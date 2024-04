Sü­da­meap­tee­k tun­nus­tas taas pa­ri­maid. Väik­se­ma­te ap­tee­ki­de ka­te­goo­rias sai pa­ri­ma ap­tee­gi tun­nus­tu­se teist­kord­selt Kuu­sa­lu Sü­da­meap­teek, esi­me­sel kor­ral päl­vis pa­ri­ma ap­tee­gi ka­ri­ka 5 aas­tat ta­ga­si. Kuu­sa­lu Sü­da­meap­tee­gi ju­ha­ta­ja Kül­li Vest ko­mmen­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tun­nus­tus tu­li ka nüüd tä­nu klien­ti­de hin­nan­gu­le ja ar­ves­ta­ti tee­nin­da­tud klien­ti­de kesk­mist ar­vu tun­nis ühe pro­vii­so­ri koh­ta: „Sü­da­meap­tee­gi pü­sik­lien­ti­de­le, kes on and­nud oma mei­liaad­res­si, saa­de­tak­se os­tu jä­rel kü­si­mus, kui­das nad jäid tee­nin­du­se­ga ra­hu­le. Meil on hea meel, et nii nagu meile meeldib kohalikke teenindada, on ka kliendid meie kohta häid sõnu saatnud. Hindamisel ar­ves­ta­tak­se ka os­tu­de ar­vu, mis märt­si­kuu aruan­de jär­gi oli Kuu­sa­lu Sü­da­me­ap­tee­gis tee­nin­da­jal tun­nis oluliselt suurem, kui tavapäraseks loetakse. Sai­me aruan­de koh­ta hin­nan­gu, et tun­dub us­ku­ma­tu, aga on tõ­si.“