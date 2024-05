„Loo­dan, et nii Aeg­vii­du rah­vas kui kü­la­li­sed, mat­ka­jad ja möö­da­sõit­jad, leia­vad siit oma os­tu­rõõ­mu,“ üt­les Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu ju­ha­tu­se esi­mees Jaan Mar­jun­di möö­du­nud nel­ja­päe­val, 16. mail, kui Aeg­vii­dus ava­ti Coo­pi uus kaup­lus.

Aeg­vii­du Coop oli Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu 26 kaup­lu­sest se­ni üks vii­ma­seid veel re­no­vee­ri­ma­ta poo­de. Jaan Mar­jun­di sõ­nul tu­li se­da te­ha, sest poe müü­gi­saa­li pol­nud või­ma­lik enam laien­da­da ning va­na hoo­ne ülal­pi­da­mi­ne muu­tus üha ku­lu­ka­maks. Uue kaup­lu­se pro­jek­tee­ris ar­hi­tekt Il­mar Hein­soo, ehi­tas OÜ Fund Ehi­tus. Ehi­ta­mi­ne ja si­sus­ta­mi­ne läk­sid maks­ma 1,6 mil­jo­nit eu­rot, se­da ra­has­ta­ti ühis­tu teis­te suu­re­ma­te kaup­lus­te ka­su­mist.

Uus pood on sa­mas ko­has, kus 1971. aas­tal val­mi­nud ka­he­kord­ne kaup­lus-söök­la, ning uues on pi­sut al­les ka va­na – kaup­lu­se müü­gi­saal ehi­ta­ti en­di­se poe vun­da­men­di­le, va­nast hoo­nest jäid al­les veel kel­der ja esi­me­se kor­ru­se müü­rid. Kaup­lu­se müü­gi­saal on nüüd li­gi kaks kor­da va­ra­se­mast suu­rem – 280 ruut­meet­rit. Li­saks ehi­ta­ti hoo­ne­le juur­de lao- ja kon­to­ri­ruu­mid. Eral­di sis­se­pääs on ava­ras­se taa­ra­punk­ti, ku­hu pää­seb ka in­va­va­hen­di­ga.

Ühis­tu juht mär­kis, et uue ehi­ta­mi­ne on ala­ti liht­sam kui va­na re­no­vee­ri­mi­ne, kuid püü­ti mõel­da ro­he­li­selt ja säi­li­ta­da, mis või­ma­lik.

Va­na pood oli ava­tud mul­lu au­gus­ti lõ­pu­ni, see­jä­rel alus­ta­ti lam­mu­ta­mi­se ja ehi­tu­se­ga.

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor rää­kis, uue poe ehi­tu­saeg tun­dus ko­ha­li­ku­le rah­va­le vä­ga pikk, sest kaup­lust oo­da­ti vä­ga. Ta mär­kis, et ei ole Aeg­vii­du ühe­gi tei­se hoo­ne-asu­tu­se koh­ta kuul­nud nii pal­ju kü­si­mi­si, mil­lal see val­mis saab.

Sa­ma kin­ni­ta­sid ka Aeg­vii­du kaup­lu­se müü­jad, kes töö­ta­sid uue kaup­lu­se ehi­ta­mi­se ajal möö­du­nud sü­gi­sest ku­ni tä­na­vu ke­va­de­ni Har­ju ühis­tu Aru­kü­la, Raa­si­ku ja Keh­ra kaup­lus­tes. Ala­tes 29. ap­ril­list on nad ta­ga­si Aeg­vii­dus ning te­ge­le­sid ku­ni uue poe ava­mi­se­ni kau­pa­de müü­gi­saa­li pai­gu­ta­mi­se­ga. Ne­mad üt­le­sid, et kaup­lu­se ava­mi­se koh­ta uu­ri­ti sa­ge­li ale­vi­rah­va sot­siaal­mee­dia grup­pi­des ning vii­mas­tel ava­mi­seel­se­tel päe­va­del käi­di pal­ju poe uk­se ta­ga pä­ri­mas, mil­lal saab ost­ma tul­la. Eel­kõi­ge tun­ti puu­dust Coopi kaup­lu­se puu­vil­ja­va­li­kust, lau­su­sid töö­ta­jad.

Aeg­vii­du Coopis on ka koh­viau­to­maat ning ahi, kus saab ost­ja­te­le pak­ku­mi­seks küp­se­ta­da saia­ke­si-pi­ru­kaid ja pit­sa­sid. Kaup­lu­ses on üks me­hi­ta­tud ja kaks nu­ti­kas­sat.

Ju­ha­ta­ja Je­le­na Švets­ka­ja üt­les, et uu­de poo­di oli juur­de va­ja kol­me töö­ta­jat, neist kaks on ole­mas, üh­te veel ot­si­tak­se: „Loo­dan, et ehk mõ­ni ko­ha­lik ini­me­ne ta­hab tul­la. Meil po­le eral­di kas­sa­pi­da­jaid ja müü­jaid, on klien­di­tee­nin­da­jad, väi­ke­ses poes pea­vad kõik kõi­ke te­ge­ma.“

Aeg­vii­du ela­nik Tii­na Lõu­gas, kes te­ge­leb ko­du­kan­di aja­loo uu­ri­mi­se­ga, kin­kis uue­le poe­le MTÜ-lt Aeg­vii­du Aeg sten­di, mil­lel on fo­to­kol­laaž Aegviidu Tarvitajate Ühisuse eestiaegsest kauplusest, ETKVLi va­nast kaup­lu­sest, sel­le lam­mu­ta­mi­sest ja uue ehi­ta­mi­sest ning äs­jaa­va­tud uuest kaup­lu­sest.