Val­ge­jõe kü­lae­la­ni­kud kat­sid lau­päe­val, 24. mail, La­he­maa pik­ni­ku­päe­val pik­ni­ku­laua, et pi­du­li­kult ava­da uus bus­sioo­te­pa­vil­jon. Laud oli sea­tud maan­tee äär­de, bus­si­pea­tu­se juur­de.

Kü­la bus­si­pea­tus oli vii­ma­sed kolm aas­tat ka­tu­sea­lu­se­ta – oo­te­pa­vil­jon lam­mu­ta­ti trans­por­dia­me­ti tel­li­mu­sel ke­va­del, 2022. aas­tal, sest la­gu­ne­s.

En­di­ne kü­la­va­nem Al­lan Ala­kü­la: „Oli­me en­ne se­da just käi­nud Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ju­tul, et ta­hak­si­me oo­te­pa­vil­jo­ni re­mon­ti­da. Võt­sin trans­por­dia­me­ti­ga ühen­dust, õn­nes­tus pääs­ta tu­gi­pos­tid, mi­da ei lam­mu­ta­tud. Roh­kem kui aas­ta hil­jem käis Val­ge­jõel Ran­no Pool, kes siis veel ei ol­nud Kuu­sa­lu abi­val­la­va­nem. Ta an­dis lu­ba­du­se, et val­la toel taas­ta­tak­se bus­sioo­te­koht en­di­sel ku­jul. Taas­ta­mist kor­ral­das val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks, ehi­ta­ti fo­to jär­gi.“

Ma­dis Praks üt­les, et taas­ta­mi­se­le ku­lus peaae­gu kaks aas­tat, es­malt tel­li­ti Ka­ber­la fir­malt Me­sa­ko me­tal­list kan­de­ta­lad. Ehi­ta­da ai­ta­sid mit­med oma ala spet­sia­lis­tid Kuu­sa­lu val­la kü­la­dest. Kok­ku läks oo­te­pa­vil­jo­ni taas­ta­mi­ne Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest maks­ma li­gi 10 000 eu­rot.

Pi­du­li­kul ava­mi­sel osa­le­sid abi­val­la­va­nem Ran­no Pool ja vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son. Kell 12.05 saa­bu­nud Tal­linn-Rak­ve­re lii­ni­bus­si juht sai kin­gi­tu­se. Lii­ni­bus­sid sõi­da­vad Val­ge­jõe­le sis­se kaks kor­da päe­vas, hom­mi­kul ja õh­tul, kui sõit­ja bus­si­pi­let on sin­na os­te­tud.