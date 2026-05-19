Eel­mi­sel aas­tal pet­sid kel­mid Ees­ti ini­mes­telt väl­ja kok­ku um­bes 31 mil­jo­nit eu­rot. Anija vallas lan­gesid mul­lu ohv­riks 9 ini­mest, kes kao­ta­sid kel­mi­de­le kok­ku 92 276 eu­rot. Kuu­sa­lu val­las re­gist­ree­ri­ti 13 kel­mus­ku­ri­te­gu, kah­ju­de ko­gu­sum­ma oli 52 000 eu­rot. Raa­si­ku val­las oli re­gist­ree­ri­tud 8 kel­mus­ku­ri­te­gu kah­ju­de ko­gu­sum­ma­ga 15 018 eu­rot. Lok­sa lin­nas kao­ta­sid kel­mi­de­le 8 ini­mest kok­ku 87 029 eu­rot.

Ees­tis lan­geb pe­tus­kee­mi­de ohv­riks kesk­mi­selt 300 ini­mest kuus, mis­tõt­tu ot­sus­tas po­lit­sei muu­ta se­nist lä­he­ne­mist, et kel­mus­te­ga süs­teem­se­malt te­ge­le­da. Ap­ril­list alus­tas tööd kel­mus­te en­ne­ta­mi­se ja la­hen­da­mi­se kes­kus, mil­le loo­mist val­mis­ta­ti po­lit­sei- ja pii­ri­val­ve­ame­tis et­te ala­tes 2025. aas­ta sü­gi­sest.

Ees­märk on ot­si­da must­reid ük­si­ku­te kel­mus­juh­tu­mi­te va­hel ning jõu­da kel­mus­te or­ga­ni­saa­to­ri­te ja ka­su­saa­ja­te­ni. Uus kes­kus koon­dab kok­ku ko­gu in­fo kel­mus­te üle­selt, ot­sib juh­tu­mi­te va­hel seo­seid ning viib lä­bi suu­re­ma­hu­li­si ja ka rah­vus­va­he­li­si uu­ri­mi­si, et tu­vas­ta­da ku­ri­te­ge­lik­ke gru­pee­rin­guid nen­de fi­nants­käi­tu­mi­se kau­du ning jõu­da kel­mi­de ahe­la tip­pu­de­ni.

Kui­das saa­da aru, et te­gu on kel­mi kõ­ne­ga?

Po­lit­sei:

• Ei tee Si­nu­ga sa­la­jast koos­tööd ega pa­lu abi kur­ja­te­gi­ja­te kin­ni võt­mi­seks.

• Ei kä­si Sul oma pe­re või sõp­ra­de eest mi­da­gi var­ja­ta.

• Ei kä­si Sul uu­ri­mi­se jaoks ra­ha, do­ku­men­te või pan­ga­kaar­ti ära an­da.

• Ei ju­hen­da Sind oma ra­ha, do­ku­men­te või pan­ga­kaar­ti pa­kiau­to­maa­ti vii­ma.

• Ei ka­ris­ta Sind ko­dus su­la­ra­ha hoid­mi­se eest.

• Ei tu­le Si­nu ko­gu­tud sääs­te üle lu­ge­ma, dek­la­ree­ri­ma ega hoiu­le võt­ma.

• Ei sur­ves­ta Sind oma ko­du või au­tot müü­ma ega müü­gist saa­dud ra­ha su­la­ra­has üle and­ma.

• Ei kü­si Si­nult PIN-koo­de ega pa­lu neid kin­ni­ta­da.

• Ei pa­lu Sul min­gi­su­gu­seid prog­ram­me ega äp­pe al­la laa­di­da.

• Ei suht­le Si­nu­ga What­sap­pis, Vi­be­ris vms äp­pi­des vi­deo­kõ­ne kau­du.

Kui te­le­fo­ni­kõ­ne si­sal­dab vä­he­malt üh­te eel­ne­valt loet­le­tud kom­po­nen­ti, on te­gu pet­tu­se­ga.

Kui­das kel­mi kõ­ne pu­hul käi­tu­da?

• Kui saad kel­milt kõ­ne, lõ­pe­ta see ko­he!

• Kui Sul on siis­ki kaht­lus, kas kõ­ne on õi­ge, kat­kes­ta see ja kont­rol­li. Sel­leks he­lis­ta kõ­nes esi­ne­tud asu­tu­se­le ta­ga­si nen­de ko­du­le­hel ole­val numb­ril ja uuri, kas kõ­ne tu­li neilt või on te­gu pet­tu­se­ga.

• Jä­ta meel­de, et Ees­ti rii­gi­asu­tus­te töö­ta­jad pea­vad os­ka­ma rää­ki­da ees­ti kee­les. Kui he­lis­ta­ja väi­dab end ole­vat po­lit­sei­nik, pan­ga töö­ta­ja või mõ­ni muu tee­nu­se­pak­ku­ja ja ees­ti keelt ei rää­gi, siis on te­gu kind­las­ti kel­mi­ga.

• Ära ku­na­gi aval­da võõ­ra­le ini­me­se­le kõ­nes oma PIN-koo­de! Ol­gu sel­leks pank, po­lit­sei või mõ­ni tee­nu­se­pak­ku­ja.

• Ära ku­na­gi si­ses­ta PIN-koo­de pä­rin­gu­te­le, mi­da Sa ise po­le al­ga­ta­nud.

• Ära lae kel­le­gi pal­vel oma sead­mes­se al­la prog­ram­me, mil­le toi­mi­mi­sest ja või­me­ku­sest Sa ise eel­ne­valt mi­da­gi ei tea.

• Tea­vi­ta ala­ti juh­tu­nust po­lit­seid!

Po­lit­sei oo­tab ini­mes­telt kel­mus­te vih­jeid, seal­hul­ga ku­va­tõm­mi­seid ja kõ­ne­sal­ves­ti­si aad­res­sil kelmused@politsei.ee. Iga info võimalikust kelmusest aitab meil võidelda selle rahvusvahelise kuritegevuse vastu!