Ani­ja val­la­va­lit­sus eral­das MTÜ­le Har­ju-Jaa­ni Lau­lu­me­hed 731,50 eu­rot pro­jek­ti­toe­tust Har­ju-Jaa­ni noor­te mees­koo­ri­le esi­ne­mis­riie­te ja di­gik­la­ve­ri ost­mi­se kaas­fi­nant­see­ri­mi­seks. MTÜ taot­les esi­ne­mis­riie­te ja di­gik­la­ve­ri ost­mi­seks 2019. aas­tal Lea­der-prog­ram­mi kau­du PRIAst 5852 eu­rot. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 7315 eu­rot, omao­sa­lu­se kat­teks kü­si­ti toe­tust nii Raa­si­ku kui Ani­ja val­last, ku­na koo­ris on laul­jaid mõ­le­mast val­last. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus on va­rem ot­sus­ta­nud Har­ju-Jaa­ni Lau­lu­mees­te­le re­serv­fon­dist eral­da­da 740 eu­rot.