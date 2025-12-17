Nii Anija, Kuusalu kui ka Raasiku vallas on vallavalitsused algatanud detsembri lõpuni kestva kodanikukampaania, et kohalikud registreeriksid end rahvastikuregistris koduvalla elanikuks. Kui seda tehakse enne 1. jaanuari, hakkab osa nende tulumaksust laekuma omavalitsuse eelarvesse ja on valla elu korraldamiseks oluline tuluallikas. Veel saavad vallad tulu maamaksust ja maavarade kaevandamisõiguse tasust.
Käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga on Anija vallas tööealisi maksumaksjaid 2952, Kuusalu vallas 2937, Raasiku vallas 2637, Loksal 966. Lisaks maksavad tulumaksu ka osad pensionärid.
Kuusalu valla pearaamatupidaja Ly Korotejev-Piir: „Väga oluline on iga inimese sissekirjutus, kui ta kasutab kohalikku infrastruktuuri – nii saab panustada kodukandi elu korraldamisse. Vallale laekuvatest tuludest on võimalik remontida ja korrastada teid, osutada sotsiaalteenuseid, pidada lasteaedu ja huvikoole. Mida enam on maksumaksjaid, seda paremaid teenuseid saab vald pakkuda. Kuusalu valla eelarve on väga pingeline – üle 70 protsendi kulub hariduse tegevuskuludeks.“
Kuusalu valla 2025. aasta eelarvesse on kavandatud tulumaksu kokku 9 632 596 eurot. Kolme kvartali kokkuvõttes on tänavu tulumaksu laekunud tema sõnul nii, nagu on kavandatud ja ligi 6 protsenti rohkem kui 2024. aastal, maksutulu täpne suurus selgub aasta lõpuks. Pearaamatupidaja lisas, et füüsilise isiku tulumaksu osa on suurenenud pensionitulu, palga ja muude tulude muutustest.
Anija valla 2025. aasta eelarvesse kavandati füüsilise isiku tulumaksu laekumiseks esialgu 8 499 500 eurot. Valla finantsjuhi Andra Ausi sõnul oli tulumaksu 9 kuu laekumine loodetust parem, seetõttu suurendas volikogu seda oktoobris lisaeelarvega 73 000 euro võrra ehk kokku on tulumaksu eelarves planeeritud 8 572 500 eurot.
Vallavanem Riivo Noor lausus, mida rohkem elanikke on valda registreeritud, seda rohkem on vallal võimalusi tõsta inimeste elukvaliteeti: „Elanike tulumaks võimaldab vallal ehitada taristut ning osutada teenuseid nii lastele, keskealistele kui vanadele. Kui inimene elab küll Anija vallas, kuid on sisse kirjutatud näiteks Tallinnasse, maksavad tema tuttavad või naabrid kinni ka tema hüved – et ta laps saab käia korralikus koolis või uues lasteaias, teed on hooldatud ja tänavavalgustus põleb. See on justkui teiste arvelt elamine.“
Raasiku valla eelarvesse on tulumaksu kavandatud 8 486 909 eurot. Kolme kvartaliga oli seda laekunud 9 kuuks kavandatust 1,8 protsenti rohkem.
Finantsjuht Jelena Aasma sõnas, et vallaeelarve kulud mõjutavad otseselt vallaelanike igapäevaelu: „Valla jaoks on oluline, et inimesed, kes siin elavad ja tarbivad valla hüvesid – kasutavad vallateid, kergliiklusteid, valgustust ja muud – oleksid ka valda sisse kirjutatud. Sellega nad panustavad oma tulumaksu näol kogu valla heaolusse ning seda rohkem hüvesid saab vald elanikele pakkuda. Registreeritud elanikele pakub vald ka soodsamat lasteaiakohta ja toetusi-teenuseid. “