Möödunud nädalal toimus Kehras 10. korda Anija valla lasteaedade teatrifestival, kus tänavu osalesid näitemängudega ühendasutuse Kehra Lasteaiad kahe maja lapsed ja õpetajad.
Nelja päeva jooksul anti kokku 8 etendust. Esmaspäeval, teisipäeval ja reedel tehti näitemängu Kehra rahvamaja saalis, neljapäeval Lastetare lasteaias. Kuni 20 minuti pikkused etendused algasid hommikul kell 10, iga päev oli neid kaks.
Esmaspäeval, 6. aprillil näitlesid õpetajad. Festivali avas „Ninatark muna“, milles mängisid Lepatriinu maja õpetajad-töötajad Liivi Loik, Liia Vislapuu, Enely Liiv, Moonika Hiiesalu, Heli Lillemets ja Greete Kukk, lavastas Kaisa Tiismaa.
Avapäeva teine etendus oli „Lastetare“, osatäitjad olid Lastetare majast Eda-Pireth Kramm, Anzelika Kanemägi, Mai Viirmann, Hanna Henno, Paula Siilak, Kati Hindrima, Anastassia Gubiy, Ketelyn Viimsi, Natalia Žuravljova ja Ayno Rebotunova, kaasa aitasid muusikaõpetaja Merike Pikkel ning kokatädina lasteaia õppejuht Katrin Altsepp.
Näitemängu kirjutas „Tarekese“ loo ainetel õpetaja Eda-Pireth Kramm. Ta kehastas öökulli, kes leiab toreda majakese ja arvab, et seal võiks olla lasteaed. Ta kutsub sinna mängima ja lugema teisi linde ja loomi. Katrin Altsepp selgitas, et näitemängu kõik tegelased valiti Lastetare rühmade nime järgi ning neid kehastasid õpetajad vastavalt oma rühma nimele: Pääsutarest oli pääsuke, Mõmmitarest karu, Hiiretarest hiir, Kutsutarest koer ja nii edasi.
Järgneval kolmel festivalipäeval näitlesid Lastetare ja Lepatriinu majade kahe vanema vanuserühma lapsed, kellest noorimad on 5aastased. Iga päev andis kummastki lasteaiamajast etenduse üks rühm. Teisipäeval mängis Lastetare Mõmmitare rühm tükki „Kuidas kitsetall õppis kümneni lugema“ ja Lepatriinu Õnnetriinud „Soovide kivi“, neljapäeval Lastetare Hiiretare „Tarekest“ ja Lepatriinu Trikitriinud „Jäneseema kohvikut“ ning reedel Lastetare Kiisutare rühm lavastust „Sõbrad tähe kodu otsingul“ ja Lepatriinu Naerutriinud „Kurb elu kuningalossis“. Neljapäeval, kui festival toimus Lastetare lasteaias, oli kavas ka Jänkutare rühma „Kelleks saada“, kuid see jäi ära mitme lapse haigestumise tõttu.
Peakorraldaja Katrin Altsepp ütles, et juubelifestival läks väga hästi, rahvamaja saalis etenduste ajal vabu kohti ei olnud: „Etendusi olid vaatamas Kehra kooli algklassid, Aegviidu lasteaia lapsed, Kehra Kodu elanikud ja mõned lapsevanemad.“
Kuna enamik lapsevanemaid oli teatrifestivali ajal tööl, on neile kavas etendusi mängida mais emadepäevapidudel. Lepatriinu õpetajad esitavad oma lavastuse „Ninatark muna“ käesoleval nädalal uuesti enda lasteaias, Lastetare õpetajad mängivad näitemängu „Lastetare“ teist korda lasteaia juubelipeol 3. juunil.