Küm­me aas­tat ta­ga­si loo­dud Ju­min­da SAR osa­leb ühe­na viiest me­re­pääs­te pi­loo­tük­su­sest rah­vus­va­he­li­se me­rea­bi­süs­tee­mi Tros­si käi­vi­ta­mi­ses Ees­tis.

„Ko­gu küm­ne aas­ta jook­sul ole­me na­vi­gat­sioo­ni­hooae­ga­del ol­nud 24/7 val­ves, tä­na õh­tuks võ­ta­me val­ve ma­ha,“ sõ­nas Ju­min­da pool­saa­re va­ba­taht­li­ku me­re­pääs­teük­su­se ehk SA­Ri (ing­li­se kee­les Seach and Res­cue) juht Ar­tur Tal­vik ree­del, 16. juu­lil Ha­ra sa­da­mas toi­mu­nud se­mi­na­ri „Me­ri an­dab, me­ri ot­tab“ lõ­pus.

Li­saks juu­be­li­te pu­hul kor­ral­da­tud se­mi­na­ri­le ja Ju­min­da en­di­se pii­ri­val­ve­kor­do­ni juu­res toi­mu­nud tor­di­söö­mi­se­le oli õh­tul Lee­si poe õues sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud pi­du, kus esi­nes an­sam­bel Cur­ly St­rings.

Ju­min­da SA­Ri kuu­lu­vad 30 koo­li­ta­tud me­re­pääst­jat. Koo­li­ta­tud on roh­kem pääst­jaid, kuid mõ­ned on ko­li­nud mu­ja­le, uued tul­nud ase­me­le. Pea­le me­re­pääst­ja esi­me­se ja tei­se ast­me koo­li­tu­se on Ju­min­da SA­Ri osad liik­med lä­bi­nud reos­tus­tõr­je koo­li­tu­se. Pääst­ja­te ter­vis peab ole­ma kor­ras ning iga kol­me aas­ta ta­gant tu­leb käia kor­dus­koo­li­tu­sel.

Tä­na­vu su­vest on Ju­min­da SAR kaa­sa­tud Tros­si me­rea­bi pi­lootp­ro­jek­ti – osu­ta­tak­se teh­ni­list me­rea­bi ku­ni 24 meet­ri pik­kus­te­le väi­ke­lae­va­de­le. Põh­ja­maa­de rah­vus­va­he­li­ne Tros­si tee­nus on si­su­li­selt kind­lus­tus­tee­nus, mil­le­ga lii­tu­nud kaat­ri-, ja­hi- ja je­tio­ma­ni­kud saa­vad 90eu­ro­se aas­ta­mak­su eest me­rea­bi sõl­tu­ma­ta sel­le te­ge­li­kest ku­lu­dest. See ei puu­du­ta elu­de pääst­mist, mi­da te­hak­se kõi­gi­le me­rel hä­das ole­va­te­le igal ajal ja mak­su­maks­ja ra­ha eest.

Ju­min­da me­re­pääs­te­rüh­ma põ­hi­sa­dam on Ha­ras. Ha­ra sa­da­mas paik­ne­vad 2014. aas­tal vee­tee­de ame­tilt an­tud pääs­te­kaa­ter Var­va­ra, kaks aas­tat ta­ga­si Sak­sa va­ba­taht­li­kelt me­re­pääst­ja­telt kin­giks saa­dud spet­siaal­ne me­re­pääs­te­laev Bre­men ning paar väik­se­mat paa­ti. Pool­saa­re lää­ne­pool­sel kül­jel on üks pääs­te­paat Lee­si­kal­da laut­ri­ko­ha ää­res, et va­ja­du­sel jõuaks kii­re­mi­ni ap­pi Kol­ga la­he­le. Täien­dav val­ve­koht ka Ta­pur­la sa­da­mas.

Ar­tur Tal­vik: „Meil on le­ping po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti­ga. Meid on ins­pek­tee­ri­tud ja in­ven­tee­ri­tud. Riik mak­sab val­mi­so­le­ku eest va­ba­taht­li­ke­le me­re­pääs­teük­sus­te­le aas­tas 6000-8000 eu­rot. Väl­ja­sõi­tu­de kor­ral kom­pen­see­ri­tak­se kü­tu­se ku­lu ning esi­me­se ast­me koo­li­tu­se lä­bi­nud pääst­ja­le 8 eu­rot, tei­se ast­me koo­li­tu­se lä­bi­nu­le 10 eu­rot. Meie pääst­ja­te­le pal­ka ei mak­sa, ra­ha jääb ülal­pi­da­mis­ku­lu­de kat­teks. Ra­ha ku­lub pääs­teük­su­se töös hoid­mi­se­le oga­ralt pal­ju, riik­lik toe­tus ka­tab al­la kol­man­di­ku.“

Ta rää­kis se­mi­na­ril, et aas­tas on Ju­min­da me­re­pääst­ja­tel et­te tul­nud kesk­mi­selt kolm-ne­li pääs­te­juh­tu­mit. Riik­lik prio­ri­teet on elu­de pääst­mi­ne. Me­re­pääs­te ja­ga­tak­se ka­heks – elu­pääs­teks, mi­da riik ra­has­tab, ja teh­ni­li­seks abiks, mil­le eest ta­sub me­re­sõit­ja. Nii te­hak­se sel­leks, et mak­su­maks­ja ra­ha eest ei peaks kin­ni maks­ma me­rel käi­mi­se lol­lu­si, sest teh­ni­li­sed rik­ked te­ki­vad sa­ge­li tüh­ja paa­gi­ga me­re­le mi­ne­kust ja muust keh­vast et­te­val­mis­tu­sest, aga ka häs­ti et­te­val­mis­ta­tud teh­ni­ka võib rik­ki min­na, sel­gi­tas Ju­min­da SA­Ri juht. Me­re­val­ve­kes­kus saa­dab väl­ja­kut­se kor­ral in­fo, kas te­gu on eluoht­li­ku juh­tu­mi või teh­ni­li­se rik­ke­ga.

Po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti me­re­tur­va­li­su­se gru­pi juht Mar­ge Koht­la kõ­ne­les, et Ees­tis on kok­ku 33 le­pin­gus ole­vat me­re­pääs­teü­hin­gut, neist ena­mik on pi­de­vas val­mi­so­le­kus, tun­nus­ta­tud va­ba­taht­lik­ke me­re­pääst­jaid on li­gi 550. Kesk­mi­selt juh­tub aas­tas 250 me­reõn­ne­tust ja on li­gi 500 hät­ta­sat­tu­nut. Va­ba­taht­li­ke me­re­pääst­ja­te abi­ga la­hen­da­tak­se li­gi 40 prot­sen­ti sünd­mus­test. Soov on, et va­ba­taht­lik ko­man­do sõi­daks häi­re kor­ral väl­ja 15-30 mi­nu­tit pä­rast tea­te saa­mist. Ees­märk on jõu­da mis­ta­hes punk­tis me­re­hä­da­li­se­le ap­pi ku­ni tun­ni aja­ga, kesk­mi­ne aeg on tä­na­vu 46 mi­nu­tit.

