Kol­ma­päe­val, 18. juu­nil ava­tak­se Ani­ja val­las, Keh­rast tei­sel pool Jä­ga­la-Ko­se maan­teed Kau­nis­saa­re kü­las pi­du­li­kult Pih­la­ka päi­ke­see­lekt­ri­jaam. 90 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le ra­ja­tud päi­ke­se­park, mis kuu­lub OÜ-le KC Ener­gy­le, on Põh­ja-Ees­ti suu­rim, sel­le aas­ta­seks elekt­ri­too­dan­guks ka­van­da­tak­se li­gi 53 000 me­ga­vatt-tun­di.

Pih­la­ka päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ha­ka­ti ehi­ta­ma möö­du­nud su­vel ning ra­ja­ti ka­hes osas. Esi­me­ses eta­pis pai­gal­da­ti 13 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le 13 728 päi­ke­se­pa­nee­li, mil­le aas­ta­ne elekt­ri­too­dang on sõl­tu­valt päi­ke­se­kiir­gu­sest um­bes 7400 me­ga­vatt-tun­di. Esi­me­se eta­pis ra­ja­ti ka kraa­vid, et väl­ti­da vee ko­gu­ne­mist päi­ke­se­jaa­ma ala­le, ehi­ta­ti li­gi­pää­su­teed, lao­plat­sid, aju­ti­ne elekt­riü­hen­dus ehi­tus­pe­rioo­diks, aiad, Keh­ra-pool­ses­se kül­ge ka kuu­se­hekk. Et elek­ter jõuaks jao­tus­võr­ku, kae­va­ti kaab­li jaoks roh­kem kui 4 ki­lo­meet­rit tras­si­ko­ri­do­ri Ani­ja-Keh­ra maan­tee Keh­ra kü­la pool­se tee­ris­ti ää­res asu­va ala­jaa­ma­ni. Esi­me­se osa tööd lõp­pe­sid mul­lu det­semb­ris, järg­ne­sid kat­se­tu­sed ja mõõ­dis­tu­sed ning ala­tes 10. jaa­nua­rist lä­heb seal too­de­tud elek­ter Elekt­ri­le­vi jao­tus­võr­ku.

Äs­ja val­mis Pih­la­ka päi­ke­se­par­gi tei­ne, esi­me­sest suu­rem osa. Sel­les eta­pis pai­gal­da­ti li­gi 70 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le 79 638 päi­ke­se­pa­nee­li. Elekt­ri­too­dan­gu and­mi­seks Ele­rin­gi põ­hi­võr­ku ra­ja­ti Keh­ra ala­jaa­ma kõr­va­le eral­di kõr­ge­pin­ge­ala­jaam, mis muu­dab päi­ke­se­jaa­mas too­de­tud ma­dal­pin­ge­­elekt­ri kõr­ge­pin­gee­lekt­riks.

KC Ener­gy te­gev­juht Mih­kel Loo­rits rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et vii­mas­tel nä­da­la­tel on Pih­la­ka päi­ke­se­par­gis te­ge­le­tud ehi­tu­se­järg­se­te kor­ras­tus­töö­de­ga, li­saks alus­ta­tud päi­ke­se­par­gi pin­ges­ta­mi­se­ga – en­ne sis­se­lü­li­ta­mist kont­rol­li­tak­se põh­ja­li­kult kõi­ki kaab­liü­hen­du­si, sea­dis­tu­si ja süs­tee­mi sät­teid.

„Tä­nu hea­de­le koos­töö­part­ne­ri­te­le val­mib Pih­la­ka päi­ke­se­park kuu ae­ga va­rem kui esial­gu pla­nee­ri­tud. Kõik tar­nea­jad pi­da­sid, mis­tõt­tu ei ol­nud va­ja ka­su­ta­da ehi­tus­töö­deks hoi­tud aja­li­si puhv­reid. Sead­si­me ees­mär­giks, et päi­ke­se­park hak­kaks elekt­rit toot­ma en­ne jaa­ni­päe­va,“ lau­sus Mih­kel Loo­rits.

Pih­la­ka päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­se ko­gu­mak­su­mus on li­gi 35 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest li­gi 22 mil­jo­nit eu­rot lae­na­ti Eu­roo­pa Re­konst­rukt­sioo­ni- ja Aren­gu­pan­galt (EBRD).

Päi­ke­se­jaa­ma ava­mi­sel kol­ma­päe­val kõ­ne­le­vad li­saks KC Ener­gy te­gev­ju­hi­le EBRD Bal­ti rii­ki­de juht To­mas Kai­rys, klii­ma­mi­nis­tee­riu­mi ener­gia­tur­gu­de vald­kon­na­juht Ka­rin Ma­ria Leht­mets, Ele­rin­gi st­ra­tee­gia­juht Karl Ki­vi­nurm ja Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor. Päi­ke­se­par­gi süm­bool­se sis­se­lü­li­ta­mi­se jä­rel esi­neb Ani­ja val­la se­ga­koor Han­ni­jög­gi.

Kol­ma­päe­val ko­li­vad päi­ke­se­par­ki ka lam­bad, kes jää­vad sin­na sü­gi­se­ni.

„Esial­gu tuuak­se par­ki küm­me lam­mast ja pea­gi veel juur­de,“ sõ­nas Mih­kel Loo­rits.