Firma Inser Infira OÜ alustas augusti lõpus transpordiameti tellimusel ehitustöid Tallinna-Narva maanteel Loksa-Liiapeksi ristmikul.
Projekt näeb ette Tallinna-Narva maanteelt Narva suunalise tagasipöörde sulgemise, lähim tagasipööre jääb Mustametsa teeristi lähedale, Loksa teeristist ligi kolm kilomeetrit Tallinna poole. Tallinna-suunaline praegune bussipeatus „Viru raba“ likvideeritakse olemasolevas asukohas ning rajatakse suundristmiku harude vahele. Põhimaantee äärset bussipeatust eraldab sõiduteest ohutussaar, millele paigaldatakse kergliiklejate suunamiseks kummist piire.
Loksa teele ehitatakse Viru raba parkla lähedale bussipeatused mõlemale sõidusuunale. Vasakpoolsesse bussipeatusesse on tõstetud ümber Tallinna-Narva maantee bussipeatuse ootekoda. Parempoolsel suunal jäetakse ruum, et omavalitsus saaks soovi korral paigaldada ka sinna ootekoja.
Bussipeatuste ja Viru raba parkla vahele rajatakse 3 meetri laiused kergliiklusteed.
Ehitustööde maksumus on 335 319,31 eurot ilma käibemaksuta, koos käibemaksuga 415 795,94 eurot. Ehitus peaks kestma kolm kuud, valmimistähtaeg on 25. november.
Kuusalu vallavalitsus saatis Liiapeksi-Loksa ristmiku piirkonnas liiklusohtliku olukorra likvideerimise ehitusprojekti projekteerimistingimuste kohta käesoleva aasta alguses transpordiametile kirja, et ei nõustu Narva-suunalise tagasipöördekoha likvideerimisega. Vallavalitsus põhjendab, et kohalikelt elanikelt on tulnud tagasiside, et kuue kilomeetri lisandumine on nende jaoks ebamõistlik vahemaa. Samuti on Loksa-Liiapeksi ristmik valgustatud, kuid 48,97. kilomeetri tagasipöördekoht ei ole.
Transpordiameti liiklusohtlike kohtade ekspert Janno Vilberg selgitas Sõnumitoojale, et Loksa ristmikul tuleb Narva-suunaline tagasipöörde koht likvideerida, sest asub ristmikule väga lähedal ning lühikesel vahemaal tuleb tagasipöörde kohale suundumiseks ületada kahte sõidurada: „Liiklejatele jääb võimalus sooritada tagasipööre alles jäävate kohtade kaudu. Valgustust 48,97. kilomeetri tagasipöördekohta ei ole kavas rajada. Transpordiameti ülesanne on riigiteedel ohutu liikluse tagamine ja kavandatud tegevus on suunatud selle eesmärgi täitmiseks.“
Küsimusele, kas on lootust, et Loksa-Liiapeksi ristmikule ehitatakse edaspidi viadukt, vastas ta, et Loksa ristmiku asemele eritasandilise liiklussõlme rajamiseks on koostatud eskiis: „Kuid ei ole teada, millised tegevused selle lahenduse realiseerimise osas jätkuvad. Riigiteede kehtivas teehoiukavas seda objekti ei ole.“