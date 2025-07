Kuu­sa­lu val­las on nüüd 11 ko­has uut­moo­di plast­kas­tid, ku­hu saab viia klaas­taa­rat. Kas­tid pai­gal­das OÜ Toot­ja­vas­tu­tu­sor­ga­ni­sat­sioon ehk OÜ TVO. Et­te­võt­te saa­de­tud tea­tes on mär­gi­tud, et kas­te on mu­gav ka­su­ta­da ning tä­nu suu­ru­se­le on need ka kesk­kon­na­sääst­li­kud. Kas­tid on suur­te ava­de­ga, kor­ra­ga saab sis­se va­la­da ko­ti­täie pu­de­leid või pur­ke. Ku­na ma­hu­tab pal­ju, peab kon­tei­ne­reid har­vem tüh­jen­da­ma.

Uued klaas­pa­ken­di kas­tid paik­ne­vad Al­li­ka kü­las, Ha­ra kü­las, Joa­ves­kil, Ju­min­dal, Ka­sis­peal, Kiiu-Aab­las ning kaks kon­tei­ne­rit on nii Kuu­sa­lus kui ka Kol­gas.

Raa­si­ku val­las on klaas­pa­ken­di kon­tei­ner Pe­nin­gil ning kaks kon­tei­ne­rit Aru­kü­la ale­vi­kus.

Lok­sal on üks kon­tei­ner ran­nas ning tei­ne Pos­ti tä­na­val.

Sel­lis­tes­se kon­tei­ne­ri­tes­se võib pan­na ka­ras­tus­joo­ki­de ja al­ko­hool­se­te joo­ki­de tüh­jad pu­de­lid, sa­mu­ti tüh­jad moo­si- või su­pi­pur­gid, klaa­sist õli-, lõh­naõ­li- ja kos­mee­ti­ka­pu­de­lid, ka tüh­jad klaa­sist pu­de­lid ja pur­gid, mil­les on ol­nud toi­du­li­san­did.

Klaas­pa­ken­di­te kon­tei­ne­ris­se ei to­hi pan­na ak­nak­laa­si, leht­klaa­si ega pee­gelk­laa­si, lam­bi­pir­ne, ke­raa­mi­kat, kris­tal­li, port­se­la­ni ega sa­vi, ka mit­te kuu­mus­kind­lat klaa­si ega ah­ju­kind­laid toi­du­nõu­sid, koh­vi­kan­ne ega op­ti­list klaa­si.

„Klaas­pa­ken­deid tu­leb lo­pu­ta­da va­ja­du­sel, et ei mää­riks tei­si pa­ken­deid, ning ee­mal­da­da kor­gid ja kaa­ned, sil­did või­vad jää­da,“ on kir­jas OÜ TVO ko­du­le­hel jäät­me­te sor­tee­ri­mis­ju­hi­ses.

Toot­ja­vas­tu­tu­sor­ga­ni­sat­sioon pa­kub ko­gu­kon­da­de­le ko­ha­li­kel üri­tus­tel, ka kor­ter­ma­ja­de­le ja ha­ri­du­sa­su­tus­te­le ta­su­ta koo­li­tu­si pa­ken­di­jäät­me­te sor­tee­ri­mi­se ja ko­gu­mi­se koh­ta, saab tel­li­da esit­lu­si ja üri­tu­se­le in­fo­punk­ti, kus ja­ga­tak­se sel­gi­tu­si.

Veel pa­kub TVO ko­gu­kon­da­de­le toe­tust jäät­me­te sor­tee­ri­mi­se­ga seo­tud tea­vi­tus­te­ge­vu­seks. Kok­ku ja­ga­tak­se aas­tas ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­de­le ku­ni 10 000 eu­rot. Ra­has­ta­tak­se uud­se­te idee­de­ga pro­jek­te, ku­hu on kaa­sa­tud või­ma­li­kult pal­ju ini­me­si. Täp­se­ma in­fo leiab Toot­ja­vas­tu­tu­sor­ga­ni­sat­sioo­ni ko­du­le­hel, kus on ka toe­tu­se taot­lus­vorm. Taot­lu­se saab esi­ta­da ju­rii­di­li­ne isik, nõu­tav on ga­ran­tii­ki­ri. TVO-le tu­leb esi­ta­da pä­rast pro­jek­ti el­lu­vii­mist kir­ja­lik kok­ku­võ­te toi­mu­nud te­ge­vus­test koos pil­ti­de või fo­to­de­ga.

Toot­ja­vas­tu­tu­sor­ga­ni­sat­sioon OÜ on loo­dud 2009. aas­tal, oma­ni­kud on küm­me pa­ken­di­et­te­võt­jat, nen­de seas ka AS OG Elekt­ra, RR­Lek­tus AS ja Ma­xi­ma Ees­ti OÜ.