Lil­le­pood asub Kuu­sa­lu ale­vi­kus li­gi­kau­du sa­ja-aas­ta­ses ja kõi­ge esi­me­ses ka­he­kord­ses ma­jas, mil­le ehi­tas fo­tog­raaf AAB­RAM-AU­GUST KÄND.

Möö­du­nud nä­da­la es­mas­päe­val käis Kuu­sa­lus Kän­nu Lil­le­poes roh­kelt õn­ne­soo­vi­jaid kin­gi­tus­te ja tä­nu­sõ­na­de­ga. Kom­mi­kar­pe too­di se­da­võrd pal­ju, et kom­me ja­gus klien­ti­de­le pak­ku­mi­seks veel ala­nud nä­da­lal.

Kaup­lu­se kin­gi­tus­te laual on nüüd ka kau­nilt ku­jun­da­tud suur kaart „30 aas­tat ar­mas­tust, ilu ja sü­dant“, mil­lel ku­jun­da­tud lil­le­poe asu­ta­ja ja pe­re­nai­se Vii­ve Mar­na­ti, te­ma tü­tar­de Vir­ge Mar­na­ti ja Vir­je Vald­na ning flo­rist-lil­le­sead­ja Ele­ni Ut­ki­ni pil­did. Li­saks on kaar­dil loet­le­tud 30 põh­just, miks Kän­nu Lil­le­pood on eri­li­ne: sealt lah­ku­tak­se ala­ti vei­di pa­re­mas tu­jus kui tul­les, on tun­da ar­mas­tust oma töö vas­tu, see pood on ol­nud osa pal­ju­de ini­mes­te täht­sa­test het­ke­dest ja on ko­gu­kon­na jaoks pal­ju ena­mat kui liht­salt kaup­lus, siin töö­ta­vad ini­me­sed, ke­da on liht­ne ar­mas­ta­da ning nen­de hea­dus ja pü­hen­du­mus on ins­pi­ree­ri­nud pal­ju­sid jne. Kaar­di te­gi Kuu­sa­lu kä­si­töö­meis­ter Eva Prual, kel­le val­mis­ta­tud kõr­va­rõn­gad on müü­gil Kän­nu Lil­le­poe ta­gu­mi­ses saa­lis, kus müüak­se pal­ju­de Kuu­sa­lu kan­di ini­mes­te meis­ter­da­tut ala­tes eh­etest, küü­nal­dest, T-sär­ki­dest ku­ni käe­kot­ti­de­ni.

Loe pikemalt 10. juuni Sõnumitoojast.