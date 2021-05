All­kir­ja­de ko­gu­mi­se al­ga­ta­sid Põr­gu­põh­ja ela­ni­kud Lii­na Veer­baum ja Kat­re Mäeorg. Met­sa­tukk, mil­le säi­li­ta­mi­se eest võit­le­ma hak­ka­sid, on nen­de ko­du­tä­na­va vas­tas, Põr­gu­põh­ja ää­rea­lal asuv Mul­la tä­nav 6 maaük­sus. See kuu­lub Ani­ja val­la­le ning 2. märt­sil al­ga­tas val­la­va­lit­sus de­tailp­la­nee­rin­gu sin­na li­gi­kau­du 15 ela­muk­run­di te­ge­mi­seks. Val­laar­hi­tekt-pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list In­ga Vai­nu sel­gi­tas 24. märt­si Sõ­nu­mi­too­jas, et Ani­ja val­las on nõud­lus lin­nas asu­va­te­le ela­muk­run­ti­de­le, mil­le juu­res olek­sid kõ­va­kat­te­ga teed ja tä­na­va­val­gus­tus ning Mul­la tä­nav 6 maaük­sus on ai­nu­ke sel­li­ne koht, kus tee ja tras­sid lä­he­dal. Ja­kob­so­ni, Mul­la, Põh­ja ja Väl­ja tä­na­va­ga piir­nev ala on li­gi­ 3,5 hek­ta­rit suur, seal on pea­mi­selt kõrg­hal­jas­tus. Val­laar­hi­tekt kin­ni­tas aja­le­hes, et la­ge­raiet ei tu­le, kuid ehi­ta­mi­seks on krun­ti­de ost­jail va­ja osa puid lan­ge­ta­da.

Lii­na Veer­baum ja Kat­re Mäeorg ei ole nõus, et oma­va­lit­sus soo­vib ela­mua­ren­du­seks oh­ver­da­da Põr­gu­põh­ja ela­ni­ke­le olu­li­se met­sa, kui Keh­ras on aren­da­ja­tel pak­ku­da pii­sa­valt ela­muk­run­te, kuid hu­vi nen­de vas­tu lei­ge. Nad koos­ta­sid pe­tit­sioo­ni ja hak­ka­sid lin­nao­sas käi­ma ma­jast maj­ja, et ini­mes­te­le val­la­va­lit­su­se plaa­ni tut­vus­ta­da ning kü­si­da toe­tu­sall­kir­ju pöör­du­mi­se­le aren­du­se vas­tu. Viie õh­tu­ga jõud­sid käia Põr­gu­põh­ja kõi­ki­des ela­mu­tes.

„Val­dav osa ela­ni­kest and­sid all­kir­ja, ük­si­kud keel­du­sid, mõ­ne ma­ja rah­va­ga ei õn­nes­tu­nud koh­tu­da, ku­na käi­vad seal vaid su­vi­ta­mas,“ sõ­nas Lii­na Veer­baum.

Põr­gu­põh­jast ko­gu­ti pe­tit­sioo­ni­le 128 all­kir­ja. Pe­tit­sioo­ni toe­ta­mi­sest keel­du­ti 10 ma­ja­pi­da­mi­ses.

„Ela­ni­kud on ro­hea­la säi­li­ta­mi­se poolt ning pool­da­vad ideed ku­jun­da­da Mul­la 6 maaük­su­sest kau­nis park­mets,“ kinnitas Kat­re Mäeorg.

Es­mas­päe­va sü­daööl lõp­pes toe­tu­sall­kir­ja­de and­mi­se või­ma­lus ka in­ter­ne­ti­kesk­kon­nas rah­vaal­ga­tus.ee, seal all­kir­jas­ta­sid pe­tit­sioo­ni 57 ini­mest.

