Kehra turul korraldatakse külastajate meelitamiseks laadapäevi

Vei­di üle poo­le aas­ta, ala­tes 1. märt­sist on li­gi kaks aas­tat ta­ga­si ava­tud Keh­ra tu­ru hal­da­ja ol­nud Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­kus.

„Ar­ves­ta­des se­da, kui väi­ke­ses ko­has asu­me, on Keh­ra tu­rul läi­nud täit­sa häs­ti. Iga päev ar­ves­ta­ta­vat tur­gu küll ei ole, sel­leks po­le siin­kan­dis pii­sa­valt rah­vast, kuid ree­ded-lau­päe­vad on täies­ti kor­ra­li­kud tu­ru­päe­vad. Siis käiak­se roh­kem poo­di­des ning as­tu­tak­se ka tu­rult lä­bi,“ rää­kis val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert.

Keh­ra turg on kaup­le­mi­seks ava­tud tei­si­päe­vast lau­päe­va­ni kell 9-15, kuid vä­ra­vaid ei sul­ge­ta, kui on müü­jaid, kes soo­vi­vad kauem kau­bel­da: „Ole­me and­nud nei­le või­ma­lu­se ka õh­tu­ti tu­rul ol­la. Sa­mas kui piir­kon­nas elab vaid mõ­ni tu­hat ini­mest, siis liht­salt ei ole pi­de­valt pii­sa­valt ost­jaid.“

Kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja sõ­nul on mõ­ned kau­bad, mis mee­li­ta­vad Keh­ra tu­ru­le ala­ti rah­vast. Näi­teks ka­la, mil­le müüa sõi­dab Keh­ras­se igal lau­päe­val: „Tal on nii värs­ke- kui suit­su­ka­la. Jär­je­kord on sa­ge­li 150 meet­rit pikk.“

Sel­leks, et Keh­ra tu­ru­le roh­kem müü­jaid ja ost­jaid mee­li­ta­da, on kul­tuu­ri­kes­kus seal kor­ral­da­nud laa­da­päe­vi.

„Laa­ta­de ajal on tu­rul ol­nud rah­va­roh­ke, nii müü­jaid kui ost­jaid on ala­ti pii­sa­valt,“ kin­ni­tas Vei­ko Veiert.

