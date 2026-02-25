Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (KIK) ra­hul­das Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se taot­lu­se ja an­nab Kiiu uue jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­seks toe­tust 713 315,46 eu­rot. Abi­kõl­bu­li­ke ku­lu­de ko­gu­mak­su­mu­seks on ar­ves­ta­tud 891 644,32 eu­rot, Kuu­sa­lu val­lal tu­leb li­sa­da 20prot­sen­di­li­ne oma­osa­lus – vä­he­malt 178 328,86 eu­rot. Kiiu en­di­se bio­pu­has­ti ter­ri­too­riu­mi­le ehi­ta­tak­se kaa­saeg­se­te­le nõue­te­le vas­tav jäät­me­jaam. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus taot­les es­malt li­gi­kau­du 26 000 eu­ro võr­ra suu­re­mat toe­tust. Koos­töös MTÜ­ga Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus teh­tud esialg­se hin­na­pä­rin­gu jär­gi pla­nee­ri­ti jäät­me­jaa­ma ehi­tu­se või­ma­li­kuks mak­su­mu­seks 924 986 eu­rot. Kiiu prae­gu­ne jäät­me­jaam ava­ti 2009. aas­tal Tam­me kin­nis­tul, mis on era­oman­dis ega vas­ta enam nõue­te­le. Uus jäät­me­jaam peab val­mi­ma märt­siks 2027.