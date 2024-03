Tei­si­päe­val, 5. märt­sil olid Raa­si­ku val­la­ma­jas ava­li­kul aru­te­lul Aru­kü­la män­ni­kus­se, Su­vi­la tä­nav 24c kin­nis­tu­le ka­van­da­ta­va kor­ter­ma­ja pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed. Eel­mi­sel aas­tal väl­jas­tas val­la­va­lit­sus 4762 ruut­meet­ri suu­ru­se­le kin­nis­tu­le pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed 6 kor­te­ri­ga ela­mu­le. Naa­ber­kin­nis­tu­te 15 oma­nik­ku ei ol­nud nõus, et ük­si­ke­la­mu­te kõr­va­le lu­ba­tak­se ehi­ta­da kor­ter­ma­ja, ning vaid­lus­ta­sid val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­sed koh­tus. Ko­hus kae­bust ei ra­hul­da­nud ja pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed jäid jõus­se.

Tä­na­vu pan­di pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed uues­ti ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le, sest aren­da­ja esi­tas ehi­tus­loa taot­lu­se kor­ter­ma­ja­le, mil­lel on ka maa-alu­ne keld­ri­kor­rus. Raa­si­ku val­laar­hi­tekt Ee­va Avik sel­gi­tas, ku­na ko­hus jät­tis jõus­se val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­sed pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te koh­ta, ei saa pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­tes­se te­ha muu­da­tu­si-täien­du­si ega väl­jas­ta­da ehi­tus­lu­ba -1 kor­ru­se­le, vaid tu­li al­ga­ta­da uus pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te me­net­lus. Ava­li­kus­ta­mi­se ajal esi­ta­tud ar­va­mus­te-et­te­pa­ne­ku­te ja kü­si­mus­te­le vas­ta­mi­seks toi­mus ka uus ava­lik aru­te­lu.

Suur osa kü­si­mu­si, mis ava­li­kus­ta­mi­se ajal esi­ta­ti, puu­du­ta­sid ka­van­da­ta­va kor­ter­ma­ja maa­peal­set osa. Taas kü­si­ti, miks lu­ba­tak­se väl­ja­ku­ju­ne­nud era­mu­te piir­kon­da ehi­ta­da kor­ter­ma­ja, miks ei soo­vi­nud val­la­va­lit­sus al­ga­ta­da Su­vi­la tä­na­v 24c krun­di­le korterelamu ka­van­da­mi­seks de­tailp­la­nee­rin­gut, kas ja kui­das ga­ran­tee­ri­tak­se, et aren­da­ja ei saa tu­le­vast kor­ter­ma­ja ehi­ta­da suu­re­maks, miks on kin­nis­tu­le sis­se­sõit ka­van­da­tud Tal­ve teelt, mil­le kau­du lii­gub pal­ju ja­la­käi­jaid ter­vi­se­ra­ja­le, miks ei ole kor­ter­ma­ja­le pla­nee­ri­tud kü­la­lis­te par­ki­mis­koh­ti.

Ee­va Avik sõnas, et kor­ter­ma­ja maa­peal­se­le osa­le on eel­mi­se me­net­lu­se käi­gus ju­ba ehi­tu­sõi­gus an­tud.

„Need on õle­kõr­red, mil­lest meie, ela­ni­kud, proo­vi­me kin­ni ha­ka­ta,“ mär­kis ava­li­kul aru­te­lul Su­vi­la tä­na­va naab­ru­ses elav Jan­no Hert.

Ta li­sas, prob­leem on saa­nud al­gu­se sel­lest, et val­la üld­pla­nee­rin­gus ei ole kir­jas – Aru­kü­la män­ni­kus­se ei to­hi ehi­ta­da kor­ter­ma­ju. Jan­no Hert tõ­des, et Su­vi­la tä­na­va­le 6 kor­te­ri­ga ma­ja lu­ba­mi­se­ga teeb val­la­va­lit­sus pret­se­den­di – edas­pi­di hak­ka­vad ka tei­sed aren­da­jad esi­ta­ma taot­lu­si üle 3000 ruut­meet­ri suu­rus­te­le krun­ti­de­le kor­ter­ma­ja­de ehi­ta­mi­seks ning val­la­va­lit­su­sel po­le põh­just keel­du­da.

Val­laar­hi­tekt üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pret­se­dent loo­di ju­ba mul­lu väl­jaan­tud pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te­ga, kui an­ti õi­gus Su­vi­la tä­na­va­le kor­ter­ma­ja ehi­ta­mi­seks: „Me­net­lu­ses ole­va­te pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te­ga soo­vi­tak­se lu­ba­da kor­ter­ma­ja­le pla­nee­ri­da -1 kor­rus teh­no- ja abi­ruu­mi­de jaoks.“

Ela­ni­ke mu­re puur­kae­vu­de vee pä­rast

Naa­ber­kin­nis­tu­te ela­ni­ke üks hirm kor­ter­ma­ja­le maa-alu­se kor­ru­se lu­ba­mi­se­ga on, et pae­pin­na­se lam­mu­ta­mi­ne võib nen­de ma­ja­de sein­te­le te­ki­ta­da pra­gu­sid. Ee­va Avik vas­tas, et vas­ta­valt eelp­ro­jek­ti­le tu­leb eel­ne­valt do­ku­men­tee­ri­da lä­he­da­la­su­va­te hoo­ne­te sei­su­kord, et hil­jem saaks hin­na­ta, kas Su­vi­la 24c ehi­tu­se käi­gus on nei­le te­ki­ta­tud kah­jus­tu­si.

Piir­kon­na ela­ni­kud olid vas­tu ka sel­le­le, et kor­ter­ma­ja kü­te la­hen­da­tak­se maa­soo­jus­puu­rau­ku­de­ga, kar­tu­ses, et nen­de puu­ri­mi­ne võib rik­ku­da ümb­rus­kon­na puur­kae­vu­de vee. Nad tõid näi­te, et Rae val­las ei an­ta sel­li­se­le küt­te­süs­tee­mi­le lu­ba, kui lä­he­ma­le kui 100 meet­rit jääb kas või üks puur­kaev. Aru­kü­la män­ni­ku osa ma­ja­pi­da­mi­si saa­vad vett oma pu­ru­kae­vust, ühis­vee­vär­ki neil po­le. Ela­ni­kud rää­ki­sid, et paar aas­tat ta­ga­si oli ver­ti­kaal­se ener­gia­kae­vu te­ge­mi­se tõt­tu sel­le ümb­ru­ses kõi­gi puur­kae­vu­de ve­si mi­tu nä­da­lat ka­su­tus­kõlb­ma­tu.

Val­laar­hi­tekt lau­sus, et val­la­va­lit­sus ei ole maa­soo­jus­puu­rau­ku­de asu­koh­ta Su­vi­la tänav 24c kin­nis­tu­le koos­kõ­las­ta­nud, aren­da­ja ei ole sel­leks veel taot­lust esi­ta­nud. Ta li­sas, et maa­soo­jus­puu­rau­ku­de ehi­tus­loa and­mi­ne on eral­di me­net­lus, sel­le­ga te­ge­leb val­las kesk­kon­nas­pet­sia­list ning puu­rau­ku­de ehi­tus­lu­ba koos­kõ­las­ta­tak­se kesk­kon­naa­me­ti­ga.