Raasiku vallavanem RAUL SIEM astus tagasi

Val­la­va­ne­mat asen­dab ANTS KI­VI­MÄE

Ala­tes 16. sep­temb­rist on Raa­si­ku val­la­va­ne­ma üle­san­ne­tes val­la­va­lit­su­se lii­ge ANTS KI­VI­MÄE.

Ants Ki­vi­mäe kan­di­dee­ris 2021. aas­tal Raa­si­ku val­la­vo­li­kok­ku EK­RE esi­numb­ri­na. Ta oli vo­li­ko­gu lii­ge ku­ni val­la­va­lit­su­se ame­tis­se ni­me­ta­mi­se­ni 30. no­vemb­ril 2021. Ta on ol­nud ka va­rem Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ge ja ka­hes koos­sei­sus vo­li­ko­gu esi­mees. Tä­na­vu veeb­rua­ris päl­vis Ants Ki­vi­mäe Raasiku val­la au­ko­da­ni­ku tiit­li.

„Olen põ­hi­li­selt e-val­la­va­ne­ma asen­da­ja, all­kir­jas­tan do­ku­men­te, te­ge­len iga­päe­vas­te jooks­va­te üle­san­ne­te­ga. Aga kui val­la­ko­da­ni­kel on mu­re­sid, võ­tan ka neid vas­tu,“ sõ­nas ta.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu möö­du­nud tei­si­päe­val, 12. sep­temb­ril toi­mu­nud is­tun­gi al­gu­ses tea­tas val­la­va­nem Raul Siem, et esi­tas lah­ku­mi­sa­val­du­se. Ta põh­jen­das, et vii­ma­ne kuu on ol­nud emot­sio­naal­se­te sünd­mus­te roh­ke – val­la­va­lit­su­ses on toi­mu­nud per­so­na­li­muu­da­tu­sed, mis on te­ki­ta­nud pa­ha­meelt.

„See­tõt­tu on mul jää­nud mul­je, et val­la­va­nem ei ole oma per­so­na­liot­sus­tes va­ba,“ sõ­nas Raul Seim.

Ta li­sas, et on vo­li­ko­gu esi­me­he­ga aru­ta­nud ja leiab, et val­las saab kor­ra­ga ol­la vaid üks val­la­va­nem, kes teeb per­so­na­lia­la­sed ot­su­sed ise, kui neid teeb kee­gi tei­ne, siis vas­tu­tab ik­ka­gi val­la­va­nem: „See­ga ma ei näe prae­gu­sel ju­hul või­ma­lust val­la­va­ne­ma töö­üle­san­deid jät­ka­ta, mis­tõt­tu olen esi­ta­nud vo­li­ko­gu esi­me­he­le ame­ti­ko­halt lah­ku­mi­se aval­du­se ala­tes 15. sep­temb­rist.“

Val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma mär­kis, et sea­du­sest tu­le­ne­valt tu­leb sel­li­sed aval­du­sed esi­ta­da val­la­sek­re­tä­ri­le. Val­la­vo­li­ko­gu is­tun­git ju­ha­ta­nud asee­si­mees Ka­di Tam­ma­ru te­gi et­te­pa­ne­ku aru­ta­da val­la­va­ne­ma aval­dust ja sel­le­ga seon­du­vat vo­li­ko­gu is­tun­gi lõ­pus.

Loe pikemalt ja ka intervjuud RAUL SIEMIGA 20. septembri Sõnumitoojast.