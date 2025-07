Ani­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi käe­so­le­va aas­ta toe­tu­sed, mi­da ja­gus kok­ku 7 taot­lu­se­le. Neist 6 taot­lust ra­has­ta­tak­se kü­si­tud ma­hus ja üht toe­ta­tak­se li­gi poo­les ma­hus kü­si­tust. Riik eral­das toe­tus­teks Ani­ja val­la­le see­kord 17 200 eu­rot, Ani­ja val­la ee­lar­vest eral­da­ti 20 000 eu­rot, na­gu on ol­nud ka va­rem.

Kok­ku esi­ta­ti tä­na­vu 21 ra­ha­taot­lust, mil­lest 2 ei kva­li­fit­see­ru­nud. Pro­jek­ti­de ko­gu­mak­su­mus oli 145 664,09 eu­rot, mil­lest toe­tust taot­le­ti 95 422,13 eu­rot ja omao­sa­lu­se maht oli kok­ku 50 241,94 eu­rot.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe, kesk­kon­nas­pet­sia­list Eve­lin Kol­bak, maa- ja tee­spet­sia­list Mait Paa­sik, re­fe­rent Il­sia Vä­li, ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu, ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list Ka­lev Laast ning fi­nants­juht And­ra Aus.

Il­ja­na Kau­puž saab pro­jek­ti­le „Bio­pu­has­ti pai­gal­dus“ 5699,30 eu­rot, omao­sa­lus on 2807,10 eu­rot.

Kal­le Lib­li­ku pro­jek­ti „Ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mid“ toe­ta­tak­se 5255,88 eu­ro­ga, oma­fi­nant­see­ring on 2588,72 eu­rot.

Ag­ris Aru­maa pro­jek­ti­le „Puur­kae­vu ra­ja­mi­ne Vaht­ri­ku kin­nis­tu­le ning va­na puur­kae­vu tam­po­nee­ri­mi­ne“ an­tak­se 3811,10 eu­rot, omao­sa­lus on 1877,11 eu­rot.

Ti­mo Vii­gi­puu pro­jek­ti­le „Ka­na­li­sat­sioon, bio­pu­has­ti pai­gal­dus“ eral­da­tak­se 6500 eu­rot, taot­le­jal tu­leb li­sa­da 3792 eu­rot.

Mar­ko Mül­ler saab pro­jek­ti „Vä­lis­ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­ne“ el­lu­vii­mi­seks 6293,98 eu­rot, omao­sa­lus on 3100 eu­rot.

Lem­bit-Alo Kip­pa­ri­le an­tak­se pro­jek­ti „Puur­kae­vu ehi­tus, ebak­va­li­teet­se kae­vu sul­ge­mi­ne“ jaoks 6105,04 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 3006,96 eu­rot.

Osa­li­selt ra­has­ta­tak­se Har­ri Grau pro­jek­ti „Puur­kae­vu ra­ja­mi­ne sü­ga­vu­se­ga ku­ni 30 m“, mil­le 3549,70 eu­ro suu­ru­ne toe­tust moo­dus­tab kü­si­tud ma­hust 51,12 prot­sen­ti. Taot­le­jal tu­leb li­sa­da omao­sa­lu­se­na 3394,30 prot­sen­ti ehk 48,88 prot­sen­ti ko­gu­ma­hust.

Ani­ja abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe kom­men­tee­ris, et pro­jek­ti­dest moo­dus­ta­ti pin­ge­ri­da hin­de­punk­ti­de alu­sel ning kõi­ge olu­li­sem kri­tee­rium on ka­su­saa­ja­te arv – kui ka­su­saa­jaid on vä­he, jääb punk­ti­de koond­hin­ne ma­da­laks.

„Ob­jek­tid ja tööd muu­tu­vad iga aas­ta­ga kal­li­maks. Val­la­va­lit­sus jät­tis ee­lar­ves­se ka­van­da­tud sum­ma sa­maks, kuid riik po­le ra­has­tus­sum­mat tõst­nud, vaid see­kord hoo­pis vä­hen­das. See­tõt­tu ole­me saa­nud ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist ja­ga­da toe­tu­si väik­se­ma­le ar­vu­le taot­lus­te­le,“ sõ­nas abi­val­la­va­nem.

En­ne toe­tus­le­pin­gu sõl­mi­mist tu­leb toe­tu­se saa­nul esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le ehi­tus­loa taot­lus. Üld­ju­hul maks­tak­se 90 prot­sen­ti toe­tu­sest taot­le­ja­le küm­ne päe­va jook­sul pä­rast toe­tus­le­pin­gu sõl­mi­mist ja 10 prot­sen­ti küm­ne töö­päe­va jook­sul pä­rast toe­tu­se ka­su­ta­mi­se koh­ta esi­ta­tud aruan­de kin­ni­ta­mist.