Raa­si­ku val­las ha­ka­ti kõr­ge elekt­ri­hin­na hü­vi­ta­mi­seks taot­lu­si vas­tu võt­ma 3. jaa­nua­rist, Kuu­sa­lu val­las saab taot­lu­si esi­ta­da 12. jaanuarist ja Ani­ja val­las 17. jaa­nua­rist.

Va­ba­rii­gi va­lit­sus ot­sus­tas, et ener­gia­hin­na kal­li­ne­mi­se lee­ven­da­mi­seks ha­ka­tak­se maks­ma hü­vi­tist ta­ga­siu­la­tu­valt ku­ni nelja kuu ener­gia­tar­bi­mi­se eest ehk mul­lu sep­temb­rist det­semb­ri­ni ning ala­nud aas­tal ku­ni märt­si­kuu­ni 80 prot­sen­ti ko­gu­hin­nast. Hü­vi­ti­se saa­ja­te sis­se­tu­le­ku pii­riks mää­ras va­lit­sus leib­kon­na esi­me­se liik­me koh­ta 1126 eu­rot kuus. Hin­na­tõu­su hü­vi­ta­tak­se ta­su­tud ar­ve­te alu­sel.

Ida-Har­jus po­le teadaolevalt pe­re­del gaa­si­kü­tet ning kaug­küt­te­hin­da ei ole soo­ja­toot­jad vii­ma­sel ajal tõst­nud. Hü­vi­tist saab see­ga taot­le­da elekt­ri­hin­na tõu­su eest, kui on ta­su­tud bör­si­hin­na alu­sel.

Taot­lus hü­vi­ti­se saa­mi­seks tu­leb esi­ta­da elu­ko­ha­järg­se­le oma­va­lit­su­se­le elekt­roo­ni­li­selt või täi­ta vas­tav vorm val­la­ma­jas. Li­sa­da tu­leb ku­lu­do­ku­men­did. Hü­vi­ti­se mak­sab väl­ja oma­va­lit­sus, ra­ha eral­da­tak­se rii­giee­lar­vest.

Nii Kuu­sa­lu kui ka Raa­si­ku vald ka­su­ta­vad Spo­ku süs­tee­mi, Ani­ja val­las on plaa­nis järk-jär­gult ka­su­tu­se­le võt­ta. Val­la­ma­ja­dest kom­men­tee­ri­tak­se, et pi­gem võiks taot­lu­sed saa­ta di­gi­taal­selt. Di­gi­pä­de­vad ini­me­sed võik­sid ai­da­ta elekt­roo­ni­li­se taot­lu­se esi­ta­mi­sel ea­kaid lä­he­da­si. See või­mal­dab taot­lu­se esi­ta­da kõi­gi­le väik­se­ma aja­ku­lu­ga ning ai­tab en­ne­ta­da ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­kut. Kui elekt­roo­ni­li­selt po­le või­ma­lik taot­le­da, tu­leks val­la­maj­ja mi­ne­kuks vas­tu­võ­tuaeg eel­ne­valt kok­ku lep­pi­da.

Kas hü­vi­ti­se­le on õi­gus, saab kont­rol­li­da ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi vee­bi­le­helt hü­vi­ti­se kal­ku­laa­to­ri abil. Lin­gi kal­ku­laa­to­ri­le leiab ka oma­va­lit­sus­te ko­du­leh­te­delt.

