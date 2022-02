Kuu­sa­lu val­las esi­ta­ti jaa­nua­ri­kuu jook­sul elekt­ri­hü­vi­ti­se saa­mi­seks kok­ku 270 taot­lust. Hü­vi­tis on väl­ja maks­tud 150 isi­ku­le, mis tä­hen­dab, et toe­tust on saa­nud 150 leib­kon­da.

Väl­ja­maks­ta­vad sum­mad on kesk­mi­selt 200 eu­ro rin­gis, suu­rim sum­ma on ol­nud üle 800 eu­ro ja ma­da­laim al­la 20 eu­ro. Kokku on Kuusalu vallavalitsus maksnud elektrihüvitisi 34 412 eurot.

Ena­mik taot­lu­si on esi­ta­tud elekt­roo­ni­li­selt Spo­ku kesk­kon­nas, val­la­ma­jas on käi­nud aval­dust ja do­ku­men­te üle and­mas küm­me­kond taot­le­jat.

Taot­lus­te vas­tu­võt­mi­se ja ar­ves­ta­mi­se­ga te­ge­leb val­la­ma­jas hoo­le­kan­de sek­re­tär Ene Re­ba­ne. Ta kom­men­tee­ris, et suu­re­malt jaolt on toe­tust taot­le­nud ja saa­nud las­te­ga pe­red nii kor­ter­ma­ja­dest kui ka era­ma­ja­dest, aga on ka ük­si ela­vaid pen­sio­nä­re.

„Taot­le­ja­test on ne­ga­tiiv­se ot­su­se saa­nud 14. Osa­del on ol­nud sis­se­tu­lek suu­rem kui lu­ba­tud piir­määr. Näi­teks ar­ves­ta­da saa­me taot­le­mi­se­le eel­ne­nud kuue kuu sis­se­tu­le­kut, kui sel­le aja sees on tu­lu­na saa­dud ka väl­ja­mak­seid pen­sio­ni­fon­dist. Üld­ju­hul on jää­nud ka siis pe­re sis­se­tu­lek suu­re­maks kui lu­ba­tud piir­määr. Mõ­nel on toe­tu­se sum­ma jää­nud al­la 10 eu­ro, siis sa­mu­ti toe­tust ei maks­ta,“ kir­jel­das ta.

Kõi­ge enam lae­kus aval­du­si esi­me­sel nä­da­lal. Ene Re­ba­se sõ­nul on pal­ju li­sa­tööd seo­ses täien­da­va­te and­me­te või do­ku­men­ti­de kü­si­mi­se­ga – igalt kol­man­dalt-nel­jan­dalt taot­le­jalt on va­ja kü­si­da li­sain­fot pe­re koos­sei­su või ar­ve­te koh­ta.

„Toe­tu­si saa­vad rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Kuu­sa­lu val­las ela­vad ini­me­sed. Ea­ka­ma­tel taot­le­ja­tel on elekt­roo­ni­li­sed elekt­riar­ved saa­de­tud sa­ge­li las­te ni­me­le, kui­gi nad ei ela koos. Siis tu­leb väl­ja sel­gi­ta­da, kas las­te te­ge­lik elu­koht on mu­jal. Mõ­nel taot­le­jal on elekt­riar­ve ta­su­mi­se tõen­diks pan­gaü­le­kan­ne, kuid sel­lest ei pii­sa, va­ja on tea­da elekt­ri pu­hul tar­bi­tud ko­gust ja hin­da. Te­ge­len taot­lus­te­ga saa­bu­mi­se jär­je­kor­ras ning üld­ju­hul kord nä­da­las te­hak­se toe­tus­te väl­ja­mak­sed,“ rääkis Ene Rebane.

Ta li­sas, et prae­gu te­ge­leb veel jaa­nua­ri lõ­pus esi­ta­tud taot­lus­te­ga. Veeb­rua­ris on aval­du­si esi­ta­tud vä­hem, päe­vas kesk­mi­selt al­la küm­ne.

Ani­ja val­las on eel­mi­se nä­da­la sei­su­ga ra­hul­da­tud 166 toe­tu­sa­val­dust, kok­ku väl­ja maks­tud 33 900,90 eu­rot. Kõi­ge väik­sem toe­tu­se­sum­ma on ol­nud 10,15 eu­rot, suu­rim 1022,08 eu­rot.

Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja lau­sus, et jaa­nua­ris esi­ta­ti põ­hi­li­selt toe­tu­sa­val­du­si eel­mi­se aas­ta nel­ja kuu eest, va­he­peal oli taot­le­jaid vä­hem, nüüd on ha­ka­tud ka jaa­nua­ri­kuu eest taot­le­ma. Kui­gi riik on ot­sus­ta­nud osa suu­re­ne­nud ener­giaar­ve­test ta­su­da ja ela­ni­ke elekt­riar­ved sel­le võr­ra väik­se­mad, saab te­ma sõ­nul ka ko­ha­lik oma­va­lit­sus ener­gia­hü­vi­ti­se kau­du ini­me­si toe­ta­da.

Raa­si­ku vald on toe­tust elekt­ri­hin­na tõu­su eest hü­vi­tist maks­nud 169 leib­kon­na­le kok­ku 38 534,04 eu­rot. Kõi­ge väik­sem väl­ja­maks­tud sum­ma on ol­nud 13,32 eu­rot, suu­rim 947,63 eu­rot.

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja rää­kis, et suu­rem osa soo­vi­jaid esi­ta­sid taot­lu­se jaa­nua­ris ja nel­ja kuu eest, prae­gu taot­le­tak­se hü­vi­tist ka jaa­nua­ri elekt­ri eest, päe­vas esi­ta­tak­se kesk­mi­selt 4-6 aval­dust. Toe­tu­se­ta on tul­nud jät­ta um­bes 30 taot­le­jat, pea­mi­selt ka­hel põh­ju­sel: kas on sis­se­tu­lek üle­ta­nud piir­mää­ra või on küll tar­bi­nud roh­kem elekt­rit, kuid ta­va­hin­na­ga.

Lok­sa lin­nas on aval­du­si ol­nud 146, elekt­ri­hin­na tõu­su hü­vi­tist on saa­nud 135 leib­kon­da. Kok­ku on toe­tus­teks maks­tud 8015 eu­rot. Suu­rim toe­tus on ol­nud 500 eu­rot, mil­le sai üks pe­re, ja üks väik­se­maid sum­ma­sid 19 eu­rot. Kesk­mi­selt on toe­tu­sed jää­nud va­he­mik­ku 20-100 eu­rot.