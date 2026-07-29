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Sõnumitoojas 29. juulil

Poolt
Sõnumitooja
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  • Härma ja Perila ühine selts korraldas 6 küla suvepäeva;
  • Ansambel LÜÜ-TÜRR esines Saksamaa suurimal folk- ja maailmamuusika festivalil;
  • SOHVIK CUP turniiri võitis SIIM URVA LASTEHOID;
  • Raasiku valla küsimustik õpilasliinide kohta;
  • Kiviloo külaplats viieks aastaks taas MTÜ hallata;
  • Juminda vabatahtlik merepääste tähistas loomise 135. ja taasloomise 15. sünnipäeva;
  • Laurentsiuse Seltsil on valmis Kuusalu kihelkonna raamatu materjalid kirjastamiseks;
  • Kuusalu koguduse õpetaja abikaasa JOHANNA SALUMÄE 110;
  • Kuusalulaste väljaränne ja eestlaste asunduste kujunemine 19. sajandil Venemaal;
  • Kuusalu tenniseturniiril oli rekordiline osavõtt naiste arvestuses;
  • Anija abivallavanemaks valiti CAROLYN SOOSAAR;
  • Anija mõis võõrustas VON WAHLE.

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Järgmine Sõnumitooja ilmub 12. augustil.

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