Lau­päe­val, 22. ap­ril­lil Keh­ra rah­va­ma­jas toi­mu­nud Ani­ja val­la las­te lau­lu­võist­lu­sel sel­gu­sid laul­jad, kes lä­he­vad val­da esin­da­ma Har­ju­maa las­te lau­lu­võist­lu­se­le.

Lau­lu­lap­si oli võist­le­mas 27. Neid hin­das kol­me­liik­me­li­ne žürii: Keh­ra güm­naa­siu­mi muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja laul­ja Jo­han­na-Ma­ria Er­ne­saks, mit­me­te lau­lu­võist­lus­te võit­ja, MU­BA pop-jazz­lau­lu õpi­la­ne Liis Õun­puu Raa­si­kult ning Vil­jan­di ja Viim­si lau­luõ­pe­ta­ja He­di-Kai Pai.

3-4aas­ta­stest mu­di­las­test osa­les ain­sa­na Ala­ve­re tüd­ruk Jo­han­na Mai Lil­le­vä­li, kes pää­ses ka Har­ju­maa Lau­lu­lap­se võist­lu­se­le. Te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru.

5-6aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli kaks võist­le­jat, mõ­le­mad kuu­lu­ta­ti võit­jaks. Need on Kai­sa Kii­sel Keh­rast ja Han­na-Ly Han­sen Sa­lu­met­sa kü­last. Mõ­le­ma lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru.

Kõi­ge osa­võ­tu­roh­kem oli 7-9aas­tas­te va­nu­se­rühm, kus võist­le­sid 11 lau­lu­last. Võit­sid He­li Ka­ru õpi­la­ne Lii­sa Nõl­vak Üle­jõe kü­last ning Keh­ra poiss Ti­mo­fei Si­mo­nov, kel­le õpe­ta­ja on Lii­vi Siil.

10-12aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas võist­le­sid 8 lau­lu­last. Pa­ri­ma­teks tun­nis­ta­ti Gre­te­li Vaht­re Keh­rast ja He­lis Han­sen Sa­lu­met­sa kü­last. Mõ­le­ma õpe­ta­ja on He­li Ka­ru.

13-15aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli osa­lejaid 4. Võit­sid Me­ri­bel Mar­gat Pik­va kü­last ja Kris­ten Nor­den Keh­rast. Ka nende lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru.

16-18aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas võist­les ain­sa­na Keh­ra noor­mees Hend­rik Lill­soo. Te­ma on samuti He­li Ka­ru õpi­la­ne ja pää­seb maa­kon­na lau­lu­võist­lu­se­le.

Lau­lu­võist­lu­se erip­ree­miad päl­vi­sid Mar­ga­ret Pik­kel, Ca­ro­li Kaa­lo, Em­ma Kii­sel, Jen­ni­fer Ta­lus­te ja Ro­met Su­si.