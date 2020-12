„See on kin­gi­tus Keh­ra koo­li­le 170. sün­ni­päe­vaks ning jõu­lu­kin­gi­tus ko­gu val­la rah­va­le,“ üt­les Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees JAA­NUS KA­LEV.

Keh­ra lin­na­väl­jak ava­ti güm­naa­siu­mi­hoo­ne ees esi­me­sel ad­ven­di­pü­hal, 29. no­vemb­ril. As­fal­di ase­mel on seal nüüd gra­niit­ki­ve mee­nu­ta­va­test tä­na­va­ki­vi­dest sil­lu­tis. Väl­ja­kul on li­pu- ja jõu­lu­kuu­sea­lu­sed, rin­gi­ku­ju­li­ne nii­ni­me­ta­tud am­fi­tea­ter ehk istumis-kohtade­ga tegevusa­la, kus su­vel saab kor­ral­da­da kont­ser­te, tal­vel te­ha liu­väl­ja. On ka is­tu­mi­sa­lus­te­ga val­gus­tid, Sil­vi Vrai­di pink, ma­le­lauad, kek­su­kast ja jalg­rat­ta­park­la. Väl­ja­ku pro­jek­tee­ris Keh­ras elav ar­hi­tekt Kül­li Kroon, ehi­tas AS Ens­ka Ehi­tus, ehi­tus­tööd läk­sid maks­ma 464 217 eu­rot.

Lin­na­väl­ja­ku saa­mis­lu­gu ula­tub viie aas­ta ta­ha, kui MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed eest­võt­tel al­ga­ta­ti Keh­ra güm­naa­siu­mi õuea­la pla­nee­ri­mi­ne. Esial­gu kor­ral­da­sid vi­list­la­sed õpi­las­te seas idee­kon­kur­si, mil­li­ne võiks ol­la re­no­vee­ri­tud koo­li­ma­ja ümb­rus. Koo­li 165. sün­ni­päe­va peol kuu­lu­ta­ti väl­ja pa­ri­mad, žürii­le meel­dis kõi­ge roh­kem põ­hi­koo­li noor­mees­te Karl Jo­han­nes Ka­se ja Kei­jo-Jo­hann Nor­de­ni ühis­töö. Sel­les näh­ti koo­li­ma­ja et­te muu­hul­gas la­va ja tri­büü­ni­de­ga am­fi­teat­rit, kus te­ha kont­ser­te.

Järg­mi­sel aas­tal kor­ral­da­s MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed koo­li õuea­la ku­jun­da­mi­seks idee­kon­kur­si. Seits­me ka­van­di hul­gast va­li­ti võit­jaks Kül­li Kroo­ni töö „Pers­pek­tiiv“, mil­les oli ka­su­ta­tud ka õpi­las­te väl­ja­pa­ku­tud ideid. Tal­lin­la­se Kaie Kuld­ke­pi tööst ot­sus­ta­ti või­du­ka­van­di­le li­sa­da rin­gi­ku­ju­li­ne sü­vis­ta­tud kõ­va kat­te­ga plats, nii­ni­me­ta­tud am­fi­tea­ter. Kui­gi lõp­lik ka­vand sai val­mis 2016. aas­ta su­vel, lük­kus ehi­ta­mi­ne ra­ha­puu­du­sel eda­si.

Mul­lu ok­toob­ris ot­sus­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu, et Keh­ra güm­naa­siu­mi esi­se­le ala­le ra­ja­tak­se 2020. aas­tal koo­li juu­be­liks lin­na­väl­jak. Ku­na kõi­ge ka­van­da­tu el­lu­vii­mi­ne maks­nuks li­gi­kau­du 600 000 eu­rot, teh­ti ka­van­dis muu­da­tu­si. Esial­gu pi­did oo­te­le jää­ma koo­liõue põh­ja­kül­ge ka­van­da­tud tä­na­va­korv­pal­li­väl­jak, lauatenniselaud, tur­ni­mis­va­hen­did.

