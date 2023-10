Kehra Nuku 60. sünnipäevaks valmisid näitus ja lavastus

„Tal­linn-Ta­pa ron­gilt maan­dus 20. ok­toob­ri õh­tul 1963 Keh­ra jaa­mas üks inim­hing, en­tu­siast, kes kõi­gest hin­gest tah­tis nu­ku­näi­te­rin­gi­le hin­ge sis­se pu­hu­da. Ja pu­hus­ki,“ kir­ju­tas hil­jem rah­va­teat­riks kas­va­nud Keh­ra Nu­ku kroo­ni­kas teat­ri üks esi­mes­test näit­le­ja­test Ai­no Põ­len­dik ehk Mum­mi teatri Keh­ra Nu­ku asu­ta­ja Lea Si­bul-Poo­la koh­ta.

60 aas­tat hil­jem, möö­du­nud lau­päe­val, 21. ok­toob­ril tä­his­ta­ti Keh­ras 2003. aas­tal esi­me­se­na Har­ju­maa Kul­tuu­ri­pär­li tiit­li päl­vi­nud ja üle-ees­ti­li­selt tun­tud nu­ku­teat­ri juu­be­lit. Keh­ra muu­seu­mis ava­ti sel pu­hul näi­tus. Sün­ni­päe­va­peol rah­va­ma­jas esi­ta­sid Keh­ra Nu­ku noo­ri­mad liik­med prae­gu­se eest­ve­da­ja Mar­git Aas­maa la­va­le sea­tud kat­ken­deid esi­mes­test kroo­ni­ka­raa­ma­tu­test.

Näi­tus

Näi­tu­sel Keh­ra muu­seu­mis on üle­vaa­de nu­ku­teat­ri ko­gu 60 aas­ta­sest aja­loost. Suur stend on pü­hen­da­tud Keh­ra Nu­ku asu­ta­ja­le Lea Si­bul-Poo­la­le. Sten­di­del on veel Keh­ra Nu­ku juh­ti­de jär­gi Lea aeg ehk aas­tad 1963-1996, 1996-2016 ehk Sir­je Põ­len­di­ku aeg ning pä­rast se­da ala­nud Mar­git Aas­maa ja koos te­ma­ga Keh­ra Nuk­ku ve­da­va An­ne­ly Pak­ka­se aeg. Eral­di sten­did on üle­vaa­te­ga teat­ri ring­rei­si­dest ja nu­ku­fes­ti­va­li­del osa­le­mi­sest nii Ees­tis kui vä­lis­maal ning fo­tod ja ni­me­ki­ri Keh­ra Nu­ku en­dis­test ja prae­gus­test näit­le­ja­test, ke­da on ol­nud üle 60. Saab vaa­da­ta nuk­ke, mil­le­ga teat­ri la­vas­tus­tes on män­gi­tud, sir­vi­da kroo­ni­ka­raa­ma­tuid ja fo­toal­bu­me.

Mar­git Aas­maa üt­les, et teat­ri juu­be­liks näi­tu­se te­ge­mi­ne oli Keh­ra muu­seu­mi ju­hi An­ne Oruaa­sa idee. An­ne Oruaas pa­ni näi­tu­se kok­ku, An­ne Tan­ne ku­jun­das, toe­tust saa­di Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da voo­rust Uut hoo­gu. Nu­kud, mi­da näi­tu­sel nä­ha saab, on val­mis­ta­nud Lea Si­bul-Poo­la, Sir­je Põ­len­dik, Mar­git Aas­maa ja An­ne­ly Pak­ka­ne.

