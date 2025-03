Ani­ja mõi­sa­pe­re kut­sus ko­gu­kon­na­rah­va pü­ha­päe­va, 23. veeb­rua­ri en­ne­lõu­nal mõi­sa pea­hoo­nes­se, et tä­his­ta­da koos Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va, va­he­ta­da in­fot ja kõ­nel­da koos­tööst. „Ko­ha­le tu­lid li­gi 25 ini­mest mõi­sa naab­ru­sest, Ani­ja ja Kuu­se­mäe kü­la­dest. Ole­me nen­de kü­la­selt­si­ga tei­nud ka va­rem koos­tööd, nüüd on ol­nud pi­kem paus. Ku­na Ani­ja-Kuu­se­mäe kü­la­selt­sis ja kü­lae­la­ni­ke seas on ak­tiiv­seid noo­ri, ole­me taas ha­ka­nud ti­he­da­malt suht­le­ma. Kü­la­des on ka pal­ju uu­si ela­nik­ke, to­re oli nen­de­ga tut­vust te­ha ja rää­ki­da, mil­le­ga meie te­ge­le­me,“ lau­sus Ani­ja mõi­sa prog­ram­mi­juht Kad­ri Raud­ki­vi. Ko­ha­le­tul­nuid ter­vi­tas sih­ta­su­tu­se Ani­ja Mõi­sa Hal­dus nõu­ko­gu esi­mees Kai­sa Tam­ki­vi, hu­vi­lis­te­le teh­ti mõi­sas eks­kur­sioon. Kad­ri Raud­ki­vi üt­les, et edas­pi­di ha­ka­tak­se tä­nu koos­töö­le roh­kem kok­ku saa­ma – ava­tud ta­lu­de päe­va­del juu­lis tu­le­vad Ani­ja-Kuu­se­mäe kü­la­de ta­lud kok­ku Ani­ja mõi­sa õue­le, ko­gu­kon­na­rah­vas osa­leb ka au­gus­tis Ani­ja mõi­sa­kul­tuu­ri­päe­val.