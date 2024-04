Kol­ga koo­li 8. klas­si õpi­la­ne An­ni Mai Kat­vel päl­vis õpi­las­te tea­dus­töö­de riik­li­kul kon­kur­sil 2024 eriau­hin­na Tar­tu Üli­koo­li tea­dus­koo­li ini­me­seõ­pe­tu­se vald­kon­nas esi­ta­tud töö eest, te­gu oli Kol­ga koo­li õp­pe­ka­va raa­mes teh­tud loov­töö­ga „Inim­ke­ha ja ana­too­mia luu­les“. Te­da ju­hen­das Kol­ga koo­li loo­du­sai­ne­te õpe­ta­ja Kris­lin Ka­bin. An­ni Mai Kat­vel sai pree­miaks 600 eu­rot, ju­hen­da­jap­ree­mia on 400 eu­rot. Žürii tun­nus­tas, et sel­le loov­töö prak­ti­li­ne osa ühen­dab nii ana­too­mia kui kir­jan­du­se ja tu­le­mu­se­na on loo­dud hu­vi­ta­vad luu­le­ko­gud. Ana­too­miaa­las­te tead­mis­te oman­da­mi­seks osa­les An­ni Mai Kat­vel Tar­tu Üli­koo­li tea­dus­koo­li vee­bi­kur­sus­tel „Inim­ke­ha ABC“. Tal­le meel­dib kir­ju­ta­da luu­le­tu­si ning loov­töös ka­su­tas ana­too­mi­list sõ­na­va­ra luu­le­tus­te koos­ta­mi­sel. Kon­kur­si tei­ses voo­rus tu­li tal 9. ja 10. ap­ril­lil esit­le­da Tar­tus AH­HAA Tea­dus­kes­ku­ses oma kon­kur­si­tööd pos­te­ret­te­kan­de vor­mis ja vas­ta­ta kü­si­mus­te­le.