Möö­du­nud es­mas­päe­vast, 8. ap­ril­list on Keh­ra Le­pat­rii­nu las­teaia Nae­rut­rii­nu­de rühm aju­ti­selt Las­te­ta­re las­teaias. Rüh­ma ka­su­ta­da on pool saa­li, mis on tei­sest saa­li­poo­lest va­he­sei­na­ga eral­da­tud.

„Nae­rut­rii­nu­de õpe­ta­jad kurt­sid en­dal na­haär­ri­tu­si. Kir­ju­ta­si­me lap­se­va­ne­ma­te­le, et uu­ri­da, kas ka las­tel on se­da mär­ga­tud. Ku­na sai­me ta­ga­si­si­det, et vei­di oli, tel­li­si­me ana­lüü­si ning sel­gus, et rüh­mas, tõe­näo­li­selt põ­ran­da all, on hal­li­tus­seen,“ sel­gi­tas Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor Pi­ret Tis­lar.

Ta rää­kis, et mõõt­mis­tu­le­mu­sed saa­di ree­de, 5. ap­ril­li lõu­na­pai­ku ning es­mas­päe­val ava­ti rühm uues ko­has: „Pa­lu­si­me val­la­ma­jast abi ning es­mas­päe­va hom­mi­kul ko­li­sid töö­me­hed Nae­rut­rii­nu­de rüh­ma mööb­li Las­te­tar­re. See tä­hen­das, et õpe­ta­jad Ai­ni Joost ja Liia Vis­la­puu olid nä­da­la­va­he­tu­sel tööl ja pak­ki­sid as­ju. Lap­sed sõid es­mas­päe­val hom­mi­ku­söö­ki veel oma ma­jas, see­jä­rel võt­sid oma isik­li­kud as­jad, läk­sid Las­te­tar­re teat­ri­fes­ti­va­li­le ja jäid­ki sin­na maj­ja. Pa­lu­si­me va­ne­ma­telt, et viik­sid lap­sed sel päe­val pä­rast lõu­nat ko­ju, sest nen­de aju­ti­ne rüh­ma­ruum oli va­ja sis­se sea­da. Va­ne­mad olid vä­ga mõist­vad ja vas­tu­tu­le­li­kud.“

Las­te­tar­re jää­vad Nae­rut­rii­nu­de rüh­ma lap­sed se­ni, ku­ni nen­de rüh­ma põ­ran­dad on üles võe­tud, hal­li­tus­see­nest pu­has­ta­tud ning uued põ­ran­dad maas. Nen­de töö­de­ga ei alus­ta­ta en­ne, kui on sel­gu­nud, mil­li­ne on olu­kord üle­jää­nud ma­jas. Sel­leks tel­li­ti hal­li­tus­see­ne mõõt­mi­sed ko­gu las­teaia­ma­jas – möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­seks pan­di mõõt­jad las­teaia kõi­ki­des­se rüh­ma­des­se. Tu­le­mu­sed peak­sid sel­gu­ma käe­s­ole­va nä­da­la lõ­pus.

„Oo­ta­me need ära. Loo­dan vä­ga, et hal­li­tus­seent mu­jal rüh­ma­des ei ole, sest paar aas­tat ta­ga­si võt­si­me ühe rüh­ma põ­ran­dad üles ja sel­le alu­ne sai hal­li­tu­sest pu­has­ta­tud. Kui siis­ki sel­gub, et hal­li­tus­seen on ka mu­jal, pea­me las­teaia sealt väl­ja ko­li­ma,“ üt­les Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Kui käi­vi­tub nii-öel­da must st­se­naa­rium, saab Le­pat­rii­nu ühe rüh­ma ko­li­da Las­te­ta­re las­teaia saa­li tei­se pool­de, üle­jää­nud ne­li rüh­ma pea­vad aju­tist pea­var­ju leid­ma ilm­selt Keh­ra rah­va­ma­jas. Kui hal­li­tus­seen on vaid Nae­rut­rii­nu­de rüh­mas, saa­vad rüh­ma lap­sed val­la­va­ne­ma sõ­nul pea­gi oma las­teae­da ta­ga­si: „Ot­si­me prae­gu pä­de­vaid spet­sia­lis­te. Põ­ran­da­te lah­ti­võt­mi­ne ja see­ne­tõr­je pea­vad käi­ma koos, et see­neeo­sed möö­da ma­ja laia­li ei len­daks ega hak­kaks ku­sa­gil mu­jal eda­si kas­va­ma.“