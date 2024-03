Ani­ja val­la­va­lit­sus ot­sus­tas tee­nis­tus­te juh­ti­de et­te­pa­ne­kul või­mal­da­da val­laa­met­ni­ke­le kok­ku­lep­pel ot­se­se ju­hi­ga ku­ni kaks kaug­töö­päe­va nä­da­las. „Täh­tis on, et tööd saak­sid täh­ta­jal teh­tud ja ko­du­kon­to­ris töö­tav amet­nik oleks tööa­jal nii te­le­fo­ni kui e-pos­ti teel kät­te­saa­dav,“ sõ­nas val­la­va­nem Rii­vo Noor. Ta li­sas, et val­la­ma­ja on töö­päe­vi­ti en­di­selt ala­ti ava­tud ning ük­ski ini­me­ne tee­nin­da­ma­ta ei jää: „Ini­mes­te jaoks ei to­hi meie tee­nu­sed hal­ve­maks muu­tu­da. Igast osa­kon­nast on ala­ti kee­gi val­la­ma­jas ning oma vas­tu­võ­tuae­ga­del on amet­ni­kud ko­hal. Ini­me­si käib val­la­ma­jas jär­jest vä­hem, suu­rem osa as­jaa­ja­mist toi­mub elekt­roo­ni­li­selt. Kui on va­ja amet­ni­ku­ga näost näk­ku koh­tu­da, he­lis­ta­tak­se ena­mas­ti et­te ja le­pi­tak­se koh­tu­mi­saeg kok­ku.“