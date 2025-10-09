„Minu visioonis on Anijal elamusturismile põhinev mõis, kus on suur osa kultuuri- ja kunstiüritustel,“ ütleb juuli keskpaigast Anija mõisa tegevjuhina töötav Liisi Tüksammel.
Liisi Tüksammel on pärit Tallinnast Nõmmelt, praegu elab vanalinnas, veel vanemas majas kui Anija mõis. Ta on lõpetanud kaks kõrgkooli – Tallinna Ülikoolis omandas kunstiajaloo ja kunstiõpetuse õpetaja kutse ning Eesti Kunstiakadeemias lõpetas moedisaini eriala. Töötanud on peamiselt eraettevõtluses, muuhulgas kujundanud raamatuid ning loonud ka oma moebrändi Virtuoza.
„Moealal tegutsemine on kulukas, nõuab suuri investeeringuid materjali, tööjõudu, turundusse. See on üsna väsitav, kui oled loomeinimene, kuid pead ühtlasi olema ka ettevõtja ja oma loomingut müüma. Minu jaoks on see olnud loominguliselt väga põnev ja väljakutseid esitav. Kuid kuna olen kunstnikuna pigem introvertne, siis leidsin, et aeg oli küps end lisaks ka mujal proovile panna,“ räägib Liisi Tüksammel.
Anija mõisa tegevjuhi ametikohale kandideerimine tuli tema sõnul täiesti juhuslikult. Kuna ta pere suvekodu on Salmistul, on nad aastaid olnud Anija mõisa kliendid – käinud üritustel ning einestanud mõisakohvikus: „Kevadel tekkis taas mõte minna mõnele toredale üritusele. Kodulehelt nägin, et Anija mõis otsib tegevjuhti. See tundus mu unistuste töö, sest huvi mõisate ning ajaloo, kultuuri, kunsti ja traditsioonide vastu on mul olnud kogu aeg, ilmselt olen selle pärinud kusagilt eelmisest elust.“
Töövestlusel kirjeldas Liisi Tüksammel oma visiooni Anija mõisast kui elamusturismi kohast, kuhu minnakse kultuuri ja kunsti nautima: „Anija mõis võiks nii kohalikele kui Tallinnast ja mujalt Eestist tulevatele inimestele, samuti välisturistile olla koht, kus käia lõõgastumas ja nautida heal tasemel kultuuri. Näen mõisal tohutut potentsiaali, sest asukoht on väga hea – suurtest inimhulkadest piisavalt kaugel ja samas piisavalt lähedal, et tekiks harjumus käia siin kultuuri nautimas. Seda ei saavuta muidugi ühe päevaga, vaid peab järjekindlalt pinda kultiveerima, et see arusaam ja harjumus tekiksid.“
Selleks on uue tegevjuhi arvates vaja mõisa tuua kõrgel tasemel häid esinejaid. Hingedepäeval esinevad mõisas vanamuusikaansambel Floridante ja laulja Maria Listra. Et tuua mõisa rohkem teatrit, peetakse läbirääkimisi Theatrumi juhi Lembit Petersoniga. Veel on Liisi Tüksammelil mõttes hakata mõisas viima läbi kunstiprojekte, korraldama näitusi ja elamusõhtusööke.
Samuti on hakatud välja töötama pakette uute teenustega, sealhulgas on ka majutusteenus. Liisi Tüksammel selgitab, et see on pigem eksklusiivne võimalus veeta öö või paar härrastemajas ja saada eriline mõisakogemus: „Sinna juurde võiks kuuluda see, et jätad maha kõik nutiseadmed ja ekraanid ning koged kõigi meeltega mõisas olemist ja justkui ajas rändamist.“
Uuel tegevjuhil on soov luua mõisa härrastemajja rohkem mõisaolustikku. Selleks plaanib ta hakata vähendama püsinäituse osakaalu, asemele tooma antiikmööblit ja mõisalikku luksust.
„Soovin, et mõis oleks veel atraktiivsem. Nii külastajaile kui esinejaile. Miks meil ei võiks siin hakata toimuma näiteks Anija ooperipäevad? Kõik on võimalik, kui sellesse uskuda. Mina tõesti usun, sest Anija mõis on väga eriline koht – väga hea auraga, suurepärase asukohaga ja väga ilusasti renoveeritud. Tõeline pärl, mis natuke lihvides hakkab särama,“ lausub Liisi Tüksammel.