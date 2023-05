Ani­ja val­la­va­lit­sus sai kir­ja ini­me­selt, kes väi­tis, et Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia uue hoo­ne saa­li vä­lis­sein on va­ju­nud oht­li­kult väl­ja­poo­le vil­tu.

„Ilm­selt sa­ma ini­me­ne rää­kis se­da ka teis­te­le ning jutt hak­kas Keh­ras le­vi­ma,“ sõ­nas abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe.

Ta sel­gi­tas, et las­teaia ehi­ta­mi­se ajal juh­tus tões­ti int­si­dent, kus mon­tee­ri­mi­se käi­gus va­jus üks vä­lis­sei­na pa­neel vil­tu, tu­li lah­ti võt­ta, uues­ti pai­gal­da­da ja ar­mee­ri­da: „Kir­ju­ta­ja väi­te ko­ha­selt jäi pa­neel en­di­selt vil­tu. Te­gu on üs­na rän­ga süü­dis­tu­se­ga. Rää­ki­si­me ehi­ta­ja­ga, tel­li­ti geo­deet, kes tu­vas­tas sei­na mõõ­dis­ta­mi­se­ga 3sen­ti­meet­ri­se häl­ve, mis on lu­ba­tu pii­res – sel­li­ne be­toon­sein võib ol­la ku­ni 5 sen­ti­meet­rit nih­kes. Nii et min­git oh­tu ei ole.“