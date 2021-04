En­di­ne bio­loo­giaõ­pe­ta­ja lõi abi­va­ja­ja­te abis­ta­mi­seks Fa­ce­boo­ki-gru­pi „Uku kooliabi“.

Paar nä­da­lat ta­ga­si an­dis Keh­ra güm­naa­siu­mi en­di­ne õpe­ta­ja, prae­gu pen­sio­ni­põl­ve pi­dav Uku Praks Keh­ra ela­ni­ke Fa­ce­boo­ki gru­pis tea­da, et on val­mis abi­va­ja­jaid kau­gõp­pe ajal koo­li­töö­des ai­ta­ma.

Uku Prak­si pos­ti­tu­se mär­kis meel­di­vaks üle 220 ini­me­se ning te­ma al­ga­tus lei­dis pal­ju toe­tust ja kii­du­sõ­nu. Sel­lest ajen­da­tu­na te­gi en­di­ne õpe­ta­ja Fa­ce­boo­ki gru­pi „Uku koo­li-

a­bi“. Sel­le tut­vus­tu­ses kir­ju­tab: „Grupp on mõel­dud abiks õpi­las­te­le koo­li­bio­loo­gia ja loo­du­sõ­pe­tu­se ai­nes. Ol­nud 30 aas­tat loo­du­sai­ne­te õpe­ta­ja, ot­sus­ta­sin pak­ku­da tu­ge prae­gu­sel kee­ru­li­sel ajal ko­duõp­pel ole­va­te­le õpi­las­te­le.“

Uku Praks rää­kis, et ae­ga tal on, sest tu­leb ol­la iso­lat­sioo­nis, rei­si­ma min­na ei saa ja ku­sa­gi­le väl­ja ei ki­pu: „See­tõt­tu mõt­le­sin, et kui olen eluaeg õpe­ta­ja­tööd tei­nud, mis ma nii­sa­ma jõu­de is­tun, kui on või­ma­lus ke­da­gi ai­da­ta. Õpe­ta­ja­tel on prae­gu na­gu­nii vä­ga suur koor­mus. Kui õpe­ta­jal on mi­tu klas­si, igas 20 õpi­last, siis on dis­tant­silt igaü­he­ni jõu­da üs­na kee­ru­li­ne,“ ju­tus­tas ta.

Gru­pi­ga on se­ni lii­tu­nud 33 ini­mest, kõik nad on lap­se­va­ne­mad: „Ena­mik mi­nu en­di­sed õpi­la­sed. Tu­lid gru­pi liik­meks, üt­le­sid ai­täh, et sel­le või­ma­lu­se lõin ning et kui abi va­ja, siis kü­si­vad. Lap­se­va­ne­ma jaoks võib ol­la tee­ma­sid, mi­da nad ise ei os­ka lap­se­le sel­gi­ta­da, eri­ti koo­li bio­loo­gias. Se­ni po­le nad veel abi kü­si­nud, pais­tab, et on saa­nud ise hak­ka­ma.“

