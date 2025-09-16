Laupäeval, 6. septembril oli Aruküla staadionil Raasiku valla 20. lusikapidu, kus õnnitleti möödunud aasta 23. augustist kuni tänavu 8. augustini Raasiku vallas sündinud lapsi. Sel ajal sündis 49 last – 24 tüdrukut ja 25 poissi. Lusikapeol olid neist kohal 30. Vallavanem Toomas Teeväli ja sotsiaaltööspetsialist Karin Möllits kinkisid beebidele valla logoga lusika ja nimekaardi. Aruküla vallaraamatukogult kingiti raamat, Aruküla Kultuuriseltsilt õhupallid. Vallavanem loosis ühele poisile ja tüdrukule omatehtud õunamahla. Lusikapeol esines Aruküla huvialakeskuse Pääsulind akordioniõpilane Anite Koitla.