Põr­gu­põh­ja lin­nao­sa ela­ni­kud plaa­ni­vad met­sa­tu­ka kor­ras­ta­mi­seks ja hal­da­mi­seks luua MTÜ.

Tä­na­vu ke­va­del al­ga­tas Ani­ja val­la­va­lit­sus de­tailp­la­nee­rin­gu Keh­ra Põr­gu­põh­ja lin­nao­sas Mul­la tä­nav 6 kin­nis­tu krun­ti­deks ja­ga­mi­seks. Ani­ja vald taot­les kin­nis­tu rii­gilt 2015. aas­tal mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se üld­ka­su­ta­ta­va maa­na, kuid val­la uue üldp­la­nee­rin­gu jär­gi on sin­na et­te näh­tud ela­mu­maa. Li­gi 3 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le ka­van­da­ti ku­ni 15 ela­muk­run­ti.

Põr­gu­põh­ja ela­ni­kud, kel­le ko­du­de juur­de met­saa­la­le ela­mua­la ha­ka­ti ka­van­da­ma, olid sel­le vas­tu. Lii­na Veer­baum ja Kat­re Mäeorg koos­ta­sid ro­hea­la säi­li­mi­se kait­seks pe­tit­sioo­ni, mil­les and­sid tea­da, et po­le nõus nen­de ko­du­lä­he­da­se met­sa­tu­ka, Ja­kob­so­ni ja Mul­la tä­na­va va­he­li­se kõrg­hal­jas­tu­se­ga ala ja­ga­mi­sega ela­muk­run­ti­deks. Üht­la­si tea­ta­sid, et on koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga val­mis maaük­su­se kor­ras­ta­ma ja säi­li­ta­ma park­met­sa­na, kus oleks lin­du­del-loo­ma­del hea elut­se­da ning Keh­ra ela­ni­kel ja­lu­ta­da. Pe­tit­sioo­ni­le ko­gu­ti 185 all­kir­ja.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor lu­bas rah­vaal­ga­tu­se eest­ve­da­jai­le, et ela­ni­ke soo­ve võe­tak­se pla­nee­ri­mi­sel ar­ves­se ning te­gi et­te­pa­ne­ku lei­da komp­ro­miss, mil­le pu­hul osa ro­hea­last säi­lib, osa krun­di­tak­se. Val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel te­gi de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja, Hea Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo 4 es­kiis­la­hen­dust, need saa­de­ti pe­tit­sioo­ni al­ga­ta­jai­le tut­vu­mi­seks. Juu­li al­gu­ses kut­sus val­la­va­nem Põr­gu­põh­ja rah­vast ühi­selt tee­ma üle aru­ta­ma. Kok­ku­saa­mi­sel osa­les küm­me­kond ini­mest.

