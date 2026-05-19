Politsei- ja piirivalveamet
Eelmisel aastal petsid kelmid Eesti inimestelt välja kokku umbes 31 miljonit eurot. Anija vallas langesid mullu ohvriks 9 inimest, kes kaotasid kelmidele kokku 92 276 eurot. Kuusalu vallas registreeriti 13 kelmuskuritegu, kahjude kogusumma oli 52 000 eurot. Raasiku vallas oli registreeritud 8 kelmuskuritegu kahjude kogusummaga 15 018 eurot. Loksa linnas kaotasid kelmidele 8 inimest kokku 87 029 eurot.
Eestis langeb petuskeemide ohvriks keskmiselt 300 inimest kuus, mistõttu otsustas politsei muuta senist lähenemist, et kelmustega süsteemsemalt tegeleda. Aprillist alustas tööd kelmuste ennetamise ja lahendamise keskus, mille loomist valmistati politsei- ja piirivalveametis ette alates 2025. aasta sügisest.
Eesmärk on otsida mustreid üksikute kelmusjuhtumite vahel ning jõuda kelmuste organisaatorite ja kasusaajateni. Uus keskus koondab kokku kogu info kelmuste üleselt, otsib juhtumite vahel seoseid ning viib läbi suuremahulisi ja ka rahvusvahelisi uurimisi, et tuvastada kuritegelikke grupeeringuid nende finantskäitumise kaudu ning jõuda kelmide ahela tippudeni.
Kuidas saada aru, et tegu on kelmi kõnega?
Politsei:
• Ei tee Sinuga salajast koostööd ega palu abi kurjategijate kinni võtmiseks.
• Ei käsi Sul oma pere või sõprade eest midagi varjata.
• Ei käsi Sul uurimise jaoks raha, dokumente või pangakaarti ära anda.
• Ei juhenda Sind oma raha, dokumente või pangakaarti pakiautomaati viima.
• Ei karista Sind kodus sularaha hoidmise eest.
• Ei tule Sinu kogutud sääste üle lugema, deklareerima ega hoiule võtma.
• Ei survesta Sind oma kodu või autot müüma ega müügist saadud raha sularahas üle andma.
• Ei küsi Sinult PIN-koode ega palu neid kinnitada.
• Ei palu Sul mingisuguseid programme ega äppe alla laadida.
• Ei suhtle Sinuga Whatsappis, Viberis vms äppides videokõne kaudu.
Kui telefonikõne sisaldab vähemalt ühte eelnevalt loetletud komponenti, on tegu pettusega.
Kuidas kelmi kõne puhul käituda?
• Kui saad kelmilt kõne, lõpeta see kohe!
• Kui Sul on siiski kahtlus, kas kõne on õige, katkesta see ja kontrolli. Selleks helista kõnes esinetud asutusele tagasi nende kodulehel oleval numbril ja uuri, kas kõne tuli neilt või on tegu pettusega.
• Jäta meelde, et Eesti riigiasutuste töötajad peavad oskama rääkida eesti keeles. Kui helistaja väidab end olevat politseinik, panga töötaja või mõni muu teenusepakkuja ja eesti keelt ei räägi, siis on tegu kindlasti kelmiga.
• Ära kunagi avalda võõrale inimesele kõnes oma PIN-koode! Olgu selleks pank, politsei või mõni teenusepakkuja.
• Ära kunagi sisesta PIN-koode päringutele, mida Sa ise pole algatanud.
• Ära lae kellegi palvel oma seadmesse alla programme, mille toimimisest ja võimekusest Sa ise eelnevalt midagi ei tea.
• Teavita alati juhtunust politseid!
Politsei ootab inimestelt kelmuste vihjeid, sealhulga kuvatõmmiseid ja kõnesalvestisi aadressil kelmused@politsei.ee. Iga info võimalikust kelmusest aitab meil võidelda selle rahvusvahelise kuritegevuse vastu!