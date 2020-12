Ani­ja val­la­va­lit­sus on ot­sus­ta­nud, et Las­te­ta­re las­teaia uut ma­ja ei ehi­ta­ta prae­gu­ses­se asu­koh­ta, vaid nii­ni­me­ta­tud jaa­ni­tu­lep­lat­si­le Kes­ku­se tä­na­va ää­res. Esialg­ne idee oli ren­ti­da las­teaia­le üheks aas­taks kon­tei­ne­rid, sel ajal va­na las­teaia­hoo­ne lam­mu­ta­da ja ehi­ta­da ase­me­le uus. Val­la­va­nem Rii­vo Noo­re sõ­nul sel­gus, et sel­le­ga olek­sid kaas­ne­nud eba­mõist­li­kult suu­red ku­lu­tu­sed.

„Kü­si­si­me aju­ti­se kon­tei­ner­las­teaia jaoks hin­na­pak­ku­mi­si. Nen­de pai­gal­da­mi­ne, aas­ta­ne ka­su­ta­mi­ne ja ära­vii­mi­ne mak­sab li­gi­kau­du 400 000-500 000 eu­rot. Ku­lu­ta­da pool mil­jo­nit eu­rot liht­salt sel­le­pä­rast, et ehi­ta­da las­teaed sa­ma ko­ha pea­le, kus on se­ni, ei ole ma­jan­dus­li­kult mõist­lik,“ lau­sus ta.

Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et ku­ni uue hoo­ne val­mi­mi­se­ni te­gut­seb las­teaed se­ni­ses ma­jas ning uus las­teaed ehi­ta­tak­se tei­se asu­koh­ta: „Vaa­ta­si­me kaar­ti ja sõit­si­me Keh­ras rin­gi mõt­te­ga lei­da las­teaia­le uus asu­koht. Üks va­riant oli ehi­ta­da Kes­ku­se tä­nav 3 ala­le, ma­ja­de va­he­le, kus prae­gu on park­la. Aga see krunt on lii­ga väi­ke, vei­di üle 5000 ruut­meet­ri, ning en­ne ehi­ta­mist tu­leks sin­na te­ha de­tailp­la­nee­ring.“

Las­teaia­le lei­ti uus koht sel­le vas­tas üle tee asu­va­le Kes­ku­se tä­nav 4 li­gi 11 000 ruut­meet­ri suu­ru­se­le krun­di­le, kus on vii­mas­tel aas­ta­tel ol­nud Keh­ra lin­na jaa­ni­tu­lep­lats. Val­la­va­nem rää­kis, et maa kuu­lub val­la­le, on pii­sa­valt suur ning de­tailp­la­nee­rin­gut koos­ta­da po­le va­ja, ehi­ta­mist võib alus­ta­da ko­he, kui pro­jekt val­mis ja ra­ha ole­mas.

