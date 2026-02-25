Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahuldas Kuusalu vallavalitsuse taotluse ja annab Kiiu uue jäätmejaama rajamiseks toetust 713 315,46 eurot. Abikõlbulike kulude kogumaksumuseks on arvestatud 891 644,32 eurot, Kuusalu vallal tuleb lisada 20protsendiline omaosalus – vähemalt 178 328,86 eurot. Kiiu endise biopuhasti territooriumile ehitatakse kaasaegsetele nõuetele vastav jäätmejaam. Kuusalu vallavalitsus taotles esmalt ligikaudu 26 000 euro võrra suuremat toetust. Koostöös MTÜga Eesti Jäätmehoolduskeskus tehtud esialgse hinnapäringu järgi planeeriti jäätmejaama ehituse võimalikuks maksumuseks 924 986 eurot. Kiiu praegune jäätmejaam avati 2009. aastal Tamme kinnistul, mis on eraomandis ega vasta enam nõuetele. Uus jäätmejaam peab valmima märtsiks 2027.