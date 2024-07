„Ko­du­koh­vi­kud on kõi­ge liht­sam ja pa­rem ko­gu­kon­na si­du­mi­se vorm. Va­ja on ai­nult ener­giat ja jär­je­kind­lust, et need jät­kuk­sid ja an­nak­sid po­si­tiiv­set emot­sioo­ni,“ sõ­nas Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht, Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päe­va pea­kor­ral­da­ja Ga­ri­na Too­min­gas.

Ta sõi­tis jalg­rat­ta­ga lau­päe­val, 13. juu­lil kõik ko­du­koh­vi­kud lä­bi ja tõ­des, et nel­jast tun­nist on ko­du­koh­vi­ku­teks vä­he, edas­pi­di võiks kes­ta kel­la 13 ku­ni 20. Mõ­ned ini­me­sed kurt­sid, et ei jõud­nud kõi­ki soo­vi­tud koh­vi­kuid lä­bi käia. Ka­su­tus­se läk­sid ka Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi jalg­rat­tad.

Mit­mel va­ra­se­mal aas­tal on Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päe­va lõ­pe­ta­mi­ne toi­mu­nud Türr­fes­ti­ga Ka­le­si kü­las Lüü-Tür­ri koh­vi­kus. Seal tä­na­vu koh­vi­kut ei teh­tud ning Ga­ri­na Too­min­gas tä­nas koh­vi­ku­pi­da­jad see­kord õh­tul rah­va­ma­ja ees.

„Lõ­pe­ta­mi­sel sai väl­ja hõi­ga­tud, et järg­mi­ne, 15. koh­vi­ku­te­päev on tu­le­val su­vel 12. juu­lil. Mul on mõ­te, et siis võiks päe­va lõ­pe­ta­da rah­va­ma­ja ees toi­du­tä­na­va­ga – ühi­selt, muu­si­ka­ga ja pi­ka laua ta­ga, ku­hu koh­vi­ku­pi­da­jad ja ka rahvas võiks meelepärast toitu kaasa tuua,“ ütles ta.

Koh­vi­ku­te­päe­va ava­mi­ne oli ta­va­pä­ra­selt rah­va­ma­ja ees, kus Ga­ri­na Too­min­gas ja­gas see­kord­se­te koh­vi­ku­te­ga kaar­ti, mil­le tei­sel pool oli taas ka te­ma kir­ju­ta­tud luu­le­tus.

Uu­si ko­du­koh­vi­kuid oli 5. Koh­vi­kud ühen­da­ti tänavu hoo­vi­müü­ki­de­ga, mil­le koh­ta Ga­ri­na Too­min­gas lau­sus, et roh­kem kes­ken­du­ti siis­ki toi­du­le ning ka­su­ta­tud rii­deid ja muud kraa­mi os­te­ti loo­de­tust vä­hem.

Uued koh­vi­kud olid Kunst ja Män­gud, mi­da pi­das Ma­ri Pa­rik; Kää­bik ja Kir­ju Koer ee­sot­sas pe­re­nai­se Ma­ret Alt­nur­me­ga; Ko­du­vei­ni­de Koh­vik, mil­le pe­re­mees oli Ül­lar Vii­kar; koh­vik Smo­ke&Grill, mi­da pi­das Stea­ven Müüri­sepp, ja Bel­la Ciao!, mil­le pe­re­nai­ne oli Lau­ra Liiv.

Öö­bi­ku koh­vi­ku avas Krist­jan Trei­berg, kohviku Saia­ke ja Koo­gi­ke Tii­na Hal­jas­te, Ka­nee­li­saia Kir­bu­ka Lii­na Joo­nas-Te­der. Pan­nu­ka­hoo­vi koh­vi­kut pi­das selts­kond An­ni, Liis­beth, Me­ri­li, Ma­ri ja Co, Ka­ri­ni ja Ma­ri­ni Koh­vi­kut Ka­rin ja Ma­rin Möl­lits.

Kor­ter­ma­ja­de juu­res avas hoo­vi­koh­vi­ku Li­hu­la pe­re­kond To­min­gas, Koo­li koh­vi­ku ja täi­ka te­gid Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpe­ta­jad ning Köö­gi­kuns­ti ko­du­koh­vi­ku Tuu­li­ki Luik. Hoo­vi­müü­gi Ka­se­ke kor­ral­das Ma­ri­na Ka­ru­se.

Ga­ri­na Too­min­gas: „See­kord oli kolm rah­vus­lik­ku köö­ki ning rah­vas­te põi­mu­mi­ne ja lõi­mu­mi­ne – pa­ku­ti Tai, Itaa­lia ja Suurb­ri­tan­nia söö­ke.“

Itaa­lia toi­te val­mis­ta­nud koh­vi­kus Bel­la Ciao! võt­sid kü­la­li­si vas­tu pe­re­nai­ne Lau­ra Liiv ja elu­kaas­la­ne, itaal­la­ne Lu­ca, te­ma Itaa­liast kül­la tul­nud õde ja ka õe­mees, kes män­gis rah­va­le trom­pe­tit.

Üks ül­la­tav avas­tus oli pal­ju­de jaoks Kää­bi­ku koh­vi­ku eri­li­ne Kää­bi­ku­ko­da, kus saab is­tu­da üm­ber lõk­ke ja lõõ­gas­tu­da. Sel­le ka­van­das ja ehi­tas ma­ja eel­mi­ne pe­re­mees Ind­rek Kaa­sik.

Ko­du­kon­dii­ter Tuu­li­ki Luik avas Köö­gi­kuns­ti koh­vi­ku seits­men­dat kor­da ja kin­ni­tas, et plaa­nib osa­le­da ka tu­le­va­sel, juu­be­li-koh­vi­ku­te­päe­val. Te­ma toi­me­tas ko­du­koh­vi­kus koos elu­kaas­la­se Tau­ri Avi­la­ga, abis olid mõ­le­ma emad Jär­va­maalt ja ka lap­sed. Ko­duõu oli ku­jun­da­tud res­to­ra­niks, me­nüüs olid par­di rin­na­fi­lee, si­ni­me­re­kar­bid, siia­ka­la tar­tar. Pe­re­nai­ne rää­kis, et ar­vet ei jõud­nud pi­da­da, aga soo­la­seid toi­te oli sa­da­kond port­su, kõik söö­di ära. Kok­ku võis koh­vi­kust lä­bi käia ku­ni kolm­sa­da ini­mest.