Möö­du­nud nä­da­lal toi­mus Keh­ras 10. kor­da Ani­ja val­la las­teae­da­de teat­ri­fes­ti­val, kus tä­na­vu osa­le­sid näi­te­män­gu­de­ga ühen­da­su­tu­se Keh­ra Las­teaiad ka­he ma­ja lap­sed ja õpe­ta­jad.

Nel­ja päe­va jook­sul an­ti kok­ku 8 eten­dust. Es­mas­päe­val, tei­si­päe­val ja ree­del teh­ti näi­te­män­gu Keh­ra rah­va­ma­ja saa­lis, nel­ja­päe­val Las­te­ta­re las­teaias. Ku­ni 20 mi­nu­ti pik­ku­sed eten­du­sed al­ga­sid hom­mi­kul kell 10, iga päev oli neid kaks.

Es­mas­päe­val, 6. ap­ril­lil näit­le­sid õpe­ta­jad. Fes­ti­va­li avas „Ni­na­tark mu­na“, mil­les män­gi­sid Le­pat­rii­nu ma­ja õpe­ta­jad-töö­ta­jad Lii­vi Loik, Liia Vis­la­puu, Ene­ly Liiv, Moo­ni­ka Hiie­sa­lu, He­li Lil­le­mets ja Gree­te Kukk, la­vas­tas Kai­sa Tiis­maa.

Ava­päe­va tei­ne eten­dus oli „Las­te­ta­re“, osa­täit­jad olid Las­te­ta­re ma­jast Eda-Pi­reth Kramm, An­zel­ika Ka­ne­mä­gi, Mai Viir­mann, Han­na Hen­no, Pau­la Sii­lak, Ka­ti Hind­ri­ma, Anas­tas­sia Gu­biy, Ke­te­lyn Viim­si, Na­ta­lia Žu­ravl­jo­va ja Ay­no Re­bo­tu­no­va, kaa­sa ai­ta­sid muu­si­kaõ­pe­ta­ja Me­ri­ke Pik­kel ning ko­ka­tä­di­na las­teaia õp­pe­juht Kat­rin Alt­sepp.

Näi­te­män­gu kir­ju­tas „Ta­re­ke­se“ loo ai­ne­tel õpe­ta­ja Eda-Pi­reth Kramm. Ta ke­has­tas öö­kul­li, kes leiab to­re­da ma­ja­ke­se ja ar­vab, et seal võiks ol­la las­teaed. Ta kut­sub sin­na män­gi­ma ja lu­ge­ma tei­si lin­de ja loo­mi. Kat­rin Alt­sepp sel­gi­tas, et näi­te­män­gu kõik te­ge­la­sed va­li­ti Las­te­ta­re rüh­ma­de ni­me jär­gi ning neid ke­has­ta­sid õpe­ta­jad vas­ta­valt oma rüh­ma ni­me­le: Pää­su­ta­rest oli pää­su­ke, Mõm­mi­ta­rest ka­ru, Hii­re­ta­rest hiir, Kut­su­ta­rest koer ja nii eda­si.

Järg­ne­val kol­mel fes­ti­va­li­päe­val näit­le­sid Las­te­ta­re ja Le­pa­trii­nu ma­ja­de ka­he va­ne­ma va­nu­se­rüh­ma lap­sed, kel­lest noo­ri­mad on 5aas­ta­sed. Iga päev an­dis kum­mast­ki las­teaia­ma­jast eten­du­se üks rühm. Tei­si­päe­val män­gis Las­te­ta­re Mõm­mi­ta­re rühm tük­ki „Kui­das kit­se­tall õp­pis küm­ne­ni lu­ge­ma“ ja Le­pat­rii­nu Õn­net­rii­nud „Soo­vi­de ki­vi“, nel­ja­päe­val Las­te­ta­re Hii­re­ta­re „Ta­re­kest“ ja Le­pat­rii­nu Tri­kit­rii­nud „Jä­ne­se­ema koh­vi­kut“ ning ree­del Las­te­ta­re Kii­su­ta­re rühm la­vas­tust „Sõb­rad tä­he ko­du ot­sin­gul“ ja Le­pat­rii­nu Nae­rut­rii­nud „Kurb elu ku­nin­ga­los­sis“. Nel­ja­päe­val, kui fes­ti­val toi­mus Las­te­ta­re las­teaias, oli ka­vas ka Jän­ku­ta­re rüh­ma „Kel­leks saa­da“, kuid see jäi ära mit­me lap­se hai­ges­tu­mi­se tõt­tu.

Pea­kor­ral­da­ja Kat­rin Alt­sepp üt­les, et juu­be­li­fes­ti­val läks väga häs­ti, rah­va­ma­ja saa­lis eten­dus­te ajal va­bu koh­ti ei ol­nud: „Eten­du­si olid vaa­ta­mas Keh­ra koo­li algk­las­sid, Aeg­vii­du las­te­aia lap­sed, Keh­ra Ko­du ela­ni­kud ja mõ­ned lap­se­va­ne­mad.“

Ku­na ena­mik lap­se­va­ne­maid oli teat­ri­fes­ti­va­li ajal tööl, on nei­le ka­vas eten­du­si män­gi­da mais ema­de­päe­va­pi­du­del. Le­pat­rii­nu õpe­ta­jad esi­ta­vad oma la­vas­tu­se „Ni­na­tark mu­na“ käes­o­le­val nä­da­lal uues­ti enda lasteaias, Las­te­ta­re õpe­ta­jad män­gi­vad näi­te­män­gu „Las­te­ta­re“ teist kor­da las­teaia juu­be­li­peol 3. juu­nil.