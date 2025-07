Politseiuudised

17. juulil kell 18.51 helistati häirekeskusesse, et Anija vallas Kehra linnas Kooli tänava elumaja köögis on põleng ja majas on vanem inimene. Suitsuanduri tööd kuulis kõrvalmaja elanik, kes sisenes majja ja avastas pliidil põlema läinud veekeetja, lülitas pliidi välja, kustutas põlengu. Päästjate saabumise ajaks oli põleng likvideeritud. Eakas elanik aidati majast välja ja anti üle meedikutele. Tänu töökorras suitsuandurile ja julgele naabrile õnnestus ära hoida suurem õnnetus.

20. juulil kell 10.51 pöördus Kehra komandosse inimene, kelle sõrmest aidati ära võtta kaks sõrmust.

20. juulil kell 15.35 märgati Kuusalu vallas Hara külas põlengut metsatukas. Mets põles 30 ruutmeetri ulatuses. Teatajad oli tuleleviku piiranud okstega kustutades. Päästjad kustutasid ala lõplikult.

