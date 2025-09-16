Lau­päe­val, 6. sep­temb­ril oli Aru­kü­la staa­dio­nil Raa­si­ku val­la 20. lu­si­ka­pi­du, kus õn­nit­le­ti möö­du­nud aas­ta 23. au­gus­tist ku­ni tä­na­vu 8. au­gus­ti­ni Raa­si­ku val­las sün­di­nud lap­si. Sel ajal sün­dis 49 last – 24 tüd­ru­kut ja 25 pois­si. Lu­si­ka­peol olid neist ko­hal 30. Val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li ja sot­siaal­töös­pet­sia­list Ka­rin Möl­lits kin­ki­sid bee­bi­de­le val­la lo­go­ga lu­si­ka ja ni­me­kaar­di. Aru­kü­la val­la­raa­ma­tu­ko­gult kingiti raa­ma­t, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­silt õhu­pal­lid. Val­la­va­nem loo­sis ühe­le poi­si­le ja tüd­ru­ku­le oma­teh­tud õu­na­mah­la. Lu­si­ka­peol esi­nes Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind akor­dio­niõ­pi­la­ne Ani­te Koit­la.