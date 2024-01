Ees­ti Ha­ri­dus­töö­ta­ja­te Liit on väl­ja kuu­lu­ta­nud pe­da­goo­gi­de täh­ta­ja­tu st­rei­gi, mis al­gab tu­le­val es­mas­päe­val, 22. jaa­nua­ril, ning las­teaiaõ­pe­ta­ja­te 24. jaa­nua­ril al­ga­va ku­ni kol­me­päe­va­se toe­tusst­rei­gi. Koo­li­de tei­sed töö­ta­jad saa­vad õpe­ta­ja­te st­rei­gi ajal soo­vi kor­ral osa­le­da toe­tusst­rei­gis ku­ni kolm päe­va.

St­rei­gi põ­hi­nõue on mää­ra­ta üld­ha­ri­dus­koo­li­de õpe­ta­ja­te töö­ta­su alam­mää­raks 1950 eu­rot kuus. Ka soo­vi­tak­se, et säi­liks pal­ga alam­mää­ra seo­tus las­teaia õpe­ta­ja­te pal­ka­de­ga ning kol­lek­tiiv­le­pin­guid ku­ni aas­ta­ni 2027.

St­rei­gi­ga seo­ses toi­mu­vad 22. jaa­nua­ril mee­lea­val­du­sed Tal­lin­nas rii­gi­ko­gu hoo­ne ees ja 24. jaa­nua­ril Tar­tus Rae­ko­ja plat­sil.

Aas­tal 2023 oli pe­da­goo­gi­de töö­ta­su alam­määr 1749 eu­rot, 2024. aas­tal on alam­määr 1803 eu­rot töö­koor­mu­se­ga 22 kon­takt­tun­di ning kok­ku 35 töö­tun­di nä­da­las. Li­san­du­vad ta­sud klas­si­ju­ha­ta­mi­se ja muu­de täien­da­va­te te­ge­vus­te eest.

Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tus pa­lus Ida-Har­ju üld­ha­ri­dus­koo­li­de ja las­tea­su­tus­te juh­ti­delt ning val­da­de ha­ri­dus­juh­ti­delt in­fot, kas on ot­sus­ta­tud st­rei­ki­da, kui pal­jud õpe­ta­jad koo­lis või las­teaias st­rei­gi­vad ja kui kaua.

Ani­ja vald

Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tori Kai­do Krein­taa­li sõ­nul osa­leb st­rei­gis val­dav osa õpe­ta­ja­test.

Ala­ve­re põ­hi­kool tea­tas va­rem, et õpe­ta­jad st­rei­gis ei osa­le, nüüd on sel­gu­nud, et ilm­selt võ­ta­vad mõ­ned õpe­ta­jad sel­lest osa.

Aeg­vii­du koo­li di­rek­tor An­ni­ke Sood­la üt­les, et st­rei­gist plaa­ni­vad osa võt­ta koo­li õpe­ta­ja­test kolm­vee­rand ning st­rei­gi­tak­se nä­dal, las­teaia töö­ta­jaid st­rei­ki­da ei plaa­ni.

Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor Pi­ret Tis­lar an­dis tea­da, et Keh­ra Las­te­ta­re ma­jas st­rei­gib üks töö­ta­ja ühe päe­va, Le­pat­rii­nu las­teaias st­rei­ki­jaid ei ole, Ala­ve­re Mõm­mi­las st­rei­gib peaae­gu ko­gu kol­lek­tiiv, 9 töö­ta­jat: „Nad st­rei­gi­vad ühe päe­va, 25. jaa­nua­ril. Suht­le­me va­ne­ma­te­ga ja ot­si­me Mõm­mi­las­se sel­leks päe­vaks asen­da­jaid.“

Kuu­sa­lu vald

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik: „Kuu­sa­lu kesk­koo­lis on suu­rem osa õpe­ta­jaid ot­sus­ta­nud st­rei­gi­ga lii­tu­da ja olu­li­ne osa muust mees­kon­nast lii­tub toe­tusst­rei­gi­ga. Esial­gu on ena­mik õpe­ta­jaid ot­sus­ta­nud stei­ki­da 5 päe­va – 22.-26. jaa­nua­ri­ni, kuid õpe­ta­jad või­vad vas­tu võt­ta ot­su­se ka pi­ke­malt st­rei­ki­da.“

Di­rek­tor Tõ­nu Vald­ma: „Ena­mik Kol­ga koo­li õpe­ta­ja­test ja töö­ta­ja­test on ot­sus­ta­nud õpe­ta­ja­te st­rei­gi või toe­tusst­rei­gi­ga lii­tu­da, ena­mik st­rei­gib kolm päe­va.“

Vi­ha­soo las­teaias-alg­koo­lis plaa­ni­vad di­rek­tor Ma­ri­ka As­to­ri sõ­nul st­rei­ki­da koo­li õpe­ta­jad, las­teaia­rühm töö­tab ta­va­pä­ra­selt.

Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke di­rek­tor Ast­rid Meis­ter vas­tas, et Kuu­sa­lu las­teaed st­rei­gist osa ei võ­ta: „See on töö­ta­ja­te üks­meel­ne ot­sus. Las­teae­da­de­le mak­sab pal­ka ko­ha­lik oma­va­lit­sus. Kuu­sa­lu vald oli üks esi­me­si, kus las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­gad võrd­sus­ta­ti koo­li­de­ga ja se­da põ­hi­mõ­tet on jär­gi­tud tä­na­se­ni. Mõis­ta­me ja toe­ta­me koo­le.“

Kiiu Kii­ge­põn­ni di­rek­to­ri Maa­ri­ka Mae tea­tel osa­le­vad toe­tusst­rei­gis peaae­gu poo­led töö­ta­ja­test. Osad st­rei­gi­vad ühe, osad ka kolm päe­va.

Kol­ga lasteaias ei olnud esmaspäeval veel teada, kas liitutakse toetusstreigiga.

Raa­si­ku vald

Aru­kü­la koo­li st­rei­gi­juht on and­nud koo­li­di­rek­tor Avo Möl­si­le tea­da, et st­rei­gist võ­ta­vad osa 40 õpe­ta­jat, st­reik kes­tab kaks nä­da­lat. Kol­me­päe­va­ses toe­tusst­rei­gis osa­le­vad 10 töö­ta­jat.

Raa­si­ku koo­lis st­rei­gi­vad direktor Triin Hal­li­ku sõ­nul 24 ini­mest. Osad st­rei­gi­vad ühe päe­va, osa kauem, ku­ni nä­dal. Las­teaias osa­leb toe­tusst­rei­gis ena­mik töö­ta­jaist – 13. Ku­na ka söök­la töö­ta­jad osa­le­vad 24. jaa­nua­ril toe­tusst­rei­gis, on las­teaed sel päe­val su­le­tud.

Pi­ka­ve­re Mõi­sa­koo­li di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas: „Meie koo­li töö­ta­ja­te sõ­num on, et hoo­li­me oma las­test, las­te­va­ne­ma­test ja arm­sast ko­gu­kon­na­koo­list ka kee­ru­lis­tel ae­ga­del üks­teist toe­ta­des ja kok­ku hoi­des. Töö­ta­ja­te üks­meel­ne ot­sus on, et nad ei st­rei­gi ning jät­ka­vad tööd nii koo­lis kui las­teaias.“

Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­teaia di­rek­tor Mar­ju Män­nik­saar ei osa­nud tei­si­päe­va hom­mi­kul veel öel­da, kui pal­ju töö­ta­jaid toe­tusst­rei­gis osa­leb: „St­rei­ki­jaid on, aga kui suu­res ula­tu­ses toe­tusst­reik tu­leb, veel ei tea.“

Lok­sa linn

Lok­sa güm­naa­siu­mi di­rek­tor Ar­go Aug tea­tas, et es­mas­päe­va­se sei­su­ga kes­tab Lok­sa koo­li st­reik eel­da­ta­valt kaks päe­va, 22. ja 23. jaa­nua­ril.

St­rei­ki­da plaa­ni­vad 27 õpe­ta­jat, kok­ku on õpe­ta­jaid koo­lis 41. Li­saks võ­ta­vad toe­tusst­rei­gist osa kaks tu­gis­pet­sia­lis­ti.

Lok­sa las­teaia Õn­net­rii­nu di­rek­tor Na­tal­ja Ka­li­ni­na vas­tas, et ko­gu las­teaia kol­lek­tiiv st­rei­gib ühe päe­va – 24. jaa­nua­ril.

Õpe­ta­ja­te kesk­mi­sed töö­ta­sud ja rii­gilt

saa­da­vad sum­mad

Aval­da­me pe­da­goo­gi­de töö­ta­su­deks rii­gilt eral­da­tud sum­ma­de and­med ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ta­be­list, mis on kin­ni­ta­tud oma­va­lit­sus­te ta­san­dus- ja toe­tus­fon­di koh­ta 2023. aas­tal. Pa­lu­si­me val­da­de fi­nants­juh­ti­delt juur­de in­fot, kui suur sum­ma li­sa­ti rii­gilt saa­dud pe­da­goo­gi­de töö­ta­su­le möö­du­nud aas­tal val­laee­lar­vest.

Ani­ja vald sai rii­gilt 2023. aas­tal ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ta­be­li and­me­te jär­gi üld­ha­ri­dus­koo­li­de õpe­ta­ja­te töö­jõu­ta­suks 2 222 001 eu­rot, sel­lest 1 935 637 eu­rot põ­hi­koo­li õpe­ta­ja­te ja 215 200 eu­rot güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja­te töö­jõu­ku­lu­deks ning 71 164 eu­rot di­rek­to­ri­te ja õp­pea­la­ju­ha­ta­ja­te töö­ta­suks. Val­la fi­nants­ju­hi Lii­vi Han­se­ni sõ­nul li­sa­ti Ani­ja val­la ee­lar­vest pedagoogilise personali töö­ta­suks 296 000 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­la­le eral­da­ti ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ta­be­li and­me­tel rii­giee­lar­vest eel­mi­sel aas­tal õpe­ta­ja­te pal­ka­deks 2 501 891 eu­rot. Sel­lest 2 118 919 eu­rot põ­hi­koo­li õpe­ta­ja­te, 304 680 güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja­te ning 78 292 eu­rot di­rek­to­ri­te ja õp­pea­la­ju­ha­ta­ja­te töö­ta­suks. Kuu­sa­lu val­la pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir tea­tas, et Kuu­sa­lu val­la eel­ar­vest li­sa­ti üld­ha­ri­dus­koo­li­de pe­da­goo­gi­li­se per­so­na­li töö­ta­suks li­gi­kau­du 396 000 eu­rot.

Raa­si­ku vald sai rii­gilt mul­lu pe­da­goo­gi­de töö­ta­suks 2 059 361 eu­rot. Sel­lest 1 998 293 eu­rot põ­hi­koo­li õpe­ta­ja­te ning 61 068 eu­rot di­rek­to­ri­te ja õp­pea­la­ju­ha­ta­ja­te pal­gaks.

Lok­sa lin­na­le an­ti mi­nis­tee­riu­mi ta­be­li and­me­tel rii­gieel­ar­vest õpe­ta­ja­te töö­jõu­ku­lu­deks kok­ku 853 130 eu­rot, sel­lest 733 356 eu­rot põ­hi­koo­li õpe­ta­ja­te, 85 575 eu­rot güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja­te ning 34 199 eu­rot di­rek­to­ri ja õp­pea­la­ju­ha­ta­ja­te pal­gaks.

In­ter­ne­ti­por­taa­lis ha­ri­dus­silm.ee on aval­da­tud pe­da­goo­gi­de kesk­mi­sed töö­ta­sud oma­va­lit­sus­te kau­pa.

Ha­ri­dus­silm.ee and­me­tel oli 30. sep­temb­ri 2023 sei­su­ga Ani­ja val­la pe­da­goo­gi­de kesk­mi­ne palk 1970 eu­rot, õpe­ta­ja­te ame­ti­koh­ti oli 76,8. Kuu­sa­lu val­las oli pe­da­goo­gi­de kesk­mi­ne töö­ta­su 2151 eu­rot, õpe­ta­ja­te ame­ti­koh­ti oli 68,5. Raa­si­ku val­las oli pe­da­goo­gi­de kesk­mi­ne palk 1859 eu­rot, õpe­ta­ja­te ame­ti­koh­ti oli 65,7. Lok­sa lin­nas oli pe­da­goo­gi­de kesk­mi­ne töö­ta­su 2053 eu­rot, õpe­ta­ja­te ame­ti­koh­ti oli 27,1.