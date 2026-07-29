Sõnumitoojas 29. juulil

- Härma ja Perila ühine selts korraldas 6 küla suvepäeva;
- Ansambel LÜÜ-TÜRR esines Saksamaa suurimal folk- ja maailmamuusika festivalil;
- SOHVIK CUP turniiri võitis SIIM URVA LASTEHOID;
- Raasiku valla küsimustik õpilasliinide kohta;
- Kiviloo külaplats viieks aastaks taas MTÜ hallata;
- Juminda vabatahtlik merepääste tähistas loomise 135. ja taasloomise 15. sünnipäeva;
- Laurentsiuse Seltsil on valmis Kuusalu kihelkonna raamatu materjalid kirjastamiseks;
- Kuusalu koguduse õpetaja abikaasa JOHANNA SALUMÄE 110;
- Kuusalulaste väljaränne ja eestlaste asunduste kujunemine 19. sajandil Venemaal;
- Kuusalu tenniseturniiril oli rekordiline osavõtt naiste arvestuses;
- Anija abivallavanemaks valiti CAROLYN SOOSAAR;
- Anija mõis võõrustas VON WAHLE.
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