mi­selt ka­he suu­re­ma kes­ku­se, Keh­ra ja Aeg­vii­du, ini­me­sed ning liik­me­te ar­vu vä­hen­da­mi­se­ga ei te­ki­gi või­ma­lust muu­ta vo­li­ko­gu laia­põh­ja­li­se­maks: „Mi­na jä­tak­sin ik­ka­gi 19 lii­get, et oleks ka nii-öel­da maa­ka­tel või­ma­lus tul­la vo­li­ko­gu laua ta­ha.“

An­ne Oruaas sa­mast frakt­sioo­nist toe­tas sa­mu­ti vo­li­ko­gu jät­ka­mist 19 liik­me­ga. Ta oli se­da meelt, et vo­li­ko­gu koos­seis võiks ol­la ise­gi veel suu­rem – et igal liik­mel oleks oma ring­kond, kel­le­le oma te­ge­vu­sest vo­li­ko­gus aru an­da: „Ik­ka kos­tab ko­da­ni­ke suust, et ei tea­ta, mis val­las toi­mub. Mi­da roh­kem on vo­li­ko­gus liik­med, se­da roh­kem on ka ini­me­si, kes on as­ja­de­ga kur­sis.“

Ran­no Soots Ani­ja Ühen­du­se frakt­sioo­nist lau­sus, et vo­li­ko­gus ei ol­da ra­ha pä­rast, pi­gem mis­sioo­ni­tun­dest. Ta ar­vas, et roh­kem võiks val­lae­lu kor­ral­da­mis­se kaa­sa­ta ak­tiiv­seid ini­me­si, prae­gu on ka ko­mis­jo­ni­des pal­jus­ki ühed ja sa­mad ini­me­sed.

Peep Kask rää­kis, et ei saa vä­lis­ta­da, et uues koos­sei­sus on näi­teks ai­nult Ala­ve­re ja Aeg­vii­du ela­ni­kud – see, mil­lis­test piir­kon­da­dest ini­me­sed vo­li­kok­ku va­li­tak­se, ot­sus­ta­vad va­li­jad. Ta li­sas, et ak­tiiv­sed ini­me­sed saa­vad val­lae­lus kaa­sa rää­ki­da ko­mis­jo­ni­de kau­du, kuid vaid ju­hul, kui on ko­mis­jo­ni­de juh­ti­de ar­va­tes pii­sa­valt head: „Pä­rast eel­mi­si va­li­mi­si mi­nu esi­ta­tud kol­mest kan­di­daa­dist üks so­bis, teis­te pu­hul ar­va­ti, et ei so­bi kaa­sa rää­ki­ma. Sel­les suh­tes ole­neb kõik ko­mis­jo­ni esi­­me­hest.“

Trii­nu Al­li­pe­re üt­les veel, et suu­re­ma hul­ga ela­ni­ke kaa­sa­mi­seks ei pea vo­li­ko­gus ole­ma roh­kem liik­meid, kaa­sa­ta saab ka ko­mis­jo­ni­de kau­du. Kal­le Saar­mas re­for­mif­rakt­sioo­nist tõ­des, et väl­jast­poolt vo­li­kok­ku ini­me­si ko­mis­jo­ni­des­se lei­da on ras­ke.

Peep Ka­se et­te­pa­ne­ku poolt ehk mää­ra­ta vo­li­ko­gu järg­mi­se koos­sei­su suu­ru­seks 17 lii­get olid 6 ja vas­tu 7 lii­get, 2 vo­li­nik­ku jäid era­poo­le­tuks. See­ga va­li­tak­se sü­gi­sel Ani­ja val­la­vo­li­kok­ku taas 19 lii­get.

Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus

Raa­si­ku val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma te­gi Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku kin­ni­ta­da sü­gi­sel va­li­ta­va uue koos­sei­su liik­me­te ar­vuks sa­mu­ti 17, na­gu on prae­gu. Vo­li­ko­gu 21. juu­lil toi­mu­nud vee­biis­tun­gil olid sel­le poolt kõik is­tun­gil osa­le­nud 11 vo­li­nik­ku.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­me­te ar­vu mää­ra­mi­ne oli vo­li­ko­gu 18. juu­ni is­tun­gi päe­va­kor­ras. Val­la­sek­re­tär Mart Kül­vi üt­les, et val­lae­la­ni­ke ar­vu jär­gi rah­vas­ti­ku­re­gist­ris 1. juu­ni sei­su­ga võib Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus liik­meid ol­la 17-21. Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son te­gi et­te­pa­ne­ku mää­ra­ta vo­li­ko­gu liik­me­te ar­vuks 19. Tei­si et­te­pa­ne­kuid ei esi­ta­tud. Vo­li­ko­gu esi­me­he et­te­pa­ne­ku poolt olid kõik is­tun­gil ko­hal ol­nud 18 vo­li­ko­gu­lii­get.