Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das Ees­ti Va­ba­rii­gi 107. sün­ni­päe­va pi­du­li­ku kont­sert-ak­tu­se nel­ja­päe­va, 20. veeb­rua­ri õh­tul Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt rõ­hu­tas pi­du­päe­va­kõ­nes, et Ees­ti ise­seis­vus ei ole lõpp-punkt, vaid pi­dev prot­sess, mis nõuab pin­gu­tust ja hoolt igalt põlv­kon­nalt: „Ees­ti tu­le­vik sõl­tub sel­lest, kui häs­ti suu­da­me oma va­ba­dust hoi­da ja kind­lus­ta­da. Tu­leb lei­da üks­meel ja ene­se­kind­lus, et te­ha tar­ku ot­su­seid. Igaüks, kes on tei­nud tub­lilt oma eria­last või va­ba­taht­lik­ku tööd, õp­pi­nud koo­lis, kas­va­ta­nud lap­si, käi­nud va­li­mas või kan­di­dee­ri­nud, kor­ras­ta­nud ko­du, maks­nud mak­se, osa­le­nud re­ser­võp­pus­tel, toe­ta­nud meie keelt ja kul­tuu­ri – kõik see teeb meie rii­gi tu­ge­va­maks ja laob vun­da­men­ti, et si­ni­must­val­ge võiks igal hom­mi­kul me rah­vus­hüm­ni saa­tel tõus­ta Pi­ka Her­man­ni tor­ni tip­pu.“

Ak­tu­sel said val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja Kuu­sa­lu ko­du­tüt­red Ara­bel­la Lep­mets ja Sand­ra Lipp, noor­kot­kas Ras­mus Kar­ro ning Kuu­sa­lu Va­ba­taht­li­ke Selt­si va­ba­taht­li­kud pääst­jad And­res Bok­lan ja Ma­rii Prii.

Ko­du­tü­tar, 7aas­ta­ne Ara­bel­la Leht­mets kait­seb noo­re­maid ja hoo­lit­seb va­ne­ma­te ko­du­tü­tar­de eest, osa­leb sa­ge­li au­val­ve­tes. Ko­du­tü­tar Sand­ra Lipp abis­tab rüh­ma­juh­te, on edu­kalt osa­le­nud nii ko­du­tü­tar­de kui ka nais­ko­du­kaits­ja­te võist­lus­tel. Noor­kot­kas, sal­ga­pea­lik Ras­mus Kar­ro on Kuu­sa­lu rüh­ma kõi­ge ak­tiiv­sem lii­ge, mul­lu osa­les rüh­ma te­ge­vus­tes kok­ku 1111 tun­di. Eel­mi­sel aas­tal kir­ju­tas ta pro­jek­ti ja kor­ral­das noor­kot­kas­te laag­ri.

Va­ba­taht­lik pääst­ja ja kait­se­liit­la­ne And­res Bok­lan pü­hen­dab suu­re osa va­bast ajast Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­ke ko­man­do val­mi­so­le­ku ta­ga­mi­se­le, on osa­le­nud koo­li­tus­tes ja on ka va­ba­taht­lik me­re­pääst­ja. Va­ba­taht­lik pääst­ja Ma­rii Prii on sa­mu­ti lä­bi­nud ka me­re­pääst­ja koo­li­tu­se ning li­saks ko­ha­li­kus va­ba­taht­li­ke ko­man­dos te­gut­se­mi­se­le osa­leb ühis­val­ve­tee­nis­tu­ses Tal­lin­na ko­man­do­des.

Ak­tu­se­le järg­nes Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li kont­sert Ees­ti ar­mas­ta­tud lau­lu­dest ja muu­si­ka­pa­la­dest. Esi­ne­sid Kuu­sa­lu val­la juur­te­ga ja ka tei­sed so­lis­tid, kuns­ti­de koo­li õpe­ta­ja­te bänd ja keel­pil­lior­kes­ter ning ker­ge­muu­si­ka­koo­ri Hea Tu­ju Es­mas­päev me­hed. Õh­tu­juht ja üks so­list oli Mih­kel Ti­ker­pa­lu Vii­nis­tult, laul­sid ka Sir­li Ma­rit Sik­ka Kol­ga-Aab­last ja Kert­tu Saag­pakk Kol­gast ning kaa­sa­tud olid so­lis­tid Lau­ra Jõe­leht ja Loo­re Lai­mets Tal­lin­nast.

Õpe­ta­ja­te bän­dis män­gi­sid Jör­gen Pak­kas ki­tar­ril, Vil­jar Nor­man bass­ki­tar­ril, Mar­ko Kask sak­so­fo­nil, Al­land Par­man sün­te­saa­to­ril, Kül­li-Kat­ri Es­ken kla­ve­ril ja Karl-Ju­han Laa­ne­saar trum­mi­del. Akor­dio­nil män­gis õpe­ta­ja Je­ka­te­ri­na Ki­vi­meis­ter. Keel­pil­lior­kest­ri sea­ded te­gi Va­le­ria Rju­mi­na, or­kest­ri õpi­la­si ju­hen­da­sid ka Le­vi-Da­niel Mä­gi­la ja Tat­ja­na Jõe­leht. Kont­ser­di jääd­vus­ta­sid Raul Val­gis­te Kuu­sa­lu Kroo­ni­kast ja fo­tog­raaf Tiit Blaat.

Kuns­ti­de koo­li di­rek­tor Tat­ja­na Jõe­leht rää­kis, et val­lamajast teh­ti koo­li­le et­te­pa­nek uues­ti esi­ne­da EV aas­ta­päe­va ak­tu­sel, na­gu oli kaks aas­tat ta­ga­si: „Võt­si­me alu­seks eel­mi­se kont­ser­di idee, esi­tu­se­le tu­lid tun­tud Ees­ti lau­lud, la­val olid lau­lu­so­lis­tid, saa­te­bänd ja or­kes­ter. Lau­lu „Vee ja soo­la saa­ga“ esi­ta­mi­seks pa­lu­si­me ap­pi ker­ge­muu­si­ka­koo­ri mees­laul­jaid ja nad te­gid kaa­sa ka teis­tes lu­gu­des.“

Di­rek­tor li­sas, pal­ju ai­tab sel­lis­te kont­ser­ti­de pu­hul kaa­sa see, et kuns­ti­de koo­lis töö­ta­vad pro­fes­sio­naal­sed muu­si­kud, kel­lest saab moo­dus­ta­da bän­di ja or­kest­ri: „Elekt­ron­muu­si­ka õpe­ta­ja Al­land Par­man pak­kus ideid ja ai­tas teh­ni­ka­ga. Kül­li-Kat­ri Es­ken an­dis nõu re­per­tuaa­ri va­li­kul. Alus­ta­si­me tõ­si­se­ma­te lau­lu­de­ga ja lõ­pe­ta­si­me rõõm­sas mee­leo­lus.“

Kont­ser­di lõ­pus laul­di koos pub­li­ku­ga se­tu rah­va­vii­si „Ker­go­ta­mi­ne“ ning vii­ma­se­na kõ­las Cur­ly St­ring­si „Maailm he­li­seb“. Rah­va­ma­ja saa­lis oli pub­li­kut roh­kes­ti, kii­de­ti mee­leo­lu­kat kont­ser­ti ja tõ­de­ti, et kes ei saa­nud tul­la, jäi il­ma suu­re­pä­ra­sest ela­mu­sest. Õh­tu lõp­pes ühi­se tor­di­söö­mi­se­ga.