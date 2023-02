Üle­möö­du­nud nel­ja­päe­val, 26. jaa­nua­ril toi­mus Keh­ra güm­naa­siu­mis teist kor­da põ­hi­koo­li lõ­puk­las­si- ja güm­naa­siu­miõ­pi­las­te­le mõel­dud kar­jää­ri­päev Kar­je, kus tut­vus­ta­ti eri­ne­vaid õp­pi­mis- ja kar­jää­ri­või­ma­lu­si.

Päe­va esi­me­ses poo­les rää­ki­sid õpi­las­te­le oma elust ja kar­jää­ri­va­li­ku­test eri elua­la­de esin­da­jad. Et­te­kand­jaid tut­vus­ta­sid päe­va­ju­hid, Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal ja abi­tu­rient Me­ri­lin Aru­mets. Oma va­li­ku­test kõ­ne­le­sid Lil­li kü­la Rem­mel­ga­maa ta­lu pe­re­nai­ne ja Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­se õpe­ta­ja, aas­ta põl­lu­mees 2020 Ka­ja Piir­feldt, tark­va­raet­te­võt­te Sen­susQ üks asu­ta­ja ja te­gev­juht Mar­ko Ka­se­leht, Maa­le­he aja­kir­ja­nik ja Kad­ri­na koo­li mee­diaõ­pe­ta­ja Rein Sikk, Ani­ja abi­val­la­va­nem, 8 aas­tat kesk­kon­naa­lal töö­ta­nud Priit Va­ba­mäe ning Ees­ti Va­ba­rii­gi eel­mi­ne pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid.

„Nad ei rää­ki­nud ai­nult töö-a­la­sest kar­jää­rist, vaid ka pal­just muust. Kü­si­mu­si oli pal­ju, kõi­ge roh­kem kü­si­ti et­te­võt­jalt ja pre­si­den­dilt,“ üt­les Me­ri­lin Aru­mets.

„Kuuel mis­sioo­nil osa­le­nud Mar­ko Ka­se­leht ju­tus­tas elust mis­sioo­ni­del ning rää­kis, kui­das ta­ga­si tul­les püü­dis sõ­ja­sünd­mus­test üle saa­da. Nüüd on ta tei­nud elus kan­na­pöör­de, enam mis­sioo­ni­del ei käi, on pe­rei­ni­me­ne.“

Kar­jää­ri­päe­va suu­rim täht oli Me­ri­lin Aru­met­sa hin­nan­gul Kers­ti Kal­ju­laid, kes oma tööst kõ­nel­des rõ­hu­tas, et pre­si­dent po­le amet, vaid töö­koht: „Te­malt kü­si­ti vä­ga pal­ju. Näi­teks, kui­das ta pe­re ja lap­sed tu­lid toi­me pre­si­den­dia­me­ti­ga kaas­ne­nud tä­he­le­pa­nu­ga. Te­ma noo­ri­mat last häi­ri­nud see esial­gu vä­ga, kuid ta koo­lis saa­di aru, et see on töö­koht na­gu iga tei­ne.“

Koo­li mee­dia­rin­gi­le Ke­ku an­tud in­terv­juus lau­sus Kers­ti Kal­ju­laid, et tal­le meel­di­vad koh­tu­mi­sed, kus on pal­ju kü­si­mu­si ning saab eri tee­ma­del arut­le­da. „Tä­na oli kind­las­ti üks sel­li­ne,“ kin­ni­tas ta.

