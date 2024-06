Lau­päe­val, 15. juu­nil Keh­ras toi­mu­nud Ani­ja val­la päe­va prog­ram­mis oli te­ge­vu­si ja mee­le­la­hu­tust iga­le va­nu­se­le ja mait­se­le. Suu­rem osa neist toi­mu­sid lin­na par­gis.

Na­gu igal aas­tal, al­gas ka tä­na­vu­ne val­la päev val­la­ma­ja koh­vi­ku­ga. Val­la­ma­ja juu­res pak­ku­sid koh­vi ja koo­ki val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev, val­la­va­nem Rii­vo Noor ja val­la­ma­ja tei­sed töö­ta­jad.

„Ilm oli ilus, ehk sel­le­pä­rast olid ini­me­sed ka po­si­tiiv­sed, kiit­sid meie tor­di­te­gi­jaid,“ üt­les Jaa­nus Ka­lev.

Kell 10 hak­ka­sid par­gis te­ge­vu­sed las­te­le, nen­de jaoks olid suu­red ba­tuu­did ja muud meelelahutust, õue­män­ge vii­sid lä­bi val­la noor­te­ko­gu liik­med.

Keh­ra nais­ko­du­kait­sjad näi­ta­sid, mil­li­sed krii­si­va­rud peak­sid igas ko­dus ole­ma, mi­da võt­ta kaa­sa eva­kuat­sioo­ni kor­ral. Soo­vi­jail oli või­ma­lik osa­le­da krii­siä­pi „Ole val­mis“ män­gus ning võist­lu­sel „Kõi­geks val­mis“ – pan­na kii­ru­se pea­le püs­ti suur jao­telk, te­ha tu­le­pul­ga abil tuld ning saa­da töö­le raa­dio­te­le­fon ja edas­ta­da sel­le kau­du sõ­num. Au­hin­nad pa­nid väl­ja ka Fi­zu­li ja Soh­vik.

Ala­tes sü­da­päe­vast oli jõe ääres la­val ja sel­le esi­sel Ani­ja val­la ise­te­ge­vus­las­te kont­sert. Esi­ne­sid Keh­ra koo­li lau­lu­lap­sed, JJ St­reet tant­su­koo­li õpi­la­sed, Keh­ra kuns­ti­de­koo­li plaat­pil­lian­sam­bel Xi­lo­fo­no, an­sam­bel Ko­du, se­ga­koor Han­ni­jöggi, Keh­ra bal­le­tis­tuu­dio õpi­la­sed ning nä­dal va­rem Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­peol esi­ne­nud Ani­ja val­la rah­va­tant­su­rüh­mad. Õh­tul esi­ne­sid an­samb­lid Jus­ta­ment ning Traf­fic.

Te­ge­vu­si väik­se­ma­te­le ja suu­re­ma­te­le pak­kus AS Ho­ri­zon, pa­ri­ma­te­le olid et­te­võt­telt au­hin­nad. Oma teh­ni­kat tut­vus­ta­sid val­la päe­val Keh­ra pääs­te­ko­man­do ja OÜ Ve­ri­RED.

Ani­ja Val­la Spor­di­maailm kor­ral­das päe­va jook­sul eri­ne­vaid jõu­kat­su­mi­si ja spor­di­võist­lu­si. Staa­dio­nil pi­da­sid jalg­pal­li­la­hin­gu Ani­ja ja Raa­si­ku val­la mees­kon­nad.

Ko­gu päe­va jook­sul toi­mu­nud laa­dal oli li­gi 70 müü­jat. Pa­ku­ti söö­da­vat-joo­da­vat, aga ka rii­deid ja ja­lat­seid, män­guas­ju, is­ti­kuid-tai­mi.

Val­la päe­va pea­kor­ral­da­ja ja päe­va­juht, Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert oli ra­hul, et ilm oli ilus, rah­vast pal­ju ja kõik su­jus. Ta mär­kis, et lä­heb veel ae­ga, et val­la päe­va­le tu­lek­sid kü­la­de esin­du­sed ja saaks lä­bi viia kü­la­de­va­he­li­si võist­lu­si: „En­ne peak­sid kü­lad saa­ma en­da­le kü­la­va­ne­mad. Ta­sa­pi­si hak­kab ak­tiiv­sus ju­ba tek­ki­ma.“