Di­rek­tor KAI­DO KREIN­TAAL, kui viis aas­tat ta­ga­si kaa­lus Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu, kas muu­ta Keh­ra güm­naa­sium põ­hi­koo­liks, kut­su­ti Teid just­kui vii­mast õle­kõrt güm­naa­siu­mio­sa säi­li­ta­ma. Siis üt­le­si­te, et tu­le­mus­te­ni jõud­mi­seks lä­heb ae­ga. Kas nüüd, mil Keh­ra kool on rii­giek­sa­mi­te tu­le­mus­te põh­jal Ees­tis 10. ko­hal, on see aeg käes?

„Loot­sin, et viie aas­ta­ga on Keh­ra kool nii-öel­da ta­ga­si pil­dil. Kui­gi see, et jõud­si­me nii rut­tu püü­ne­le, oli pi­sut oo­ta­ma­tu. Siis­ki us­ku­sin ju­ba kolm aas­tat ta­ga­si, et siis 10. klas­si tul­nud güm­na­sis­ti­de­ga tu­leb hea tu­le­mus. See oli Keh­ra koo­lis üle pi­ka aja suur güm­naa­siu­mik­lass, neid oli 19. Nad olid al­gu­sest pea­le vä­ga tub­lid, neil ei ka­du­nud kor­da­gi mo­ti­vat­sioon ega õp­pi­mis­ta­he. Viis lõ­pe­ta­sid ke­va­del güm­naa­siu­mi kuld­me­da­li, kaks hõ­be­me­da­li­ga.

Va­he­peal ei ol­nud me üld­se rii­giek­sa­mi­te ede­ta­be­lis, ku­na klas­sid olid nii väi­ke­sed, et kõi­gis ai­ne­tes ei tul­nud ede­ta­be­li jaoks va­ja­lik­ku viit õpi­last kok­ku. Tä­na­vus­test lõ­pe­ta­ja­test ei tei­nud ees­ti kee­le rii­giek­sa­mit kaks, ma­te­maa­ti­kat kol­man­dik. Kui­gi meie ees­ti kee­le tu­le­mus oli vä­ga hea, rõõ­mus­tan ma­te­maa­ti­ka punk­ti­de üle ise­gi roh­kem. Sest ma­te­maa­ti­kas ole­me ala­ti ol­nud kõ­vas­ti la­ti all, nüüd tõu­si­me üle va­ba­rii­gi kesk­mi­se.

Usal­du­se võit­mi­ne võ­tab ae­ga, kuid on toi­mu­nud mur­rang, Keh­ra koo­li on ha­ka­tud usal­da­ma ning mei­le tu­le­vad güm­naa­siu­mis­se õpi­la­sed Raa­si­kult, Ala­ve­rest, Aeg­vii­dust ja Jä­ne­dalt. Meie koo­lis põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­nuid on prae­gu­ses 10. klas­sis ju­ba vä­hem kui mu­jalt tul­nuid.“

Täismahus intervjuud loe 25. novembri Sõnumitoojast.