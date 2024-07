Keh­ras oli teist kor­da koh­vi­ku­te päev ko­du­de juu­res, es­ma­kord­selt teh­ti nii möö­du­nud su­vel. Va­rem pee­ti koh­vi­ku­te päe­va rah­va­ma­ja juu­res.

See­kord võõ­rus­ta­sid pü­ha­päe­val, 14. juu­lil kü­la­li­si 8 ko­du­koh­vi­kut. Kõi­gil kor­da­del ja ka tä­na­vu osa­les Keh­ra Ko­du te­ge­vus­ju­hen­da­ja Kaie Un­te­ra, kes ka see­kord avas Kaie Koh­vi­ku oma töö­ko­ha õuel. Sa­mas oli ka Keh­ra Ko­du koh­vik, kus töö­ta­jad ja klien­did toi­me­ta­sid koos ju­ha­ta­ja Tiiu Kruu­sa­mä­gi­ga.

Taas võe­ti kü­la­li­si vas­tu ka Kaie Un­te­ra po­ja Mar­ko Tep­pa­ni ja mi­nia Tii­na Tep­pa­ni ko­ju teh­tud Tep­pa­ni Ka­la­koh­vi­kus.

Mul­lus­test osa­le­ja­test pi­da­sid koh­vi­kut Jür­ka ja Juu­la Juu­res võõ­rus­ta­jad Jür­ka ja Juu­la, kel­le rol­lis olid Hei­ki Kal­vik ja Kärt Rep­po­nen.

Keh­ra güm­naa­siu­mis oli koh­vik Õpe­ta­ja­te Tu­ba, mil­le eest­ve­da­ja oli sel­gi kor­ral õpe­ta­ja Eve Roht­la.

Tä­na­vu osa­les ka Põl­lu koh­vik ee­sot­sas pe­re­nai­se Ir­ma Adam­si­ga.

Tä­na­vu­ne uus­tu­li­ja oli Ire­na Ko­du­koh­vik. Se­da pi­das Ire­na Ots, kel­lel oli abis tüt­red Lii­lian ja Riia, poeg Ruu­di ning sõb­ran­na Na­tal­ja koos tüt­re Stel­la­ga.

Lii­lian Ots rää­kis, et ko­du­koh­vik ava­ti es­ma­kord­selt, va­rem on nen­de pe­re osa­le­nud rah­va­ma­ja juu­res koh­vi­ku­te päe­val. Ko­du juu­res oli sel­les mõt­tes liht­sam, et sai söö­ke tuua laua­le ot­se külm­ka­pist, jõu­dis su­hel­da ka sõp­ra­de­ga ning saa­da tut­ta­vaks uu­te ini­mes­te­ga. Sa­mas oli rah­va­ma­ja juu­res või­ma­lik nä­ha ka tei­si koh­vi­ku­pi­da­jaid ja aja­da nen­de­ga jut­tu.

„Meie ema­le Ire­na­le meel­dib vä­ga küp­se­ta­da ja ta oli koh­vi­kus põ­hi­li­ne söö­gi­te­gi­ja, see­tõt­tu ni­me­ta­si­me koh­vi­ku te­ma jär­gi. Sel­lel aas­tal pak­ku­si­me es­ma­kord­selt ra­bar­be­ri tos­ca-koo­ki. Va­rem kes­ken­du­si­me ma­gu­sa­le, nüüd te­gi­me ka kar­tu­li-vors­ti ja ma­ka­ro­ni­sa­la­tit ning kõi­ge ru­tem said ot­sa soo­la­kur­gid. Sai­me vä­ga pal­ju po­si­tiiv­seid emot­sioo­ne. Kii­de­ti, et koo­gid on maits­vad, ja kü­si­ti, kas saaks emalt neid tei­ne­kord­ki, sest koo­gid said vä­ga kii­res­ti ot­sa. Mee­li­ka Mäeorg te­gi meie koh­vi­kus las­te­le õhu­pal­li­loo­mi,“ kõ­ne­les Lii­lan Ots.

Täies­ti uus ko­du­koh­vik oli Mait­se­meel. Se­da pi­das Ma­rian­ne Kers­na oma va­ne­ma­te­ko­dus. Te­ma ema Il­me Haa­va­lo oli se­tu rah­va­riie­tes ning ter­vi­tas koh­vi­ku­li­si lõõt­sa­lu­gu­de ja lau­lu­de­ga.

Ma­rian­ne Kers­na ju­tus­tas, et elas 11 aas­tat His­paa­nias, nüüd elab Jär­va­maal. Kok­ka­mi­ne on ha­ka­nud meel­di­ma. Sõb­rad kii­da­vad ja on soo­vi­ta­nud ha­ka­ta koh­vi­kut pi­da­ma. See ajen­das kat­se­ta­ma ko­du­koh­vi­ku­ga, et nä­ha, kui­das teis­te­le te­ma toi­dud mait­se­vad.

„Me­nüüs oli aeg­la­sel tu­lel moo­ri­tud so­ku­li­hast teh­tud kro­ke­tid ning kaht eri­ne­vat quic­he´i – värs­ke­te ku­ke­seen­te ja trühv­li­te­ga ning juus­tu ja sin­gi­ga. Pak­ku­si­me ka odra­­ja­hu ka­ras­kit suit­su­sin­gi­ga ning toor­juus­tu koo­ki val­ge šo­ko­laa­di­ga ja maa­si­ka-vaa­ri­ka pu­ru­koo­ki. Alus­ta­si­me et­te­val­mis­tu­se­ga nel­ja­päe­val, te­gi­me ga­raaži res­to­ra­niks,“ kir­jel­das Ma­rian­ne Kers­na.

Ta mär­kis, et har­ju­tab söö­gi­te­ge­mist ning edas­pi­di on soov osa­le­da te­le­saa­tes „Ees­ti Mas­terC­hef“.