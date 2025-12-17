Nii Ani­ja, Kuu­sa­lu kui ka Raa­si­ku val­las on val­la­va­lit­su­sed al­ga­ta­nud det­semb­ri­ lõ­pu­ni kest­va ko­da­ni­ku­kam­paa­nia, et ko­ha­li­kud re­gist­ree­rik­sid end rah­vas­ti­ku­re­gist­ris ko­du­val­la ela­ni­kuks. Kui se­da te­hak­se en­ne 1. jaa­nua­ri, hak­kab osa nen­de tu­lu­mak­sust lae­ku­ma oma­va­lit­su­se ee­lar­ves­se ja on val­la elu kor­ral­da­mi­seks olu­li­ne tu­lu­al­li­kas. Veel saa­vad val­lad tu­lu maa­mak­sust ja maa­va­ra­de kae­van­da­mi­sõi­gu­se ta­sust.

Käe­so­le­va aas­ta 1. jaa­nua­ri sei­su­ga on Ani­ja val­las tööea­li­si mak­su­maks­jaid 2952, Kuu­sa­lu val­las 2937, Raa­si­ku val­las 2637, Lok­sal 966. Li­saks mak­sa­vad tu­lu­mak­su ka osad pen­sio­nä­rid.

Kuu­sa­lu val­la pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir: „Vä­ga olu­li­ne on iga ini­me­se sis­se­kir­ju­tus, kui ta ka­su­tab ko­ha­lik­ku inf­rast­ruk­tuu­ri – nii saab pa­nus­ta­da ko­du­kan­di elu kor­ral­da­mis­se. Val­la­le lae­ku­va­test tu­lu­dest on või­ma­lik re­mon­ti­da ja kor­ras­ta­da teid, osu­ta­da sot­siaal­tee­nu­seid, pi­da­da las­teae­du ja hu­vi­koo­le. Mi­da enam on mak­su­maks­jaid, se­da pa­re­maid tee­nu­seid saab vald pak­ku­da. Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ve on vä­ga pin­ge­li­ne – üle 70 prot­sen­di ku­lub ha­ri­du­se te­ge­vus­ku­lu­deks.“

Kuu­sa­lu val­la 2025. aas­ta eel­ar­ves­se on ka­van­da­tud tu­lu­mak­su kok­ku 9 632 596 eu­rot. Kol­me kvar­ta­li kok­ku­võt­tes on tä­na­vu tu­lu­mak­su lae­ku­nud te­ma sõ­nul nii, na­gu on ka­van­da­tud ja li­gi 6 prot­sen­ti roh­kem kui 2024. aas­tal, mak­su­tu­lu täp­ne suu­rus sel­gub aas­ta lõ­puks. Pea­raa­ma­tu­pi­da­ja li­sas, et füü­si­li­se isi­ku tu­lu­mak­su osa on suu­re­ne­nud pen­sio­ni­tu­lu, pal­ga ja muu­de tu­lu­de muu­tus­test.

Ani­ja val­la 2025. aas­ta ee­lar­ves­se ka­van­da­ti füü­si­li­se isi­ku tu­lu­mak­su lae­ku­mi­seks esial­gu 8 499 500 eu­rot. Val­la fi­nants­ju­hi And­ra Au­si sõ­nul oli tu­lu­mak­su 9 kuu lae­ku­mi­ne loo­de­tust pa­rem, see­tõt­tu suu­ren­das vo­li­ko­gu se­da ok­toob­ris li­saeel­ar­ve­ga 73 000 eu­ro võr­ra ehk kok­ku on tu­lu­mak­su ee­lar­ves pla­nee­ri­tud 8 572 500 eu­rot.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor lau­sus, mi­da roh­kem ela­nik­ke on val­da re­gist­ree­ri­tud, se­da roh­kem on val­lal või­ma­lu­si tõs­ta ini­mes­te eluk­va­li­tee­ti: „Ela­ni­ke tu­lu­maks või­mal­dab val­lal ehi­ta­da ta­ris­tut ning osu­ta­da tee­nu­seid nii las­te­le, kes­kea­lis­te­le kui va­na­de­le. Kui ini­me­ne elab küll Ani­ja val­las, kuid on sis­se kir­ju­ta­tud näi­teks Tal­lin­nas­se, mak­sa­vad te­ma tut­ta­vad või naab­rid kin­ni ka te­ma hü­ved – et ta laps saab käia kor­ra­li­kus koo­lis või uues las­teaias, teed on hool­da­tud ja tä­na­va­val­gus­tus põ­leb. See on just­kui teis­te ar­velt ela­mi­ne.“

Raa­si­ku val­la eel­ar­ves­se on tu­lu­mak­su ka­van­da­tud 8 486 909 eu­rot. Kol­me kvar­ta­li­ga oli se­da lae­ku­nud 9 kuuks ka­van­da­tust 1,8 prot­sen­ti roh­kem.

Fi­nants­juht Je­le­na Aas­ma sõ­nas, et val­laee­lar­ve ku­lud mõ­ju­ta­vad ot­se­selt val­lae­la­ni­ke iga­päe­va­e­lu: „Val­la jaoks on olu­li­ne, et ini­me­sed, kes siin ela­vad ja tar­bi­vad val­la hü­ve­sid – ka­su­ta­vad val­la­teid, kerg­liik­lus­teid, val­gus­tust ja muud – olek­sid ka val­da sis­se kir­ju­ta­tud. Sel­le­ga nad pa­nus­ta­vad oma tu­lu­mak­su näol ko­gu val­la hea­o­lus­se ning se­da roh­kem hü­ve­sid saab vald ela­ni­ke­le pak­ku­da. Registreeritud elanikele pakub vald ka soodsamat lasteaiakohta ja toetusi-teenuseid. “