Lillepood asub Kuusalu alevikus ligikaudu saja-aastases ja kõige esimeses kahekordses majas, mille ehitas fotograaf AABRAM-AUGUST KÄND.
Möödunud nädala esmaspäeval käis Kuusalus Kännu Lillepoes rohkelt õnnesoovijaid kingituste ja tänusõnadega. Kommikarpe toodi sedavõrd palju, et komme jagus klientidele pakkumiseks veel alanud nädalal.
Kaupluse kingituste laual on nüüd ka kaunilt kujundatud suur kaart „30 aastat armastust, ilu ja südant“, millel kujundatud lillepoe asutaja ja perenaise Viive Marnati, tema tütarde Virge Marnati ja Virje Valdna ning florist-lilleseadja Eleni Utkini pildid. Lisaks on kaardil loetletud 30 põhjust, miks Kännu Lillepood on eriline: sealt lahkutakse alati veidi paremas tujus kui tulles, on tunda armastust oma töö vastu, see pood on olnud osa paljude inimeste tähtsatest hetkedest ja on kogukonna jaoks palju enamat kui lihtsalt kauplus, siin töötavad inimesed, keda on lihtne armastada ning nende headus ja pühendumus on inspireerinud paljusid jne. Kaardi tegi Kuusalu käsitöömeister Eva Prual, kelle valmistatud kõrvarõngad on müügil Kännu Lillepoe tagumises saalis, kus müüakse paljude Kuusalu kandi inimeste meisterdatut alates ehetest, küünaldest, T-särkidest kuni käekottideni.
Loe pikemalt 10. juuni Sõnumitoojast.