Kuu­sa­lu ki­ri­ku ees kuu­se all on ala­tes lau­päe­vast, 30. no­vemb­rist jõu­lu­sõim Jee­sus­lap­se ning Maar­ja ja Joo­se­pi ku­ju­de­ga. Sa­mal õh­tul süü­da­ti Kuu­sa­lu ki­ri­kus ad­ven­di­tu­li, mi­da sai ko­ju kaa­sa viia. Ki­ri­kus lau­lis jõu­lu­lau­le ker­ge­muu­si­ka­koor Hea Tu­ju Es­mas­päev.

Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja Pee­ter Pae­nurm üt­les, et esi­mest kor­da meis­ter­da­sid jõu­lu­sõi­me ki­ri­ku et­te kuu­se al­la 2012. aas­tal Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se noo­red. Aas­ta­te jook­sul on jõulusõim ol­nud nii ki­ri­ku ees aias kui ka tii­gi ää­res, nüüd on jäl­le ki­ri­ku­esi­se kuu­se all.

See­kord­ne kom­po­sit­sioon jõu­lu­sõi­me­ga on teh­tud koos­töös Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li kuns­tiõ­pi­las­te­ga. Sõi­me ja ku­jud meis­ter­da­sid 2020. aas­ta tei­seks ad­ven­diks kaks pe­re­kon­da – Ai­rin ja Al­land Par­man ning nen­de tü­tar Han­na koos abi­kaa­sa Mee­lis Rol­li­ga.

Kuns­ti­de koo­li kuns­tiõ­pe­ta­ja Kad­ri Mets­tak rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kuns­tiõ­pi­la­sed kaa­sa­ti es­ma­kord­selt: „Ko­gu­du­se õpe­ta­ja Pee­ter Pae­nurm käis end me koo­lis tut­vus­ta­mas ja ühe koos­töö­va­rian­di­na pak­kus jõu­lu­sõi­me val­mis­ta­mist. Pui­dust inim­fi­guu­re ja sõi­me tu­li vei­di ko­hen­da­da, koos õpi­las­te­ga te­gi­me juur­de lam­ba. Osa­le­sid kõi­ki­de klas­si­de kuns­tiõ­pi­la­sed, kok­ku 40 noort. Te­ge­le­si­me sel­le­ga li­gi kuu ae­ga, alus­ta­si­me pro­jek­tee­ri­mi­sest ja tu­li lei­da la­hen­dus, kui­das lam­mas jääks seis­ma ja ta sel­jas saaks is­tu­da. Pui­du sai­me lam­ba jaoks ko­gu­du­se puu­kuu­rist. Mah­tu te­gi­me lam­ba­le juur­de ka­na­võr­gust, kat­si­me eri kan­ga­lii­ki­de­ga. Lap­sed said saa­gi­da, töö­ta­da aku­trel­li­ga. Rää­ki­si­me seo­ses sel­le et­te­võt­mi­se­ga ka kes­ka­ja kuns­tist ja aru­ta­si­me, mil­li­seid loo­mi võiks järg­mis­tel aas­ta­tel li­sa­da.“

Han­na Rol­li eest­ve­da­mi­sel kau­nis­ta­sid kuns­ti­de koo­li kuns­tiõ­pi­la­sed veel pi­par­koo­ke, mi­da lau­päe­val pa­ku­ti sõi­me juu­res rah­va­le koos soo­ja glö­gi­ga.

Lok­sa ki­ri­kus oli ad­ven­di­küün­la süü­ta­mi­ne pü­ha­päe­val, 1. ad­ven­dil. Tra­dit­sioo­ni­li­selt min­di koos ki­ri­ku­lis­te­ga see­jä­rel lin­na­va­lit­su­se et­te plat­si­le püs­ti­ta­tud jõu­lu­kuu­se juur­de, ku­hu oli ko­gu­ne­nud veel rah­vast, sealt said soo­vi­jad jõu­lu­tuld kaa­sa võt­ta.

Kol­gas süü­da­ti las­teaia ja kor­ter­ma­ja­de juu­res kuu­sel jõu­lu­tu­led taas Kol­ga Aren­du­se eest­ve­da­mi­sel.

Keh­ra lin­na­väl­ja­kul ja Aeg­vii­du jõu­lu­kuu­se juu­res ter­vi­tas rah­vast Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor. Keh­ras süü­tas ad­ven­di­küün­la Har­ju-Jaa­ni ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Jaan Nu­ga, Aeg­vii­dus ko­gu­du­se õpe­ta­ja Tõ­nu Lin­nas­mäe. Keh­ras esi­ne­sid mu­di­las­koo­rid ja rah­va­tant­si­jad, Aeg­vii­dus ko­ha­lik lau­lu­selts.

Ala­ve­res tä­his­ta­ti koos 1. ad­ven­di­ga kü­la­selt­si 20. sün­ni­päe­va. Sün­ni­päe­va­tor­di lõi­ka­sid lah­ti kü­la­va­nem Mee­li Kuul ning kü­la­selt­si ju­ha­tu­se lii­ge, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev.

Aru­kü­las ja Raa­si­kul süü­ta­sid ad­ven­di­küün­la Raa­si­ku val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li ning ki­ri­ku­õ­pe­ta­ja Jaan Nu­ga. Aru­kü­las esi­ne­sid koo­rid, rah­va­tant­si­jad ja võim­le­jad, ko­hal oli jõu­lu­va­na. Raa­si­kul oli tu­le­sõu, esi­ne­sid muu­si­kud.