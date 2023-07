Ilmus Raasiku vallas elanud Vilmar Saksa mälestusteraamat

Juuni keskel esitleti Aruküla mõisas Vaino Napi koostatud raamatut sealtkandi mehe, mullu manalateele läinud Vilmar Saksa elust.

Koduloolane Vaino Napp, kes on välja andnud paarkümmend raamatut, ütles, et Pikaveres 1934. aastal sündinud-kasvanud ning hiljem Arukülas elanud Viljar Saks pani pensionipõlves oma eluloo kirja ning andis talle sellest koopia.

„Lugesin läbi ja panin sahtlisse. Unustasin selle sahtlipõhja eelmise suveni. Kui Vilmar Saksa matustelt koju läksin, võtsin uuesti välja ja lugesin hoolega läbi. Siis tekkis mõte, et selle võiks trükki anda,“ rääkis Vaino Napp.

Teda köitis, et lihtne treial, kes oli kooliharidust saanud vaid 7 klassi, mängis paljusid pille, joonistas väga hästi, osales ansamblites ja näitemängudes: „Koos vennaga Vilmar ka pildistas, neil olid juba 1940ndate lõpus fotoaparaadid ning nad tegid pildid algusest lõpuni valmis. Arukülas tegi ka kohalikest üritustest filme, need olid väga popid, inimesed tahtsid end kinolinal näha. Ta tegi kõike, aga asjaarmastajana. Vanas eas ütles, et oleks tahtnud minna kunstikooli, kuid selleks polnud võimalust, isa-ema olid lihtsad taluinimesed, tal tuli varakult minna raha teenima.“

Vilmar Saksa tütrele, Aruküla kooli õpetaja Angela Saksale tundus esialgu mõte tema isa mälestused raamatuna välja anda ehmatav. Kui Vaino Napp mõnda aega hiljem uuesti talle sellest ettepanekust rääkis, andis nõusoleku.

„Ma ei jätnud midagi välja ega lisanud juurde. Vilmar oli hea jutumees, püüdsin tema stiili säilitada. Tõstsin vaid pisut ta kirjapandut ringi, et oleks ajalises järjekorras ning jagasin peatükkideks,“ selgitas koostaja.

Raamatu eessõnas kirjutas ta: „Erakordselt mitmekülgne mees, Saksa Villu, sai 75selt hakkama veel tembuga – kirjutas lühiloo oma eluteest. Tänuväärne töö. See on mälestus temast lähedastele. See on kasulik lugemine noortele inimestele, kes pole kuulnudki, et ka vene ajal elati Arukülas täisväärtuslikku elu. See on meeldetuletus vanemaealistele, et nemadki elasid täisväärtuslikku elu nagu Vilmar ja võiksid seda lastelastelegi rääkida.“

Sõnumitooja avaldab käesolevas ja järgmistes lehenumbrites lühendatud katkendeid Vilmar Saksa mälestusteraamatust.