Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ja Raa­si­ku Rah­va­ha­ri­du­se Selts kor­ral­da­vad kon­kur­si „Val­gus kõn­nib Raa­si­ku val­las“, et är­gi­ta­da ini­me­si oma ko­duak­naid-hoo­ve kau­nis­ta­ma.

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sõ­nul on soov ai­da­ta sel­le­ga tuua aas­ta pi­me­da­mas­se ae­ga val­gust, hel­gust ja tal­ve­tun­net.

„Tal­lin­nas on uh­kelt kau­nis­ta­tud jõu­lu­puud ja tä­na­va­tel jõu­lu­val­gus­tu­sed. Meie vald po­le nii ri­kas, et saak­si­me se­da või­mal­da­da. See­tõt­tu kut­su­me meie ela­nik­ke üles, pa­nus­ta­me kõik koos ja too­me se­da­si ko­gu­kon­da val­gust juur­de. Usun, et prae­gu, kui ini­me­sed pea­vad na­gu­nii ole­ma roh­kem ko­dus, üri­tus­tel käia ei saa, ai­tab see tuua vei­di ka ele­vust. Kind­las­ti on õh­tul pi­me­das las­te või koe­ra­ga ja­lu­ta­des igaü­hel põ­nev vaa­da­ta, kui äge­daid as­ju meie ini­me­sed on pü­ha­de­mee­leo­lu loo­mi­seks tei­nud,“ sõ­nas ta.

Kon­kur­sil „Val­gus kõn­nib Raa­si­ku val­las“ saa­vad osa­le­da kõik val­las ela­vad ini­me­sed.

Loe pikemalt 2. detsembri Sõnumitoojast.