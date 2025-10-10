Fir­ma In­ser In­fi­ra OÜ alus­tas au­gus­ti lõ­pus trans­por­di­ame­ti tel­li­mu­sel ehi­tus­töid Tal­lin­na-Nar­va maan­teel Lok­sa-Liia­pek­si rist­mi­kul.

Pro­jekt näeb et­te Tal­lin­na-Nar­va maan­teelt Narva suu­nalise ta­ga­si­pöör­de sul­ge­mi­se, lä­him ta­ga­si­pöö­re jääb Mus­ta­met­sa tee­ris­ti lä­he­da­le, Lok­sa tee­ris­tist li­gi kolm ki­lo­meet­rit Tal­lin­na poo­le. Tal­lin­na-suu­na­li­ne prae­gu­ne bus­si­pea­tus „Viru raba“ lik­vi­dee­ri­tak­se olemasolevas asukohas ning rajatakse suund­rist­mi­ku ha­ru­de va­he­le. Põhimaantee äärset bussipeatust eraldab sõiduteest ohutussaar, millele paigaldatakse kergliiklejate suunamiseks kummist piire.

Lok­sa tee­le ehi­ta­tak­se Vi­ru ra­ba park­la lä­he­da­le bus­si­pea­tu­sed mõ­le­male sõidusuu­nale. Va­sak­pool­ses­se bus­si­pea­tu­ses­se on tõs­te­tud üm­ber Tal­lin­na-Nar­va maan­tee bus­si­pea­tu­se oote­ko­da. Pa­rem­pool­sel suu­nal jäe­tak­se ruum, et oma­va­lit­sus saaks soo­vi kor­ral pai­gal­da­da ka sin­na oo­te­ko­ja.

Bus­si­pea­tus­te ja Vi­ru ra­ba park­la va­he­le ra­ja­tak­se 3 meet­ri laiu­sed kergliiklusteed.

Ehi­tus­töö­de mak­su­mus on 335 319,31 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga 415 795,94 eu­rot. Ehi­tus peaks kest­ma kolm kuud, val­mi­mis­täh­taeg on 25. no­vem­ber.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus saa­tis Liia­pek­si-Lok­sa rist­mi­ku piir­kon­nas liik­lu­soht­li­ku olu­kor­ra lik­vi­dee­ri­mi­se ehi­tusp­ro­jek­ti pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te koh­ta käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses trans­por­dia­me­ti­le kir­ja, et ei nõus­tu Nar­va-suu­na­li­se ta­ga­si­pöör­de­ko­ha lik­vi­dee­ri­mi­se­ga. Val­la­va­lit­sus põh­jen­dab, et ko­ha­li­kelt ela­ni­kelt on tul­nud ta­ga­si­si­de, et kuue ki­lo­meet­ri li­san­du­mi­ne on nen­de jaoks eba­mõist­lik va­he­maa. Sa­mu­ti on Lok­sa-Liia­pek­si rist­mik val­gus­ta­tud, kuid 48,97. ki­lo­meet­ri ta­ga­si­pöör­de­koht ei ole.

Trans­por­dia­me­ti liik­lu­soht­li­ke koh­ta­de eks­pert Jan­no Vil­berg sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Lok­sa rist­mi­kul tu­leb Nar­va-suu­na­li­ne ta­ga­si­pöör­de koht lik­vi­dee­ri­da, sest asub rist­mi­ku­le vä­ga lä­he­dal ning lü­hi­ke­sel va­he­maal tu­leb ta­ga­si­pöör­de ko­ha­le suun­du­mi­seks üle­ta­da kah­te sõi­du­ra­da: „Liik­le­ja­te­le jääb või­ma­lus soo­ri­ta­da ta­ga­si­pöö­re al­les jää­va­te koh­ta­de kau­du. Val­gus­tust 48,97. ki­lo­meet­ri ta­ga­si­pöör­de­koh­ta ei ole ka­vas ra­ja­da. Trans­por­dia­me­ti üle­san­ne on rii­gi­tee­del ohu­tu liik­lu­se ta­ga­mi­ne ja ka­van­da­tud te­ge­vus on suu­na­tud sel­le ees­mär­gi täit­mi­seks.“

Kü­si­mu­se­le, kas on loo­tust, et Lok­sa-Liia­pek­si rist­mi­ku­le ehi­ta­tak­se edas­pi­di via­dukt, vas­tas ta, et Lok­sa rist­mi­ku ase­me­le eri­ta­san­di­li­se liik­lus­sõl­me ra­ja­mi­seks on koos­ta­tud es­kiis: „Kuid ei ole tea­da, mil­li­sed te­ge­vu­sed sel­le la­hen­du­se rea­li­see­ri­mi­se osas jät­ku­vad. Rii­gi­tee­de keh­ti­vas tee­hoiu­ka­vas se­da ob­jek­ti ei ole.“