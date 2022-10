Ter­vi­se­ra­da te­hak­se Pae tä­na­va ta­ha met­sa­tuk­ka.

Mi­tu aas­tat on Raa­si­kul ot­si­tud ter­vi­se­ra­ja­le so­bi­vat koh­ta. Nüüd on sel­leks lei­tud Raa­si­ku pääs­te­de­poo ta­gu­ne met­sa­tukk.

Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la üt­les, et ee­malt vaa­da­tes võib mõel­da, miks va­li­ti ter­vi­se­ra­ja jaoks võ­sas­tu­nud ala.

„Võib tun­du­da, et seal on vaid võ­sa, kuid te­ge­li­kult on pii­sa­valt kõrg­hal­jas­tust ning kui seal rin­gi ja­lu­ta­da, on see vä­ga ke­na met­saa­lu­ne. Maas­tik on üs­na mit­me­ke­si­ne ja hu­vi­tav,“ sõ­nas Kad­ri Kes­kü­la.

Ta ju­tus­tas, et käis va­ra­ke­va­del val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti Kris­ta Erg-Scacc­het­ti­ga Raa­si­kul kõn­di­mas, et lei­da ter­vi­se­ra­ja­le so­bi­vat koh­ta, ning de­poo­hoo­ne ta­gu­ne met­saa­lu­ne meel­dis nei­le mõ­le­ma­le.

„Kee­gi on seal sõit­nud ilm­selt ATV­ga ning ko­ha­ti on puu­de va­hel ra­da ju­ba ole­mas, liht­salt hak­ka kõn­di­ma,“ lau­sus Kad­ri Kes­kü­la.

Asu­ko­ha­va­li­ku kii­tis heaks ka Raa­si­ku rah­va­ma­jas paa­ril kor­ral koos käi­nud init­sia­tiivg­rupp.

Loe pikemalt 28. septembri Sõnumitoojast.